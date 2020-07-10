新疆社科院反驳"人口灭绝"  学者称"数字游戏"

（德国之声中文网）中国新疆哲学社会科学网周四发表一份研究报告，称新疆近年来人口持续增长，其中"维吾尔族人口增幅和出生率均高于全疆平均水平"，批评不久前德国新疆问题研究者郑国恩（Adrian Zenz）所称中国政府压制少数民族出生率"没有任何根据"。

今年6月底，郑国恩发表了题为《结扎、宫内节育器和强制性计划生育：中共在新疆压制维吾尔族人口出生率的运动》的调查报告，揭示新疆政府大规模的强迫包括维吾尔妇女在内的少数民族进行结扎和带环措施，甚至将不愿遵从指示的女性关进再教育营。在接受德国之声的访谈时，他表示，"我最新的研究显示，中国正在透过不同手段来大规模的抑制维吾尔人的生育率。"他说，中国政府对维吾尔人实行强制绝育是实施"人口灭绝"政策。

郑国恩在访谈时还指出，"我的研究结果显示新疆境内生育率下降最明显的地区，都是维吾尔人为主的地区。其中一个地区甚至将2020年的人口成长目标设为接近零"，他也提到他引用的证据基本来自"官方文件与其他公开资讯"。

"数字游戏"

新疆社会科学院周四公布的这份《关于境外炒作新疆人口问题的研究报告》则列出了一系列数据，其中2010-2018年，新疆少数民族人口从1298.59万人上升至1586.08万人，增加287.49万人，增长22.14%；维吾尔族人口从1017.15万人上升至1271.84万人，增加254.69万人，增长25.04%。同一时期，汉族人口从882.99万人上升至900.68万人，增加17.69万人，增长2.0%。报告称，数据显示维吾尔族人口的增幅不仅高于少数民族人口的增幅，更明显高于汉族人口的增幅。新疆社科院的官方数据截止到2018年。

新疆和田街景

郑国恩在邮件回答德国之声的提问时写道，他的研究记录了2017年、2018年、以及2019年已知的新疆少数民族人口增幅急剧下降的发展。他认为，新疆社科院的这份报告将观察人口增长的时间段选择在2010年至2018年，是在玩数字游戏，"因为2010年至2016年那里的人口增长很强劲，而将2016年后急剧下滑的数据混在总数据里便无法察觉了。"

郑国恩表示："在2016年以前，新疆维族人口的增长很快，超过汉族。自2017年起，维吾尔人的人口增长率急剧减少，特别在2018年骤降；2019年起，许多地区甚至停止公开出生率的数字--显然是因为极糟的数字。部分少数民族地区公开了2019年的出生率，比已经显著下降的2018年的数字还要低30-60%。此外，有一个少数民族地区（克孜勒苏）公布了2020年的生育率目标，为千分之1.05，这一数值更低。如果减去死亡率，那么该地区2020年的人口目标就将是负增长。"

新疆社科院的报告数据称，2017年前新疆人口出生率基本稳定在15‰左右，2018年新疆人口出生率略有下降，但与全中国相比基本持平：新疆出生率10.69‰，全中国出生率为10.94‰，维族人口出生率为11.9‰。

2017年是新疆自治区对计划生育政策做出重大调整的一年。新疆社科院研究报告写道，"2017年，新疆对各民族实行了统一的计划生育政策，即城镇一对夫妻可生育2个孩子，农村一对夫妻可生育3个孩子。"此前，新疆的计划生育政策基本都只针对当地的汉族族群。

郑国恩：不配合者威胁送再教育营

郑国恩在其报告中尤其批评"中国政府将维吾尔人的生育率抑制到比政府规定还低很多的程度，我所获得的官方文件显示中国政府公然要求特定族群的妇女装上避孕环。"他在报告中引述数据称，一些只有一孩的维吾尔女性也受到带环措施。他指出，"新疆政府也向居住在南疆偏远地区的维吾尔人推广免费的预防生育手术，而我所获取的一些官方政策文件甚至威胁维吾尔女性如果不配合政府实行的生育控制计划的话，他们便会被送进再教育营。"

新疆社科院的研究报告对此的回应特别强调避孕和节育的"自主"和"自愿"的原则，称在新疆自治区，"群众自主选择安全、有效、适宜的避孕节育措施，育龄妇女自愿接受输卵管结扎术和宫内节育器放置术，特别是2014年以来历史遗留的大多数已完成生育而没有采取措施的妇女落实了避孕节育措施。

报告最后提到和田等地，指出当地"遵循群众自愿与技术指导相结合的原则，鼓励群众选择适合自身的长效避孕措施，一段时间内群众自主选择接受免费输卵管结扎术、宫内节育器放置术的大幅增加。" 而这两项避孕节育措施，报告写道，"是国际公认的副作用小、安全性和有效性高的避孕措施，已在国内其他地区广泛应用，也被新疆育龄群众自愿接受。"

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。