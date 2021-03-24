新疆棉花：中国网民的抵制“盛宴”

（德国之声中文网）中国最近的外交手段颇为强硬。当欧盟、美国、加拿大、英国等国家应为新疆人权问题制裁中国之后，瑞典服饰品牌H&M于去年10月发表的谴责新疆对维吾尔族的强制劳动，将不再使用新疆生产的棉花的声明突然冲上了微博热搜。《人民日报》等政府媒体亲自下场，批评H&M”中伤中国，肆意栽赃“，并表示“这种企业毫无基本商业伦理，逾越底线“。

这并不是中国第一次爆发抵制热潮，早在十年前，钓鱼岛事件时，就有群众为了抵制日货走上街头，当街砸毁丰田，本田等品牌的私家车。萨德事件则引发了人们对于韩国品牌乐天的抵制。两年前，因为一些奢侈品牌将香港和台湾单独列为一个国家，人们号召抵制这些品牌，而这些品牌的代言人（例如Coach品牌的代言人中国模特刘雯）也纷纷发表声明终止合作。但这一次，因为央媒发表评论，措辞强硬，所以网络上的抵制风潮来得更加迅速猛烈。几个小时之后，相关词条就在微博成了热搜。中国主要电商平台天猫等将H&M的产品下架。耐克，阿迪达斯，巴宝莉，优衣库等公司因为也曾表示过不会采购新疆维吾尔自治区产品或者要求供应商不适用该地区纺织品，这些公司也遭到了网民的一致抵制。网络上流传的需要抵制的名单包括了三十多个运动和快消类服饰品牌。

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事件走向和之前几次抵制辱华企业类似，中国网民最先拿来开刀的对象是这些品牌的中国代言人。代言人中，以耐克的品牌大使王一博的网络人气更高些。北京时间3月24日夜里到凌晨，在微博、豆瓣等中国社交媒体上，不断有人开贴让王一博尽快解约，也有人批评王一博团队处理不够及时，亦有人冷嘲热讽他赚着卖国的钱。25日上午，乐华娱乐发表声明，称即日起该公司艺人王一博终于与耐克品牌的一切合作。和他一样解约的艺人有与耐克品牌合作的谭松韵，与H&M品牌合作的宋茜，Tommy Hilfiger的代言人陈伟霆。同一时间，佟丽娅，肖战等众多明星发微博表示自己支持新疆棉花。

在网络上，不断有人“扒“出和这些所谓辱华品牌合作的艺人，并且将尚未解约的艺人总结出来：有和阿迪达斯合作的刘亦菲、杨幂、迪丽热巴，和巴宝莉合作的周冬雨等人。有几百万微博粉丝的几位KOL不断转发这份尚未解约的艺人的名单获得关注，而众多网民则通过转发和留言给这些艺人施加舆论压力。也有这些艺人的粉丝进行反驳，表示“这些品牌在中国销售，也让中国的生产商，供应商，店主，售货员等从中获益”，但这些反驳被淹没在铺天盖地的“爱国评论“中。

记者采访了一些转发“爱国评论“的网民，他们纷纷表示自己对于欧美国家针对中国的制裁已经愤怒很久了。因为中国媒体并没有报道整件事情的来龙去脉，包括从2020年开始实行的美国对新疆以强制维吾尔族人而生产出来的商品的进口暂扣令（withhold release orders）和名为Better Cotton Initiative的非盈利组织的由来，这些爱国网民都不完全了解这些品牌为什么会停止使用新疆生产的棉花。有些人觉得这是因为美国人想保护自己国家种植棉花的农民，有些人觉得是欧盟想操控棉花的价格，有些人觉得这是贸易战中提高关税的谈判筹码。但缺乏对整件事情的了解并不影响他们做出如下的判断：美国人嫉妒中国的经济发展，那些公司声明里涉及到新疆的部分都是彻头彻尾的污蔑。

网络抵制的声浪并不小，但是是否真的能起到作用，或者是否能持久地起到作用，答案却并不一定是肯定的。3月24日，中新经纬的记者采访北京市西单大悦城的H&M实体店时，顾客正井然有序地排队试衣服。号称新一代潮流网购社区的得物app声称要下架耐克，但3月25日中午，有网民爆出，该app界面上，耐克球鞋仍然在被售出，而且成交量只增不减，随便打开一款耐克球鞋，就能看到几乎每分钟都有交易记录。在豆瓣的一些购物社群里，也有人表示，如果耐克，阿迪达斯等品牌因为被抵制而打折，他们就会去多买几双囤起来。当我询问我周围身在大陆的朋友时，他们大多数都反感欧美等国家对于中国的制裁，但是表示不会将这种厌恶上纲上线到具体的产品，如果自己喜欢的话，之后还是会购买这些产品。

在过去几年的抵制里，虽然Coach等品牌短时间内被代言人解约，被网店下架，被人们刷负面的评论，但随着时间的流逝，这些品牌依然可以占有中国市场。也有新的中国代言人为之宣传。那么这一次的抵制，将会持续多久呢?

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “再教育营” 中国自2017年起在新疆大规模设立所谓再教育营，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象。国际媒体从2018年初开始对此报道，逐渐揭示有关拘禁营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “去极端化” 中国官方称这些教育营为“职业培训中心”，其目的是杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能。2019年12月9日，新疆自治区政府主席雪克来提扎克尔宣布，所有学员已经“结业”，开始新生活。但仍有很多海外维吾尔人反映家人被拘禁。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 系统性侵权的指责 人权组织还指责中国在新疆实施全民监控、文化同化、剥夺宗教自由、强推节育以控制人口增长等措施。北京始终否认所有对新疆侵权行为的指控。2020年，中国领导人习近平还曾宣称中国的治疆政策“完全正确”、“成果显著”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 向国际刑事法院提告 2020年7月6日，两个流亡海外的维吾尔人团体委托律师向海牙国际刑事法院递交诉状，控告中国政府犯下"种族灭绝"和"反人类"罪行，并提交了有关证据。中国领导人习近平也名列被告。海牙国际刑事法院的任务是为种族灭绝、战争罪行和其他暴行的受害者伸张正义。但中国不承认其管辖权。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 土耳其：从谴责到沉默 在相当长的时期内，土耳其总理埃尔多安一直对中国对待穆斯林少数民族的方式提出强烈批评，甚至在2009年新疆发生骚乱后谴责中国对维吾尔人进行'种族灭绝'。据报道，当时有很多维吾尔人逃亡到土耳其。然而从2016年开始情况发生变化。随着中国与土耳其的经济关系升温，埃尔多安政府不再批评中国的少数民族政策。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 国际法概念 美国“外交政策”杂志网站2月19日报道，美国国务院法律顾问办公室于年初得出结论认为，中国对新疆维吾尔族的大规模监禁和强迫劳动属于反人类罪行，但没有足够证据证明中国在新疆进行了“种族灭绝”行为。报道援引人权观察组织国际司法专家Richard Dicker说，“种族灭绝是很难在法庭上证明的”，因必须确认犯罪者“有非常明确的意图“，“基于某个群体的宗教，种族或民族背景，消灭全部或部分人口”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 美国：新政府接过既成事实 2021年1月19日，在特朗普卸任前一天，美国时任国务卿蓬佩奥称中国迫害维吾尔人的作法已犯下“种族灭绝与反人类罪”。继任国务卿布林肯 (Antony Blinken) 在19日的确认听证会上向参议院外交关系委员会表示，他同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 英国首相：是法律问题 英国首相约翰逊认为，“认定种族灭绝是法律问题，但我可以说，我认为新疆正在发生的事、针对维族人发生的事极其令人憎恶。”英国下院已否决疑似针对中国的“种族灭绝修正案”。 假如该案通过，英国将以法律形式禁止同犯有种族灭绝罪行的国家签署自贸协定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 呼吁调查 英国外交大臣拉布（Dominic Raab）2月22日在联合国人权理事会发言中指出，酷刑、强制劳工以及强制节育等都在中国的新疆以“工业化规模”发生。拉布呼吁，联合国人权高级专员巴切莱（Michelle Bachelet）或其他独立专家应“立即和不受限制”地进入新疆，人权理事会应该就此事做出一项决议。中国外长王毅对此则回应称欢迎联合国人权高专访问新疆：“新疆地区的大门始终是敞开的”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 加拿大：国会通过、政府弃权 加拿大国会2月22日以266比0的票数通过一项动议，认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝。加拿大总理特鲁多和大多数内阁成员则投了弃权票。特鲁多一直不愿将中国对新疆维吾尔族人的做法定性为种族灭绝，称该词“极其沉重”，并表示在做决定前需要进一步审查。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 荷兰：议会通过动议 政府先不跟进 荷兰议会2月25日通过一项不具约束力的动议，称中国在新疆对待维吾尔穆斯林的方式属于「种族灭绝」。首相吕特(Mark Rutte，图)所属的政党对该动议案投下反对票。荷兰外长布洛克(Stef Blok)表示，政府不想使用「种族灭绝」这个字眼，因为联合国和国际法庭都尚未做出相关认定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 2018年以来新疆人口出生率大幅下降 新疆社会科学院2020年9月公布《关于境外炒作新疆人口问题的研究报告》，称近年来新疆人口持续增长，其中维吾尔族人口增幅和出生率均高于全疆平均水平，所谓“种族灭绝”没有任何根据，并称2018年新疆人口增长出现下降，是全面落实计划生育政策的结果，也是新疆经济社会发展和各族群众生育观念转变的体现。中国官方统计数据显示，新疆2010至2017年的人口出生率均在15‰左右，其中2014年为16.44‰。但2018年，新疆的人口出生率降至10.69‰，2019年降至8.14‰。新疆人口自然增长率2017年为11.4‰,2019年跌至3.69‰。



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