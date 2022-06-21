新疆貨禁輸入美國 布林肯：號召盟邦打擊強迫勞動

（德國之聲中文網）美國自週二（21日）起，開始實施2021年底通過的《維吾爾族強迫勞動預防法》，禁止從中國新疆地區進口產品。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美國正號召盟邦打擊中國新疆地區強迫勞動。

布林肯在聲明中說：「我們正號召盟邦和夥伴確保全球供應鏈沒有使用強迫勞動，公開譴責新疆暴行，並加入我們的行列，呼籲中華人民共和國政府立即停止暴行和侵犯人權。」

美國海關與邊境保護局早前表示準備落實這項法律中的「可反駁推定」機制，即進口商必須提出「清楚且可信的證據」，證明產品生產過程沒有涉及強迫勞動，否則所有來自新疆的商品，一律會被認定為強迫勞動而成。另外，取得豁免所需的事證門檻「非常高」。

「進口使用強迫勞動製造的商品，是對我們國家價值和人權的侮辱。」美國國土安全部負責政策的副部長羅伯特‧西爾弗斯（Robert Silvers）在聲明中提到。

新疆出口的部分主要商品包括棉花丶西紅柿、用於太陽能板的多晶矽。這些品項在該法中被指定為「優先關注」的重點商品。美國海關和邊境保護局表示，去年美國從中國進口了約90億美元的棉花產品，其中20%的美國服裝含有新疆棉花。

衝擊產業

目前，主要的電動汽車電池和儲存可再生能源的電池，幾乎都是來自中國，其中新疆佔最大宗。這些電池在全球供應鏈中扮演關鍵角色，尤其在應對氣候變遷的問題，因此該出進口禁令可能衝擊部分產業。

美國《紐約時報》引述貿易專家說法報導稱，數以千計的全球公司在供應鏈上仰賴新疆，但如果美國全面執行新法，可能會導致許多產品在邊境被封鎖。另外，有鑒於中國供應鏈的複雜性和不透明性，如何確保產地來源將會是一件棘手的工作。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）日前指出，美國約有85%的太陽能板來源依賴中國進口，但因為太陽能板產地新疆存在強迫勞動的人權問題，因此美國並未決定是否暫停徵收中國進口太陽能板關稅。

但中國否認新疆存在侵犯人權的行為，外交部發言人汪文斌聲稱，「美方試圖以所謂的法律形式在新疆製造強迫失業，在全球推行同中國脫鉤。」中方對此予以強烈譴責和堅決反對，並將採取有力措施，維護中國企業和公民的合法權益。

國際律師：對中國立案調查

與此同時，國際律師在週一（20日）向檢察官提交新的證據卷宗，並再次呼籲位於海牙的國際刑事法院，就中國政府對維吾爾人及穆斯林群體犯下嚴重罪行立案調查。

美聯社報導，新提交的證據裡，包括一位2018年逃離拘押營的目擊證人的證詞。證詞提到，他和其他人遭受到酷刑，被迫接受治療，還「被注射不明物質」。

律師團試圖援引國際刑事法院調查緬甸迫害羅興雅人的先例，因為在此案中，緬甸並非該法院的成員，但緬甸軍隊被指控大規模驅趕和迫害羅興雅人，迫使幾十萬羅興雅人越境逃入孟加拉，而孟加拉是國際刑事法院成員國。

國際刑事法院2019年裁決，該庭「可以對部分發生在成員國領土上的犯罪行為行使管轄權」。

英國律師羅德尼·迪克遜（Rodney Dixon）表示，新的證據揭露了一項詳細的計畫，即鄰近的國家和國際刑事法院成員國在領土上抓捕維吾爾人，強制將人送回中國。

律師團在聲明中提到，「國際刑事法院應針對成員國領土上發生，並延伸至在中國領土上罪行，立即採取調查行動。」

（綜合報導）

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