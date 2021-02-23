新疆「种族灭绝」讨论不休 北京反击外媒拷问

(德国之声中文网) 中国外交部周二(2月23日) 在例行记者会上，回应加、英、俄、日四国记者询问有关新疆人权侵害疑虑，发言人汪文斌再次搬出「蓄意抹黑」和「干涉内政」等理由反驳。

针对加拿大众议院宣布将新疆人权侵害定义为「种族灭绝」，并以冬奥为抵制目标，汪文斌说：「加拿大一些政客公然将体育运动政治化，完全违背了奥林匹克宪章精神、损害了国际奥林匹克运动和各国运动员的利益。 」

他也再次表示，出来向西方媒体爆料的维族女子在「编造涉疆谎言」，他批评图尔逊娜依·孜尧登接受BBC访问时说新疆教培中心存在对妇女的「系统性性侵」是「制造了一个耸人听闻的假消息」。

他质疑图尔逊娜依·孜尧登说辞与先前接受其他外媒采访时不同，是「抵达美国几个月后，在受到一些势力的『培训』之后就改变了说法」。

日本媒体追问汪文斌，性侵受害者对外公开自身经历有时需要比较长的时间，图尔逊娜依·孜尧登可能也会有各种顾虑。汪文斌回应道:「图尔逊娜依在不止一个问题上说的话与事实不符。事实证明，她在不止一个问题上撒了谎、造了谣」，所以她的指控不可信。

俄新社记者问道，除了西方外长，土耳其外长也在联合国人权理事会上就新疆维吾尔族人权状况表达了担忧。汪文斌没有正面回应，但说「希望土方客观理性看待有关问题，维护中土双边关系大局」。

加拿大记者询问中方是否派了工作组就新疆存在「系统性性侵」问题来进行调查。汪文斌则表示没有听说。

另有记者提问，维吾尔族女子在境外讲述自己的经历，但在中国境内却没有机会发表同样的言论，与他们可以自由地、不受惩罚地公开自己的经历有关。汪文斌表示，新疆妇女「当然可以毫无担心地来讲述她们的经历、她们的情况、她们的所思所感」。

加拿大记者引述中国外交部近期称加拿大15万名原住民儿童被送进了寄宿学校，询问汪文斌2017年以来有多少新疆人被送进中方称为教培中心的地方？

汪文斌没有回复数字，只说:「我可以告诉你，新疆教培中心的学员早已结业，现在大都过上了正常的生活，融入了社会。 」

22日加拿大众议院无异议通过了一项不具约束力的动议，称北京迫害新疆维吾尔人的行为已构成了「种族灭绝」，并且投票通过一项与2022北京冬奥相关的修正案，强调如果中国持续迫害维吾尔人权，加拿大政府应该呼吁国际奥会将2022的冬奥移师到别的国家举办。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “再教育营” 中国自2017年起在新疆大规模设立所谓再教育营，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象。国际媒体从2018年初开始对此报道，逐渐揭示有关拘禁营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “去极端化” 中国官方称这些教育营为“职业培训中心”，其目的是杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能。2019年12月9日，新疆自治区政府主席雪克来提扎克尔宣布，所有学员已经“结业”，开始新生活。但仍有很多海外维吾尔人反映家人被拘禁。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 系统性侵权的指责 人权组织还指责中国在新疆实施全民监控、文化同化、剥夺宗教自由、强推节育以控制人口增长等措施。北京始终否认所有对新疆侵权行为的指控。2020年，中国领导人习近平还曾宣称中国的治疆政策“完全正确”、“成果显著”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 向国际刑事法院提告 2020年7月6日，两个流亡海外的维吾尔人团体委托律师向海牙国际刑事法院递交诉状，控告中国政府犯下"种族灭绝"和"反人类"罪行，并提交了有关证据。中国领导人习近平也名列被告。海牙国际刑事法院的任务是为种族灭绝、战争罪行和其他暴行的受害者伸张正义。但中国不承认其管辖权。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 土耳其：从谴责到沉默 在相当长的时期内，土耳其总理埃尔多安一直对中国对待穆斯林少数民族的方式提出强烈批评，甚至在2009年新疆发生骚乱后谴责中国对维吾尔人进行'种族灭绝'。据报道，当时有很多维吾尔人逃亡到土耳其。然而从2016年开始情况发生变化。随着中国与土耳其的经济关系升温，埃尔多安政府不再批评中国的少数民族政策。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 美国：新政府接过既成事实 2021年1月19日，在特朗普卸任前一天，美国时任国务卿蓬佩奥称中国迫害维吾尔人的作法已犯下“种族灭绝与反人类罪”。继任国务卿布林肯 (Antony Blinken) 在19日的确认听证会上向参议院外交关系委员会表示，他同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 国际法概念 美国“外交政策”杂志网站2月19日报道，美国国务院法律顾问办公室于年初得出结论认为，中国对新疆维吾尔族的大规模监禁和强迫劳动属于反人类罪行，但没有足够证据证明中国在新疆进行了“种族灭绝”行为。报道援引人权观察组织国际司法专家Richard Dicker说，“种族灭绝是很难在法庭上证明的”，因必须确认犯罪者“有非常明确的意图“，“基于某个群体的宗教，种族或民族背景，消灭全部或部分人口”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 英国首相：是法律问题 英国首相约翰逊认为，“认定种族灭绝是法律问题，但我可以说，我认为新疆正在发生的事、针对维族人发生的事极其令人憎恶。”英国下院已否决疑似针对中国的“种族灭绝修正案”。 假如该案通过，英国将以法律形式禁止同犯有种族灭绝罪行的国家签署自贸协定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 加拿大：国会通过、政府弃权 加拿大国会2月22日以266比0的票数通过一项动议，认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝。加拿大总理特鲁多和大多数内阁成员则投了弃权票。特鲁多一直不愿将中国对新疆维吾尔族人的做法定性为种族灭绝，称该词“极其沉重”，并表示在做决定前需要进一步审查。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 呼吁调查 英国外交大臣拉布（Dominic Raab）2月22日在联合国人权理事会发言中指出，酷刑、强制劳工以及强制节育等都在中国的新疆以“工业化规模”发生。拉布呼吁，联合国人权高级专员巴切莱（Michelle Bachelet）或其他独立专家应“立即和不受限制”地进入新疆，人权理事会应该就此事做出一项决议。中国外长王毅对此则回应称欢迎联合国人权高专访问新疆：“新疆地区的大门始终是敞开的”。



欧盟再促联合国调查新疆人权侵害

欧盟外交政策负责人博雷尔 (Josep Borrell)周二 (2月23日)呼吁中国允许联合国人权事务负责人巴切莱特访问并调查外界指控新疆维吾尔穆斯林和西藏人受虐的事件。

博雷尔在日内瓦的联合国人权理事会上发言时说 ：「我们再次敦促中国允许包括高级专员巴切莱特在内的独立调查员有意义地进入新疆。在国际社会的严正关切下，独立、公正和透明的评估至关重要。」

翻译: 邹宗翰

责编: 张慈

来源: 中国外交部、路透社

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