 新疆频传人权侵害 美议员要求制裁中国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.08.2018

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时政风云

新疆频传人权侵害 美议员要求制裁中国

近年来，新疆暴力事件中有数百人丧生，促使中国採取严厉的安全措施。但许多国际人权报吿指出，北京的做法侵害新疆维族人的基本人权，以恐怖主义之名打压少数民族。

China Unruhen in Xinjiang (picture-alliance/dpa/epa/D. Azubel)

中国官媒《环球日报》说，为了新疆的和平，「任何的措施都可以尝试，效果好的就应该推广」。

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中国周一（8月13日）坚称，中国不存在"随意监禁"，在新疆自治区没有"再教育中心"。此前，联合国消除种族歧视委员会对超过100万维族人被关押事件表示忧虑。 (13.08.2018)

联合国反种族歧视委员会副主席上周五（8月10日）在审议中国履约报告时，指控中国当局将数百万新疆穆斯林投入再教育营。中共官媒《环球时报》继而发表社评，为当局在新疆的所作所为作辩护。 (13.08.2018)

联合国消除种族歧视委员会周五在审议中国履约报告时，多名委员指控中国当局在新疆地区设立“再教育营”，已经将约100万维吾尔人送入其中。中国方面暂时没有作出正式回应。 (11.08.2018)

一桩哈萨克斯坦的非法入境案件居然传出爆炸性消息﹕当事人揭露据传秘密关押了成千上万人的新疆「再教育营」。这个案件考验着中国与哈萨克斯坦的关係。 (18.07.2018)

(德国之声中文网) 根据路透社报导，美国两党议员週三(8/29)呼吁政府对侵犯新疆穆斯林人权的中国官员实施制裁，并表示中国正转变为「高科技警察国家」。

报导内容提到，美国两党国会中国执行委员会共和党共同主席，参议员卢比奥 (Marco Rubio )和众议员史密斯(Chris Smith)代表小组写信给国务卿蓬佩奥和财政部长姆努钦，呼吁他们採取行动。除了他们之外，还有7名共和党、7名民主党和1名独立人士总共17名美国参议员和代表连署。

信中写道，「中国西部自治区新疆穆斯林受到任意拘留、酷刑，以及对宗教活动和文化的高度限制。他们的日常生活都受到数位监控系统监视。」

他们要求根据《全球马格尼茨基法案》制裁中国政府高官和实行监督政策的共产党官员，其中包括新疆党委书记陈全国，并採取相关措施应对。

《马格尼茨基法案》最初旨在针对俄罗斯人权侵害者，但已经扩大到允许对世界任何地方的虐待行为进行制裁。

信中还提到，「中国政府正在新疆建立一个高科技警察国家，严重侵犯隐私和普世人权」。

China Polizei in der autonomen Region Xinjiang (picture-alliance/AP Photo/The Yomiuri Shimbun)

美国议员指控中国用数位系统监控新疆维吾尔族的日常生活。

中国方面则表示，新疆面临着伊斯兰武装分子和分裂主义分子的严重威胁，声称他们策划袭击并煽动大多数穆斯林维吾尔族，造成汉族与少数民族之间的紧张关係。

本月早些时候，联合国人权小组表示收到许多可信的报导，称中国有100万维族人被关押在一个类似「被保密的大规模拘禁营地」。

美国议员在信中称，多达100万或更多的维吾尔族和其他主要是穆斯林的少数民族被拘留在「政治教育营」，并强调需要对此做出强硬和有针对性的国际回应。

这封信说：「任何参与其中的中国官员或企业都不应该进入美国，或从美国金融体系中获利。」

美国国务院表示，对北京镇压新疆深感不安，但拒绝评论未来对陈全国和其他人实施制裁的可能性。

批评人士说，新疆的安全和监视措施，包括警察检查站、劳教中心和大规模DNA收集，已经近似戒严。

China US Gespräche (picture-alliance/dpa)

中国以反恐之名在新疆实施许多高压政策，抗议者以「中国才恐怖」标语回击。

夏立民/罗法 (路透社)

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Südafrika | Xi Jinping spricht auf dem BRICS Summit (picture-alliance/dpa/Xinhua News Agency/L. Xueren)

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