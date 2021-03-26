新疆棉事件继续延烧 专家：北京「经济绑票」

(德国之声中文网) 过去几天，从西方国家与中国因新疆迫害人权议题互相抵制衍伸出的「支持新疆棉」话题，继续在中国社群媒体上延烧。除了有数十名中国丶香港与台湾的艺人透过微博帐号宣布终止与西方品牌的关系或是支持新疆棉花外，微博的热搜榜上也被各式抵制国际品牌的话题所占据。

长期关注中国政治与人权情势的法律学者滕彪告诉德国之声，「新疆棉事件」显示出中国政府认为自己在各方面的综合实力已可完全与民主国家抗衡，所以他们才表现出咄咄逼人的态势。他说：「在必须展示它谁都不怕的气势的前提下，中国政府在这次的事件中表现出蛮横与挑衅的态度。」

滕彪也指出，这是中国运用经济手段作为谈判筹码与政治武器的另一个例子。此前，中国曾以禁止进口澳大利亚红酒丶台湾凤梨与挪威三文鱼向这些国家施压，滕彪表示这次的「新疆棉事件」是北京再次运用「经济绑票」的手法来达到政治效果。

他说：「我觉得这次新疆棉的事件恐怕会起到反效果，因为中国政府不希望全世界越来越多人关注新疆再教育营的议题，但通过这些事件，更多人会了解新疆人权迫害的情况，我认为这种做法会让更多有良心的企业和消费者去关注新疆的议题。」

人权观察的中国研究员王亚秋则认为，透过新疆棉的事件，外界仍能看到中国政府如何试图在社交媒体上去操弄特定议题。她告诉德国之声：「昨天微博上原本全是明星与西方品牌切割的消息，但後来这些话题慢慢便没排在热门话题的前几名了。我认为这显示中国政府要试图控制热搜排名的迹象。」

另一方面，她认为新疆棉的事件之所以能在中国的网上起到这麽大的作用，是因为中国的民间社会對於欧美国家制裁中国仍存在一定程度的不满情绪。她说：「如果没有这种真实情感基础，中国政府再怎麽去操控这个议题，它的实际影响还是有限的。所以这个议题能发展到这个程度，也说明中国群众在一定程度上还是支持政府的，但他们的支持有一部份来自於中国政府不让人民了解真实情况。」

明星站队表态

在这波新疆棉的事件中，数十名中国丶香港与台湾的艺人纷纷公开表态支持中国政府的立场。有些人公开表明终止与西方品牌的合约，有些人则是表态支持新疆棉花。滕彪表示，虽然有些艺人可能真的受到中国爱国主义的影响，但很多艺人只是因为考虑自己的利益或代言机会才公开表态与北京一致的立场。他认为这是一种见利忘义的行为。

他告诉德国之声：「中国政府的爱国策略主要是在国内挑动爱国主义的情绪，这也是专制国家屡试不爽的手段，用爱国主义跟民族主义吸引民众的注意力跟团结和忠诚。」

王亚秋则认为，中国政府一方面想透过这些艺人的表态向国内人民显示，任何想赚中国人的钱的品牌或个人，立场都必须与中国政府一致。她告诉德国之声：「中国政府肯定想藉此显示它强而有力的形象，但另一方面，中国政府希望这些明星站队公开与西方品牌切割，并支持中国政府的新疆棉运动。某种层度上，我认为这个现象也反应了中国网民的真实心态，因为他们确实觉得明星应该爱国。」

西方如何应对

面对中国过去几日在新疆议题上做出的强硬反击，滕彪估计目前中国与西方互相制裁的外交关系可能会延续下去，因为他认为在目睹1989年後几十年的「中国接触」政策无法推进中国的民主与法治後，中国与西方国家的蜜月期已结束。

他告诉德国之声：「西方民主国家对中国的政策已发生不可逆的变化。虽然西方国家会换领导人，政策也会微调，但大环境已不可逆了，所以我们会看到越来越多的对抗，尤其在新疆香港等人权问题，以及南海问题跟中国对台湾的威胁等议题上。这些事情会让国际社会改变过去对中国的看法，并调整他们的政策。」

王亚秋则说，她有点惊讶过去几年，不少国际企业都容易受到中国的经济威胁，这也显示中国「经济绑票」的作法，在企业圈确实有起到一定程度的作用。

她说：「我觉得任何一个公开事件只会让大家对中国政府更没好感。这次这麽多欧洲品牌都被迫表态，这肯定让欧洲民众跟政府对中国政府更反感。中国政府对企业的威胁到底有没有用，还要看民众如何反应。」

王亚秋告诉德国之声，她认为拜登政府联合欧洲盟国在人权议题上对中国采取强硬的立场是好的，因为越多国家联手，在对抗中国时才能发挥更大的影响力。她表示：「我觉得特朗普执政时期，美国政府在中国人权议题上，没有一个一致的立场，但拜登政府现在的作法看来是对的，我希望他能保持立场的一致性。」

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