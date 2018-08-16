新疆频传人权侵害 联合国促中国放人

(德国之声中文网) 联合国人权专家周四(8/30)再次呼吁中国立即释放以打击恐怖主义而不当抓捕的维族人。

联合国消除种族歧视委员会小组谴责中国滥用「恐怖主义」、「极端主义」和「分离主义」，以定义不明确的口号对付和平行使权力的少数民族，包括维吾尔族、藏族和蒙古族等。

专案小组在结论中表示，对于中国以反恐和宗教极端主义之名单独监禁或是未经审判拘留大量维吾尔穆斯林感到震惊。

成员代表马鲁根(Nicolas Marugan)说:「我们希望中国停止这种做法，并释放未经审判就关押的人员。」

调查显示，维族人连用穆斯林方式彼此问候都可能被拘禁。中国官方虽然否认，却未提出具体官方数据，也没有披露返回中国却失踪的维族人下落和状况。

小组成员麦克杜格尔 (Gary McDougal)引用调查内容表示，有100名维吾尔族学生从埃及和土耳其等国返回中国後被拘留，其中有一些人在监禁其间丧命。

专案小组要求中国在一年内针对这些指控作出调查报告。

美议员要求制裁中国

根据路透社报导，美国两党议员週三(8月29日)呼吁政府对侵犯新疆穆斯林人权的中国官员实施制裁，并表示中国正转变为「高科技警察国家」。

报导内容提到，美国两党国会中国执行委员会共和党共同主席，参议员卢比奥 (Marco Rubio )和众议员史密斯(Chris Smith)代表小组写信给国务卿蓬佩奥和财政部长姆努钦，呼吁他们採取行动。除了他们之外，还有7名共和党、7名民主党和1名独立人士总共17名美国参议员和代表连署。

信中写道，「中国西部自治区新疆穆斯林受到任意拘留、酷刑，以及对宗教活动和文化的高度限制。他们的日常生活都受到数位监控系统监视。」

他们要求根据《全球马格尼茨基法案》制裁中国政府高官和实行监督政策的共产党官员，其中包括新疆党委书记陈全国，并採取相关措施应对。

《马格尼茨基法案》最初旨在针对俄罗斯人权侵害者，但已经扩大到允许对世界任何地方的虐待行为进行制裁。

信中还提到，「中国政府正在新疆建立一个高科技警察国家，严重侵犯隐私和普世人权」。

中国:美国不要“整天瞎操心”

中国方面则一直表示，新疆面临伊斯兰武装分子和分裂主义分子的严重威胁，声称他们策划袭击并煽动大多数穆斯林维吾尔族，造成汉族与少数民族之间的紧张关係。

针对美国国会议员呼吁制裁涉嫌“侵犯新疆维吾尔族人权”的中国官员，中国外交部周四（8月30日）作出回应，称中国公民依法享有宗教自由，美国国会议员“没有资格就少数民族问题对中国横加指责”，“中国少数民族政策和实际情况比美国好很多”。

外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，“我还想奉劝那些拿着美国纳税人钱的美国议员，他们理应集中精力专注做好自己的本职工作，服务美国人民，而不是整天瞎操心、干涉别国内政，充当‘人权法官’，对别国横加指责，甚至威胁实施什么无理制裁。 ”

联合国人权小组：百万维族人被拘

本月早些时候，联合国人权小组表示收到许多可信的报导，称中国有100万维族人被关押在一个类似「被保密的大规模拘禁营地」。

美国议员在信中称，多达100万或更多的维吾尔族和其他主要是穆斯林的少数民族被拘留在「政治教育营」，并强调需要对此做出强硬和有针对性的国际回应。

这封信说：「任何参与其中的中国官员或企业都不应该进入美国，或从美国金融体系中获利。」

美国国务院表示，对北京镇压新疆深感不安，但拒绝评论未来对陈全国和其他人实施制裁的可能性。

批评人士说，新疆的安全和监视措施，包括警察检查站、劳教中心和大规模DNA收集，已经近似戒严。

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夏立民/罗法 (路透社，中国外交部网站)