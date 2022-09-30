新疆暫停離疆客運列車 二十大前防疫情外溢

（德國之聲中文網）中國新疆自治區當局週二（10月4日）晚間宣布，為了防止疫情外溢，全面暫停所有離疆客運列車，且烏魯木齊市各區縣人員暫不離烏。

新疆烏魯木齊市疫情防控工作指揮部週二發布的公告指，本次採取的一系列防疫措施是按照國務院聯防聯控機制及自治區新冠肺炎疫情外溢防控工作要求，「進一步加強離烏人員管理，最大限度降低疫情外溢風險」。

公告寫道，除外出就醫等特殊情況的人員、特殊情況需要進京的人員等，烏魯木齊市各區縣人員暫不離烏。符合條件的離烏人員需接受各區（縣）疫情防控指揮部指定專門的核酸採養隊伍和檢測機構，進行核酸檢測。

經批準，可以對離烏返校學生群體採取專列、包機運輸，但需在離烏前進行5天集中健康監測，每日1次核酸檢測，點對點閉環運至站場離烏。在離烏交通站場和公路卡口，需再進行一次核酸和抗原檢測，陰性才可放行。

此外，公告宣布為了嚴防鐵路外溢風險，暫停全疆離疆客運列車，後期視情動態調整。

在此之前，新疆已經暫停了全疆省際客運班線和省際包車業務，該措施將持續實施。公告稱，對烏魯木齊市和其他涉疫地區的自駕出城人員「一律勸返」，嚴防公路外溢風險。同時將合理設置貨車司乘人員專檢通道，避免擁堵。民航方面，執行疆外航班的客座率控制在75%以內。

公告並未寫明上述防控措施預計何時結束，僅表示「措施將根據情況變化及時調整公布」。

二十大前時機敏感

新疆維吾爾自治區衛生健康委週二通報，新疆維吾爾自治區週一（3日）新增38例本土無症狀感染者，無新增確診病例。中國國家衛健委通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團3日新增本土無症狀感染者626例，本土確診病例250例。

據《新疆日報》報導，新疆自治區副主席劉蘇社週二在疫情防控工作新聞發布會上表示，新疆地區自7月30日發生新一輪新冠疫情以來，病毒在短時間內迅速蔓延，「是新疆歷史上傳播速度最快、涉及面最廣、感染人數最多、防控難度最大的重大突發公共衛生事件。」

劉蘇社稱，新疆自治區黨委和政府「把防外溢作為當前疫情防控的重中之重」，「堅持非必要不離疆」，要盡快遏制疫情外溢勢頭，「為黨的二十大勝利召開營造良好環境」。

此外，新疆有地方官員也為疫情外溢致歉。中國《每日經濟新聞》報導，位於新疆中部的庫爾勒市，該市市委副書記王清玉週二晚間在防控新聞發佈會上承認，當局應對本輪疫情採取的防控措施「不夠科學精準，應變能力不足，反應速度不夠快，沒有第一時間完全阻斷傳播鏈」，對此「深感自責、愧疚，也深表歉意」。

綜合媒體報導，新疆烏魯木齊市、庫爾勒市和伊寧市等地過去近兩個月陸續實施「靜態管理」措施，至今仍未全面解封，社群平台微博上可見不少批評聲音。

中共二十大的七大看点 习近平的下一个五年？十年？ 习近平主导2018年修宪后，中国的立法机构取消了国家主席任期限制，为扩大共产党的影响范围提供了宪法支持。此次二十大，习近平是否连任，本来已经不是什么问题。各界广泛认为，至少在未来的5年，甚至10年的时间里，习近平作为中共建政以来权力最集中，最强势的领导人之一将继续以他的个人意志领导这个拥有14亿人口的国家。如果不是……

中共二十大的七大看点 互联网上习遭软禁的猜测 ……二十大召开前不久的9月底，网上突然出现了诸多习近平遭软禁的猜测。习近平9月16日午夜结束对乌兹别克斯坦的访问回到北京后，在很长的时间里一直没有公开露面，引发多方猜测和解读。消息的来源是一个拥有1000多万粉丝的印度前部长。在推特上，#whereisxi和#chinacoup的标签大量流传，但同时也有很多针对这个谣言的嘲笑和讽刺。

中共二十大的七大看点 如果习下 李会上吗？ 网上相信有关习被软禁消息的许多人是“习下李上”说法的捍卫者。李克强是个在习近平强势执政期间存在感并不强的总理。在疫情期间确实有几个少数可见的高光时刻。包括他发出的：中国有6亿人口月收入大约在1000元人民币左右的警告，以及中国在实行严格新冠疫情管控期间，他不戴口罩拜访中国各地及大学院校，和大量企业家开座谈会讨论如何面对经济下行的严峻现实——这一系列看上去有点和习近平“唱反调”的做法。但是，李克强本人在2022年的两会期间，已经明确表示将于2023年月任期届满时卸任总理一职。

中共二十大的七大看点 谁会接替李克强？ 绝对是此次中共二十大比“谁会接替习近平”更值得关注，更有悬念的话题。从目前中共完全密不透风的政治高层来看，完全无法看出谁有可能在接下来的5年中接替李克强身上的重担。按照惯例，总理人选一般要有副总理经历，目前符合条件的只有现任全国政协主席汪洋和国务院副总理胡春华，两人也被认为是最热门人选。台湾政治大学东亚研究所教授王信贤告诉德国之声：“现在在选总理，主要取决于习近平的標准为何，而政治忠诚会是关键”。

中共二十大的七大看点 无视“七上八下”？ 无论二十大以后中国共产党的核心领导层如何组成，对习近平的政治忠诚，绝对是首当其冲的必要条件，包括届时政治局常委的人选。而按照中共内部不成文的高层领导干部“七上八下”的惯例。除去习近平之外，现任常委栗战书（72岁）、韩正（68岁）两人年龄已到；政治局委员也有9人届龄，包含“经济沙皇”的刘鹤（70岁）、外事一把手的杨洁篪（72岁）、国务院第二副总理孙春兰（72岁）等。但从目前的情况来看，习近平的权力已经大到可以无视这个不成文的规定。

中共二十大的七大看点 为台海问题定调 美国国会议长佩洛西在访台后，有关中国政府何时“武统台湾”的问题，再度成为各界关注的焦点。虽然一方面，有中共高层内部的消息人士透露，当局已经把“武统台湾”正式提上议事日程，随时有可能采取军事行动。即可能在二十大召开前，也可能在二十大召开后。关键的是选择一个外界预期最低的时间点。但另一方面，也有分析人士认为，如果向台湾动武，无疑就意味着习近平统治时代的结束，中国会陷入外部经济制裁和内部剧烈动荡的灾难。中共高层也很清楚这一点。所以中共何时、以何种方式“解决台湾问题”，后面仍然是一个巨大的问号。

中共二十大的七大看点 二十大过后 还这么严吗？ 相对与政治和军事上的黑箱操作，全球华人，包括中国本地的老百姓最关心的二十大话题之一肯定包括究竟何时为中国严格的新冠疫情管控措施松绑。从2020年新冠在全球大范围爆发，中国实行全球最严格防疫政策以来，受到严重影响的不仅仅是随时需要面临封城禁足的民众，还包括境外数百万无法回国的海外华人。



官方承認防疫短板

據《新疆日報》，新疆自治區副主席劉蘇社週二在疫情防控工作新聞發布會上表示，本輪疫情持續2個月仍未實現「動態清零」目標，除了奧密克戎BA.5.2變異株傳染性強、傳播速度快、潛伏期短的客觀原因，還暴露了兩個防控工作的短板。

綜合劉蘇社所述，他表示第一是部分地方對高中低風險區劃分不科學不精準，高風險區劃得過大，加大管理難度，增加了傳播風險；個別地方「靜態管理」簡單化，一封了之，對一些真正需要「靜態管理」的小區、社區卻未能嚴格執行居民足不出戶要求。

此外，部分地方基層治理能力嚴重不足，基層基礎工作不紮實，存在簡單化、「一刀切」等現象，致使各類依法科學精準的防疫政策難以有效落實到位。

第二是核酸檢測。除了核酸能力依然不足外，部些地方有相當一部分的核酸採樣人員為非專業人員，存在操作不規範、採樣質量不高等問題，影響了核酸檢測質效。此外，部分核酸採樣人員由於防護不當被感染，個別地方感染人數還比較多，成為疫情傳播的重要風險源。

劉蘇社稱，核酸檢測是新疆防控工作中的「最大短板」。

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