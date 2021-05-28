新疆能源产业被锁定 美列五家中企黑名单

(德国之声中文网) 美国商务部周三 (6月23日) 将5家中国公司列入其经济黑名单，称这些公司与中国的侵犯人权行为有牵连。根据美国政府周三提交的文件，这些公司因侵犯人权和虐待维吾尔族和其他穆斯林少数民族而被列入名单。

被列入实体名单的公司包括合盛硅业公司、大全新能源公司旗下的新疆大全新能源公司、新疆东方希望有色金属公司、新疆协鑫新能源材料公司和准军事组织新疆生产建设兵团。这些公司中有一些生产单晶硅和多晶硅，用于生产太阳能电池板。实体名单限制了美国与这些公司的合作。

美商务部表示，这些公司「在中国实施对维吾尔族、哈萨克族和其他新疆穆斯林少数民族成员的镇压、大规模任意拘留、强迫劳动和高科技监控的行动中，与侵犯人权和虐待行为有牵连。」

在这些公司中，路透社报道，新疆生产建设兵团是20世纪50年代被派往新疆建设农场和定居点的准军事组织，在该地区的能源和农业部门仍然很强大，几乎像一个平行国家一样运作。欧美政府和人权团体认为，该组织一直是镇压和监视该地区维吾尔人的一支力量，管理着一些拘留营。美国财政部去年以「严重侵犯少数民族权利」为由发出制裁。

中国驻美大使馆回应路透社时，引用中国外交部发言人赵立坚22日的发言：「所谓新疆存在『种族灭绝』『强迫劳动』完全是别有用心的造谣和彻头彻尾的谎言。」

违背气候合作目标?

根据路透社报导，美国海关和边境保护局的「扣留放行令」只是阻止从合盛等公司进口材料。一位熟悉该命令的消息人士说，并不影响美国大部分多晶硅和其他硅基产品的进口。另一个消息来源称，此举与美国总统拜登的气候目标和对国内太阳能产业的支持没有冲突。

这两位熟悉政策的消息人士说，白宫认为这些行动是本月初七国集团消除供应链中强迫劳动协议的「自然延续」。其中一位消息人士认为这些行动是将该承诺付诸行动。他说:「我们相信，这些行动表明了对中国从事残酷和不人道的强迫劳动行为施加额外成本的承诺。」

消息人士也指出，美国正在继续调查关于中国供应多晶硅的公司强迫劳动的指控。路透社引述太阳能行业分析师的一份报告发现，新疆地区的太阳能级多晶硅供应量约占全球的45%。

(路透社等)

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