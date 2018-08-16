新疆频传人权侵害 美议员要求制裁中国

(德国之声中文网) 根据路透社报导，美国两党议员週三(8/29)呼吁政府对侵犯新疆穆斯林人权的中国官员实施制裁，并表示中国正转变为「高科技警察国家」。

报导内容提到，美国两党国会中国执行委员会共和党共同主席，参议员卢比奥 (Marco Rubio )和众议员史密斯(Chris Smith)代表小组写信给国务卿蓬佩奥和财政部长姆努钦，呼吁他们採取行动。除了他们之外，还有7名共和党、7名民主党和1名独立人士总共17名美国参议员和代表连署。

信中写道，「中国西部自治区新疆穆斯林受到任意拘留、酷刑，以及对宗教活动和文化的高度限制。他们的日常生活都受到数位监控系统监视。」

他们要求根据《全球马格尼茨基法案》制裁中国政府高官和实行监督政策的共产党官员，其中包括新疆党委书记陈全国，并採取相关措施应对。

《马格尼茨基法案》最初旨在针对俄罗斯人权侵害者，但已经扩大到允许对世界任何地方的虐待行为进行制裁。

信中还提到，「中国政府正在新疆建立一个高科技警察国家，严重侵犯隐私和普世人权」。

中国方面则表示，新疆面临着伊斯兰武装分子和分裂主义分子的严重威胁，声称他们策划袭击并煽动大多数穆斯林维吾尔族，造成汉族与少数民族之间的紧张关係。

本月早些时候，联合国人权小组表示收到许多可信的报导，称中国有100万维族人被关押在一个类似「被保密的大规模拘禁营地」。

美国议员在信中称，多达100万或更多的维吾尔族和其他主要是穆斯林的少数民族被拘留在「政治教育营」，并强调需要对此做出强硬和有针对性的国际回应。

这封信说：「任何参与其中的中国官员或企业都不应该进入美国，或从美国金融体系中获利。」

美国国务院表示，对北京镇压新疆深感不安，但拒绝评论未来对陈全国和其他人实施制裁的可能性。

批评人士说，新疆的安全和监视措施，包括警察检查站、劳教中心和大规模DNA收集，已经近似戒严。

中国以反恐之名在新疆实施许多高压政策，抗议者以「中国才恐怖」标语回击。

夏立民/罗法 (路透社)