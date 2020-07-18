新疆是个好地方 到访体验大不同

(德国之声中文网) 几天前，德广联驻上海记者与德国《商报》驻北京记者一同前往新疆，行程主要内容是探访在当地经营的德资工厂。两名记者在一路上始终受到中国当局的跟踪，多次被警方盘问。

每天清晨，两名记者都能看到盯梢者就坐在汽车内，在宾馆旁等候。至少有3人轮班的盯梢者显然并不在意被发现，还时常打电话向他人报告行踪。不论是应约前往巴斯夫驻库尔勒的工厂、还是探访乌鲁木齐附近的德国大众工厂，记者在路上时常会遇到警方的检查哨。通常，警方检查身份几分钟后都会予以放行，不过也有一次耗费了半个多小时。

大众汽车以"德方经理由于疫情无法前往乌鲁木齐工厂"为由，谢绝了两名德国记者的访问请求。两名记者在没有邀约的情况下依然前往这家工厂，但是在大门前拍摄照片时就被保安拦阻。随后在搭乘出租车返回市区时，司机还接了一个电话，并且回答说："对，对，是两个外国人。"

后来，这两名记者还前往大众工厂附近一处疑似"再教育营"，看到了挂有"在职培训中心"门牌的建筑物，却又到处设置了监控摄像机。他们在建筑物旁只停留了几分钟，刚想离开时，就被8名警察拦截核验身份。

德广联记者在其推特账号上还介绍说，在一座疑似"再教育营"的"职业培训中心"建筑外，可以听到爱国主义歌曲"我爱你中国"的歌声，"仅仅两分钟后，警察就来了。"

和田近郊的一处疑似拘押营地

旅游博主：盛赞安保措施

不过，近期如果在中文社交网络上搜索"新疆"关键字，又能发现一个完全不同的图景。许多拥有大量粉丝的旅游博主，近期都发送了不少有关新疆旅游的内容。他们将视线主要投向了新疆的各类旅游资源，以"满大街都是美女"之类的标题来吸引大家前去旅游。在这些视频内容中，旅游博主们并不会过多提及新疆街头密布的各类高科技监控设施，也不会提及警方盘查。

还有一些网红博主，则会从"新疆安全吗"这个角度切入，侧面提及新疆各地的安保手段。德国之声查阅了中国境内视频网站Bilibili以及境外YouTube上的多个此类中文短片，发现它们的一个共同点就是在强调"如今没有任何地方比新疆更安全了"，甚至是"太安全了"。还有一名博主盛赞"乌鲁木齐每一个公交车站都至少配备了两名安保人员"，认为这是"防止敌对势力破坏新疆繁荣稳定、阻碍中华民族复兴的必要手段"。

在中文社交网络上掀起"新疆旅游热"的，甚至还不仅限于来自中国的网红。来自加拿大的博主"杰里德Jared"在多个中文平台上都有数以十万计的粉丝，他也在一星期前发布了前往新疆自驾旅行的影片，里面并没有出现任何新疆安保的内容，只是提到在经过一个检查哨时被警方告知，如果继续前进，可能需要接受7天的防疫隔离，因此不得不调头前往其他地方。

进疆游客每人获千元补贴

自去年秋天以来，新疆当地各级政府就开始大力推介新疆旅游业，试图以此作为疫情后经济复苏的重要推动力。根据《新疆日报》、《天山网》等官方背景媒体的报道，他们与东部较富裕省份的政府以及旅行社开展各类合作项目，组织"支持新疆万人游"活动，并且为每名进疆游客提供上千元人民币的高额补贴。新疆大量知名景区还联手航空公司、各类企业，启动了免门票、补贴交通费、补贴酒店住宿费、消费券、餐饮折扣等措施。

值得注意的是，在中国各地官方媒体的相关报道中，时常提及要"贯彻落实中共十九届五中全会和第三次中央新疆工作座谈会精神"，深入实施"文化润疆"工程和"旅游兴疆"战略。

喀什的清真寺

《南方都市报》今年3月援引"南湖国旅"旅行社的数据指出，今年新疆进入旅游旺季后，报价不增反降，导致今年3、4月间报名前往新疆的游客数量比疫情前的2019年还要高出30%，预计全年与2019年相比甚至会有50%的增幅。

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