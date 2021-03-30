新疆棉事件升级 多家H&M中国实体店被关

（德国之声中文网）H&M在中国部分地区的门店被业主关闭，中国是这家服装巨头的第四大市场。彭博社联系到乌鲁木齐、银川、长春和连云港等多个城市的商场运营商。至少有6家门店已被业主关闭。当地媒体也报道了多家H&M门店被关闭的消息，有照片显示，H&M的广告牌被摘下。

一些商场运营商表示，业主做出关闭决定是因为H&M对中国表现出不尊重。目前还不清楚店面会关闭多久。

2020年，中国市场占H&M总销售额的5.2%，是仅次于德国、美国和英国的第四大市场。

中国对H&M的回应明显比此前的抵制更强。由于中国政府对西方政府和实体的评价高度敏感，H&M有可能成为企业的牺牲品。另外一些品牌，比如耐克，阿迪达斯也因表示不使用新疆棉花而引起了中国消费者的愤怒。不过似乎H&M首当其冲受到影响。苹果地图和百度地图搜索都找不到H&M店铺，在电商平台上也不见踪影。记者在淘宝APP搜索“H&M”，没有搜到其旗舰店及商品，页面上显示“非常抱歉，没有找到相关的宝贝”字样。

对H&M淘宝店被关停，中国商务部发出回应。根据中国官媒人民日报报道，3月25日商务部召开例行新闻发布会上，商务部发言人说，对于跨国企业在中国的正常经营活动和构建产业链供应链的努力，中国政府始终持欢迎和支持的态度。对于个别企业基于虚假信息作出的所谓商业决策，中国消费者已经用实际行动作出了回应。希望有关企业尊重市场规律，纠正错误做法，避免商业问题政治化。

H&M中国分部的一名负责人没有立即回应彭博社的置评请求，而欧洲一名发言人表示H&M目前没有置评。截至去年11月30日，该公司在中国已有505家门店。

文木 / 达扬（彭博社等）

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