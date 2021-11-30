新疆「绝密」文件曝光 迫害维族政策与习近平有关

(德国之声中文网) 过去几年，中国政府数度驳斥国际媒体对新疆人权迫害情势的相关报导，但29日公布的最新新疆机密文件却显示，包含中国国家主席习近平在内的多名共产党高层与中国政府，过去几年在新疆迫害维吾尔人与其他少数民族的行动有直接关系。

专门研究新疆议题的德国学者郑国恩 (Adrian Zenz) 29日在推特发文表示，这份多达317页的中国官方机密文件是今年9月由匿名人士分享给在英国的维吾尔族法庭 (Uyghur Tribunal)，而他是受到该法庭的委托分析这些机密文件。这份文件中有多页印有「绝密」字样，内容涉及中国最高领导人自2014年起所发布的数个与新疆有关的声明。

郑国恩表示：「档案显示，自2016年後，中国国家主席习近平、中国总理李克强和另一位前中央政府官员直接和间接地要求制定并实施政策，内容包含大规模关押少数民族、胁迫性的劳动力转移、集中的寄宿制教育与控制生育。」

他在接受德国之声访问时强调，习近平所说的话和随后新疆政府在当地执行的政策之间的连结，比各界之前所理解的还深。郑国恩说：「很重要的是，习近平在讲话中，为新疆的拘留所和再教育营埋下了伏笔，并同时强调让维吾尔人进工厂就业，和透过控制生育达到所谓的『人口均等化控制』，这些与之後在新疆施行的强迫劳动都相关。」

而这份文件中，也包含了三个习近平在2014年发表的讲话，内容涵盖了安全、人口控制与惩罚维吾尔人的需求。部分内容被标示为「绝密」，也就是最高级别机密的意思。在这些文件中，中国共产党（CCP）最高领导层要求对维吾尔人接受再教育和强迫他们搬迁，以此调整新疆维吾尔人和汉人人口不平衡的状况。

比对习近平历年讲话

为了保护吹哨者的安全，维吾尔族法庭并未公开整份机密文件的内容，而是公开了一些文件的文本、长篇引文、摘要和相关分析。这些记录已经由美国乔治敦大学新疆历史专家米华健 (James Millward) 和英国谢菲尔德大学东亚研究讲师托宾 (David Tobin) 共同审阅。

他们将一些文件上的印章痕迹移除。整份机密档案涉及11份文件和超过300个独特的页面，文件涵盖的时间是从2014年4月到2018年5月。

郑国恩表示，这批档案中部分机密文件与《纽约时报》2019年的一篇报道中机密文件是相同的，但这次解密还包括一些过去从未公开过的信息。

2016年底，中国政府便在新疆实施一系列前所未有的措施，但在那之前，中国中央领导人的谈话被交给新疆当地的官员，作为关键的学习材料，为他们实施相关措施做准备。

在一份2014年的谈话内容中，习近平认为，「一带一路」是他的标志性外交政策项目，需要一个稳定的国内安全环境。他声称，如果南疆的局势无法获得控制，整个国家的国家安全和中国在21世纪希望实现的主要目标将受到威胁。

习近平在发表该谈话的数周前，曾呼吁中国「全力以赴」，将同年3月1日在云南省昆明发生的恐怖袭击中用刀子杀害31人、打伤140多人的凶嫌绳之以法。中国政府一直将该恐怖袭击归咎于「新疆分离主义分子」。

习近平在谈话中还要求新疆全面防止暴力恐怖活动向中国其他地区蔓延，他认为整个新疆甚至整个国家的稳定都取决于南疆，并呼吁当地政府透过打击相关势力为中国政府争取时间。他在其中一段谈话中指出：「南疆⾃然条件不好，经济基础薄弱，就业条件差，⼈⼝结构单⼀，群众困难⽐较多，宗教氛围扭曲，周边环境复杂，⽃争形势严峻，不给特殊政策怎么解决南疆问题，怎么维护社会稳定和实现⻓治久安？」

根除宗教极端主义

除了在讲话中提到确保新疆南部的稳定外，习近平也警告宗教极端是「是⼀种强⼒迷幻药，在其毒害下，有的⼈痴迷『殉教』，实施暴⼒恐怖犯罪时往往顽抗送命，唯恐不死，有的甚⾄⼀家⼦全成了亡命徒」。

他当时呼吁新疆地区透过实施教育进行改革，而不是采取逮捕和释放的做法。郑国恩认为，习近平在这边指的便是後来在2016年後，新疆政府大规模建立的再教育营与拘留营。

在另一份文件中，新疆党委书记陈全国亲自指挥官员「对违法犯罪的，该抓的抓，该判的判，决不能有法

外之⼈」，并说新疆的职业再教育设施应该「长期坚定不移地运行」。

而在习近平的一次讲话中，他认为「⼈⼝⽐例和⼈⼝安全是⻓治久安的重要基础」。这段话后来被一位新疆高级官员在2020年7月逐字逐句引用，因为他认为南疆的汉族人口比例太低。

在其他机密文件中，中国政府对新疆南部「在南疆⺠汉⼈⼝结构失衡严重到不可思议的程度」。他们规定，到2022年，30万汉人将被迁往新疆南部地区，由新疆建设生产兵团管理。郑国恩指出，此举明确的目的是增加该地区的汉族人口比例。

习近平还亲自下令取消对南疆少数民族的优惠生育政策，这些政策以前允许他们比汉族人有更多的孩子。他要求在维吾尔族中心地带实行「所有民族平等」的节育政策。他在一次公开谈话中说：「同时，要把兵团凝聚各族群众⼤熔炉的作⽤充分发挥出来，调节社会结构、推动⽂化交流、优化⼈⼝资源、团结各族群众，带动⼀⽅发展，富裕⼀⽅百姓，形成反对分裂丶维护稳定的坚固阵地。」

「将维族送至工厂」

郑国恩告诉德国之声，习近平也在讲话中推广将维吾尔人送到工厂工作，而这些内容也成为後来新疆政府强迫大量维吾尔人到中国多地工厂工作的政策。在机密文件中，习近平曾在谈话中提到：「新疆就业问题突出，⼤量⽆业⼈员游荡在社会上就会⽆事⽣⾮。… 尤其是在企业就业，有利于⺠族交往交流交融，有利于促进⺠族团结，有利于促进群众⽣产⽣活⽅式转变，有利于抵制宗教极端思想。」

此外，李克强也曾在一场谈话中表示，新疆就业总量和结构性⽭盾都⽐较突出，就业难和招⼯难并存。就业岗位不⾜，⽆业⼈员多，「特别是农村，⽆地丶⽆业丶⽆固定收⼊⼈员没事做，整天游逛，不仅会滋⽣不满情绪，还容易被坏⼈利⽤」。

他说：「新疆有句⽼话，『宁肯在家⾥吃苞⾕馕，也不到外地喝⽺⾁汤』。这⼀⽅⾯表明，群众的恋乡之情很浓，另⼀⽅⾯表明⼤家外出就业创业的意识不强。改变这种状况需要耐⼼和时间，也需要改进对新就业⼈员的管理培训⽅式。」

英国《卫报》29日在相关报导中指出，中国政府的文件显示，在新疆政府2017年2月开始执行各种迫害维吾尔人的政策前，新疆的地方级和县级领导干部每周都要对习近平的两次讲话进行强化学习，每次时间至少两小时。

郑国恩告诉德国之声，在很多情况下，习近平要求地方政府要研读他讲话的内容，因为这些内容将「引导」他们来年的工作。他说：「他们有定期的研究会，所以这些证据都显示习近平的谈话不只与新疆的政策有关连，而且他的讲话内容甚至引导了後来新疆当地不断演化的迫害。」

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