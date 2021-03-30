 新疆棉事件升级 多家H&M中国实体店被关 | 经济纵横 | DW | 30.03.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

新疆棉事件升级 多家H&M中国实体店被关

新疆棉花事件继续发酵，中国多个城市的H&M实体店面被业主关停，目前还不清楚店面会关闭多久。之前这家服饰品牌已经遭中国电商平台下架。

China boykottiert westliche Bekleidungs-Firmen

H&M在中国有500逾家门店

（德国之声中文网）H&M在中国部分地区的门店被业主关闭，中国是这家服装巨头的第四大市场。彭博社联系到乌鲁木齐、银川、长春和连云港等多个城市的商场运营商。至少有6家门店已被业主关闭。当地媒体也报道了多家H&M门店被关闭的消息，有照片显示，H&M的广告牌被摘下。

一些商场运营商表示，业主做出关闭决定是因为H&M对中国表现出不尊重。目前还不清楚店面会关闭多久。

观看视频 01:05

中国民众怎麽看新疆棉事件？

2020年，中国市场占H&M总销售额的5.2%，是仅次于德国、美国和英国的第四大市场。

DW.COM

新疆棉事件继续发酵，上周五美国谴责北京主导了攻击禁用新疆棉企业的社媒运动。中国外交部随即发出反驳。另外，新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人徐贵相表示，制裁的大棒挥向新疆企业的时候，也会砸向自己。

瑞典服装品牌H&M去年发布的一份声明本周在中国社交媒体上引起声讨。该公司当时表示不会从新疆采购产品或原料。事件发生后，H&M公司发表声明，但未能平息反对者的怒火。

在数家国际服装品牌卷入新疆棉争议之际，德国品牌Hugo Boss在其官方微博上表示，会继续采购和支持新疆棉花。不过在发给德国之声的一份声明中，该公司称“致力于尊重人权”，“迄今尚未从新疆直接购买任何产品”。

中国对H&M的回应明显比此前的抵制更强。由于中国政府对西方政府和实体的评价高度敏感，H&M有可能成为企业的牺牲品。另外一些品牌，比如耐克，阿迪达斯也因表示不使用新疆棉花而引起了中国消费者的愤怒。不过似乎H&M首当其冲受到影响。苹果地图和百度地图搜索都找不到H&M店铺，在电商平台上也不见踪影。记者在淘宝APP搜索“H&M”，没有搜到其旗舰店及商品，页面上显示“非常抱歉，没有找到相关的宝贝”字样。

对H&M淘宝店被关停，中国商务部发出回应。根据中国官媒人民日报报道，3月25日商务部召开例行新闻发布会上，商务部发言人说，对于跨国企业在中国的正常经营活动和构建产业链供应链的努力，中国政府始终持欢迎和支持的态度。对于个别企业基于虚假信息作出的所谓商业决策，中国消费者已经用实际行动作出了回应。希望有关企业尊重市场规律，纠正错误做法，避免商业问题政治化。

H&M中国分部的一名负责人没有立即回应彭博社的置评请求，而欧洲一名发言人表示H&M目前没有置评。截至去年11月30日，该公司在中国已有505家门店。

文木 / 达扬（彭博社等）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

China Kampagne gegen westliche Mode- und Sportfirmen

中国欢迎联合国访问新疆　真的吗？ 30.03.2021

新疆棉事件继续发酵，上周五美国谴责北京主导了攻击禁用新疆棉企业的社媒运动。中国外交部随即发出反驳。另外，新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人徐贵相表示，制裁的大棒挥向新疆企业的时候，也会砸向自己。

中国民众怎麽看新疆棉事件？ 29.03.2021

H&M丶Nike等品牌因关切新疆强迫劳动问题，而停止使用来自新疆的棉花，该事件持续延烧，许多西方品牌在中国遭抵制。听听中国民众怎麽说？

China Peking 2018 | Filiale der Mode-Kette Zara

墙外文摘：新疆棉花很软，港台艺人更软？ 28.03.2021

有评论认为，此次表态与禁用“新疆棉品牌”切割的的陈奕迅、张钧宁等港台艺人的人权已经被中国剥夺。然而，中国与欧盟对抗、与欧美品牌对抗，也会成为欧美加强联盟的垫脚石。

广告
Palästinenser mit Schutzmaske vor der Felsenmoschee in Jerusalem

巴勒斯坦获首批中国疫苗

中国首批新冠疫苗抵运巴勒斯坦，用于防疫接种。加沙卫生部周一表示，疫情爆发以来，在沿海地带首次发现更具传染性的新冠英国变种B.1.1.7感染病例。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  