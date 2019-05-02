新疆限制穆斯林过斋月 三种人不许斋戒

(德国之声中文网) 一年一度的斋戒月于周日 (5月5日) 展开，世界各地的穆斯林展开为期一个月的庆祝仪式。然而，一名中国外交官的推特发文间接证实了，在新疆当地有特定身分的穆斯林被禁止庆祝斋戒月。

推特上流传不少有关中国禁止穆斯林庆祝斋戒月的贴文，中国驻巴基斯坦大使赵立坚周一 (5月6日) 清晨在推特上发文表示，新疆的穆斯林能自由庆祝斋戒月。然而，他在文中也特别强调：「具有以下身分的穆斯林会受到限制--身为无神论者的共产党员、必须履行义务的公务人员，以及接受义务教育且努力学习的学生。」

然而，根据路透社2015年的报导，中国自当年起便禁止公务人员、学生与老师参与斋戒月相关的庆祝活动，而新疆的食品药品监督管理局过往也有禁止当地穆斯林庆祝斋戒月的惯例，包括要求工作场所的食堂在斋戒月期间按照正常时间营业。

此外，自由亚洲电台2017年也曾报导新疆当局在斋戒月期间会强迫餐馆营业，并限制穆斯林到清真寺做礼拜。中国官媒环球时报周一 (5月6日) 也报导，中国各城市的宗教场所都因为斋戒月到来而加强安全戒备。中国伊斯兰教协会及北京、上海、江苏等地的宗教部门要求各地加强安全及食品的检查，「确保宗教场所能维持和谐的气氛」。

该报导指出，上海的清真寺也被要求在斋戒月期间，「加强倡导伊斯兰教汉化运动」，在清真寺推广爱国主义，并确认中国宪法、社会主义价值观与传统中国文化彻底贯彻到人民的宗教生活中。

拒买中国商品运动

为了声援遭中国政府关押在新疆再教育营的维吾尔人及其他少数民族穆斯林，一群海外维吾尔族倡议者自5月初于推特上发起一个运动，呼吁世界各地的穆斯林在斋戒月期间，拒用中国商品。

这个名为「戒掉中国商品」(#FastFromChina) 的运动，是由一名就读于美国杜克大学的美籍维吾尔裔学生安华 (Aydin Anwar) 发起。她在推特上表示，为了实践斋戒月「消费更少、分享更多」的精神，呼吁世界各地的穆斯林在斋戒月期间，透过拒买中国商品的行动声援在中国国内无法参与庆祝活动的穆斯林。

长期关注新疆议题的美国学者雷风 (Darren Byler) 在推特上表示，在斋戒月期间禁食的中国穆斯林都很可能像赵立坚所叙述的，「被送去努力学习」。人权观察(Human Rights Watch) 中文部的资深研究员王松莲(Maya Wang) 告诉德国之声，中国政府自2016年底开始便增加对宗教自由的限制，她认为这些严格的规定基本上已令伊斯兰教在新疆形同非法宗教。她说：「新疆当地的穆斯林居民2018年曾向人权观察表示，当地政府会在斋戒月期间派员驻守在各个小区，并纪录哪些人进行禁食。」

王松莲认为，从中国政府近期邀请各国外交官及记者到新疆参访的频率，可以看出国际社会对新疆再教育营的批评及关注已使北京越来越紧张。她说：「我认为维吾尔倡议者在社群媒体上发起的运动，绝对能进一步增加北京的紧张感。」