新疆职教中心影像曝光 学员:党和政府救了我

(德国之声中文网) 在新华社于周二（10月16日）刊登了新疆维吾尔自治区主席雪克来提‧扎克尔的专访后，中央电视台于同日在焦点访谈节目，播映了一段来自和田市职业技能教育培训中心的15分钟专访，介绍学员在中心内主要学习普通话， 并学习各种法律法规知识及职业技能。 过程中，藉由几位学员的专访来强调他们如何认知自身错误，并透过努力学习来做好公民，及赚钱糊口。

另一名受访者吐热尼沙． 阿布都艾在访问中提到，「我如果不来这里学习的话，后果我不敢想象。 我可能继续跟随那些宗教极端份子走上犯罪的道路。 党和政府实时发现了我，救了我。 给我一次改过自新的机会。 」

除了课堂学习画面外，央视也呈现了职教中心内，各种职业技能的训练跟培养，从缝纫、烤馕到传统器具的改革，并透过受访者的阐述来强调这些训练如何改善他们的生活条件。 报导也表示，有些学员得到职教中心的补助，发明的电馕坑，并申请到了国家专利，将电馕坑往全国各地销售。

学员阿不都合力力.阿不都艾尼指出，「我们已经做了56个馕坑，现在卖出去40个，销售到广东，安徽，乌鲁木齐。 中心也替我们高兴，我们也非常高兴。 」

集体婚礼

节目也介绍职教中心替学员们提供了许多免费的福利，包含了餐饮和宿舍，并在「尊重学员风俗习惯的前提下，满足学员各方面的学习。 」

此外，新婚夫妇也能参与中心举办的集体婚礼，并免费住在中心提供的居所，透过职教课程来增进彼此的感情。

其中一对新婚的学员说，「我跟他交往了半年多以后，他进了培训中心。 进了中心以后，跟我说普通话也提高了很多水平。 然后技能也提高很多了。 思想方面也改变了很多很多。 我知道他好了很多，我决定跟他结婚。 」

超乎常理的「介绍」

然而，德国的新疆专家阿德里安‧岑茨（Adrian Zenz）在推特上，点出了这段影片中许多超乎常理之处。 他指出影片刻意避开政府招标公文中多次提到的高墙，刺线及瞭望塔。 此外，他强调和田市的官员及多位受访者，都明显在小心翼翼地背诵内容，且肢体语言多半与口述内容不相符。

他说，「影片中从未提到职教训练的时间长短，这与以往有明确时间限制的职教训练明显不同。 」

另外，岑茨也强调，既然维吾尔族人世世代代都有烤馕的传统，而许多卖馕的小贩也在2016年底被逐出乌鲁木齐，影片中为何又强调他们需要在职教中心学此技能。

至于影片中受访的新婚夫妻结婚的理由，更凸显出他们的关系并非两情相悦。 岑茨提到，「许多证据都显示，有些人因伴侣在职教中心关了超过一年，而决定离婚。 」

他对这段影片下了个总结，「这整部片将维吾尔族人塑造成落后又无知的民族。 也透过强调他们的生活模式，与缺乏适应现代社会的技能，将他们贴上容易在社会制造危险的卷标。 」

杨威廉/罗法 (综合报导）