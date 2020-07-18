 新疆是个好地方 到访体验大不同 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.07.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

新疆是个好地方 到访体验大不同

德国记者前往新疆，一路上盯梢不断，屡受警方盘查。旅游博主到访新疆，在大夸新疆“美景+美女”的同时，还盛赞“世界上最安全的地方”。与此同时，新疆当局正在大力推介旅游业，为游客提供高额补贴。新疆旅游业今年有望大幅突破疫情前水平。

China Still Straßenszene in Kaxgar

喀什的清真寺

DW.COM

美国参议院周三通过有关禁止从中国新疆地区进口产品的《防止强迫维吾尔人劳动法》。这是美国针对新疆问题所采取的最新举措。 

美国政府警告有新疆业务的美企，哪怕只有间接联系，都有可能违反美国法律。北京则出台白皮书，称新疆处在历史上最好的发展时期。

据路透社报道，一些有关人们声称家人在新疆失踪的视频遭到YouTube屏蔽。与此同时，这一谷歌旗下的视频网站上也不乏宣扬新疆人生活美好自由的影片。

联合国人权事务高级专员巴切莱特表示，即便没有中国的合作，她也会对新疆发生的人权指控进行调查。有迹象表明，巴切莱特可能已经对中国的拖延去耐心。

 (德国之声中文网) 几天前，德广联驻上海记者与德国《商报》驻北京记者一同前往新疆，行程主要内容是探访在当地经营的德资工厂。两名记者在一路上始终受到中国当局的跟踪，多次被警方盘问。

每天清晨，两名记者都能看到盯梢者就坐在汽车内，在宾馆旁等候。至少有3人轮班的盯梢者显然并不在意被发现，还时常打电话向他人报告行踪。不论是应约前往巴斯夫驻库尔勒的工厂、还是探访乌鲁木齐附近的德国大众工厂，记者在路上时常会遇到警方的检查哨。通常，警方检查身份几分钟后都会予以放行，不过也有一次耗费了半个多小时。

大众汽车以"德方经理由于疫情无法前往乌鲁木齐工厂"为由，谢绝了两名德国记者的访问请求。两名记者在没有邀约的情况下依然前往这家工厂，但是在大门前拍摄照片时就被保安拦阻。随后在搭乘出租车返回市区时，司机还接了一个电话，并且回答说："对，对，是两个外国人。"

后来，这两名记者还前往大众工厂附近一处疑似"再教育营"，看到了挂有"在职培训中心"门牌的建筑物，却又到处设置了监控摄像机。他们在建筑物旁只停留了几分钟，刚想离开时，就被8名警察拦截核验身份。

德广联记者在其推特账号上还介绍说，在一座疑似"再教育营"的"职业培训中心"建筑外，可以听到爱国主义歌曲"我爱你中国"的歌声，"仅仅两分钟后，警察就来了。"

DW Investigativ Projekt: Uiguren Umerziehungslager in China ACHTUNG SPERRFRIST 17.02.2020/17.00 Uhr MEZ

和田近郊的一处疑似拘押营地

旅游博主：盛赞安保措施

不过，近期如果在中文社交网络上搜索"新疆"关键字，又能发现一个完全不同的图景。许多拥有大量粉丝的旅游博主，近期都发送了不少有关新疆旅游的内容。他们将视线主要投向了新疆的各类旅游资源，以"满大街都是美女"之类的标题来吸引大家前去旅游。在这些视频内容中，旅游博主们并不会过多提及新疆街头密布的各类高科技监控设施，也不会提及警方盘查。

还有一些网红博主，则会从"新疆安全吗"这个角度切入，侧面提及新疆各地的安保手段。德国之声查阅了中国境内视频网站Bilibili以及境外YouTube上的多个此类中文短片，发现它们的一个共同点就是在强调"如今没有任何地方比新疆更安全了"，甚至是"太安全了"。还有一名博主盛赞"乌鲁木齐每一个公交车站都至少配备了两名安保人员"，认为这是"防止敌对势力破坏新疆繁荣稳定、阻碍中华民族复兴的必要手段"。

在中文社交网络上掀起"新疆旅游热"的，甚至还不仅限于来自中国的网红。来自加拿大的博主"杰里德Jared"在多个中文平台上都有数以十万计的粉丝，他也在一星期前发布了前往新疆自驾旅行的影片，里面并没有出现任何新疆安保的内容，只是提到在经过一个检查哨时被警方告知，如果继续前进，可能需要接受7天的防疫隔离，因此不得不调头前往其他地方。

进疆游客每人获千元补贴

自去年秋天以来，新疆当地各级政府就开始大力推介新疆旅游业，试图以此作为疫情后经济复苏的重要推动力。根据《新疆日报》、《天山网》等官方背景媒体的报道，他们与东部较富裕省份的政府以及旅行社开展各类合作项目，组织"支持新疆万人游"活动，并且为每名进疆游客提供上千元人民币的高额补贴。新疆大量知名景区还联手航空公司、各类企业，启动了免门票、补贴交通费、补贴酒店住宿费、消费券、餐饮折扣等措施。

值得注意的是，在中国各地官方媒体的相关报道中，时常提及要"贯彻落实中共十九届五中全会和第三次中央新疆工作座谈会精神"，深入实施"文化润疆"工程和"旅游兴疆"战略。

China Xinjian Region | Tourismus neben strenger Polizeikontrolle und Internierungslager

喀什的清真寺

《南方都市报》今年3月援引"南湖国旅"旅行社的数据指出，今年新疆进入旅游旺季后，报价不增反降，导致今年3、4月间报名前往新疆的游客数量比疫情前的2019年还要高出30%，预计全年与2019年相比甚至会有50%的增幅。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

November 11, 2014 URUMQI, CHINA - NOVEMBER 11: (CHINA OUT) A CRH high-speed train runs across Urumqi city during its test run on November 11, 2014 in Urumqi, Xinjiang Uyghur Autonomous Region of China. The railway, which links Urumqi City and Hami Prefecture in Xinjiang Uygur Autonomous Region, is a part of the 1,776-kilometer Lanzhou-Xinjiang high-speed railway, and it is the first high-speed railway in Xinjiang. It is expected to put into operation by the end of 2014. (Photo by ChinaFotoPress/Getty Images) (c) Getty Images/ChinaFotoPress

新疆3日确诊17例 乌鲁木齐急“封城” 18.07.2020

新疆乌鲁木齐市本周通报十多起本土新冠病例。乌鲁木齐市严阵以待，第一例确诊案例出现后便开始封闭社区、停驶地铁一号线并大幅减少起降航班。网上有民众质疑，依照一例就封城的标准，未来中国各大城市都难免得“轮流封”。

FILE PHOTO: A gate of what is officially known as a vocational skills education centre under construction in Dabancheng, in Xinjiang Uighur Autonomous Region, China, September 4, 2018. REUTERS/Thomas Peter/File Photo

人权观察：北京靠大数据关押逾两千新疆维族人 09.12.2020

根据人权观察，中国政府使用警方搜集的大数据资料，辅以关键字，决定大量关押新疆维族人。其中有人只是没有固定地址或是属于「不放心人员」。

A Chinese flag flies near a Hikvision security camera monitoring a traffic intersection in Beijing, Tuesday, Oct. 8, 2019. The United States is blacklisting a group of Chinese tech companies that develop facial recognition and other artificial intelligence technology that the U.S. says is being used to repress China's Muslim minority groups. (AP Photo/Mark Schiefelbein) |

独家：被指协助压迫维吾尔人的海康威视 欧盟在用！ 27.10.2020

为了遏制新冠病毒的传播，欧盟机构使用了海康威视生产的红外热像仪检测体温。该中国科技巨头被指涉嫌协助监控维吾尔人。

广告

媒体看中国

Luftverschmutzung in China

德语媒体：中国通往气候中性的第一步

7月16日，中国启动了世界上规模最大的碳排放权交易市场。尽管这一交易制度仍有许多缺陷，但至少可以证明，可持续性发展的问题已经在中国被提上议事日程。  