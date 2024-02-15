新疆试车场被指涉强迫劳动 大众压力日增

（德国之声中文网）鉴于新疆存在的人权问题，大众在乌鲁木齐的汽车生产厂一直受到德国舆论的批评。现在，大众在新疆的另一个重要项目——位于吐鲁番的测试车道，被爆出建造过程中可能涉及强迫劳动。

据德国《商报》本周三（2月14日）报道，新疆人权问题研究学者郑国恩（Adrian Zenz）根据公开资料分析判断，参与试车场修建的维吾尔劳工属于新疆大规模强迫劳动计划的一部分。

由大众与合资伙伴上汽共同在库尔勒建设的该试车场2019年投入使用。据中国媒体报道，这是世界上最大的极热干旱综合性试车场，被称为汽车的“地狱考场”。

“扶贫、就业”的背后

在负责项目修建的中铁四局集团以及其他相关企业的官网上，郑国恩发现了多篇报道都提及新疆“精准扶贫”计划覆盖的工人参与了库尔勒试车场的建造。在2017年到2019年间，在“扶贫”和改善民生的口号下，新疆当局组织大量维吾尔居民“跨地区就业”。据澳大利亚智库战略政策研究所（ASPI）估计，这期间共有8万名维吾尔人被送往全中国各地的工厂劳动。

此外，2018年公开发布的照片显示，从新疆其他地方前往吐鲁番参加工程建设的维吾尔工人穿着统一制服，连行李箱都一模一样。郑国恩认为，这也是有严密组织的强迫劳动的典型特征。

中铁四局的网页上，就试车场工程项目的报道还有关于“民族团结一家亲”的内容。在专家看来，所谓“民族团结一家亲”实际上是对维吾尔人实施全方位监控的代名词。澳大利亚战略政策研究所的统计显示，2016年以来，有100万中共干部、政府公务员和国企员工被征集参与了对维吾尔人的监控。例如，这些干部的一项硬性任务是：每两个月中，至少要有5天住到他们“帮扶”的维吾尔人家中。目前“民族团结一家亲”已被并入名为“访惠聚”的项目。

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“什么也没发现，这不奇怪”

大众汽车曾委托外部审计公司对新疆的合资汽车厂进行合规调查。去年12月发布的调查结果称，在大众汽车新疆厂没有发现强迫劳动或其他侵犯人权的行为。

不过大众一位不愿透露身份的高管对《商报》表示，调查的可信度并不高，因为结果其实早已“内定”。批评者指出的调查的弱点包括，对新疆厂员工进行问询的是两名汉族人，维吾尔工人对他们可能心存芥蒂，因而没有给出坦率的回答。此外调查还受到许多限制。调查结果公布后，一名大众工作人员曾对《商报》表示：“什么也没发现，这不奇怪。他们应该去查试车场。”

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但去年审计调查的对象并不包括吐鲁番的试车场。大众一名发言人当时曾对媒体解释称，该设施属于不同的运营公司，因此无法进行统一调查。

大众汽车否认对新疆试车场建造涉及强迫劳动知情，并称该公司及其合资伙伴以及运营上都必须遵守远离强迫劳动的国际规定。

该车企一位发言人周三（2月14日）向德新社表示：“大众汽车集团目前正与非控股合资企业上汽大众讨论涉及其新疆业务未来方向等事宜，并对各种情况进行深入研究。”

针对外企因在新疆投资、建设而受到批评和压力，北京也做出了回应。中国外交部周五在回复法新社询问的一份声明中称，有关新疆侵犯人权的指控 "完全是谎言......目的是破坏新疆的稳定"。声明敦促企业 "尊重事实，明辨是非，不要被谎言蒙蔽双眼"。

（综合报道）

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