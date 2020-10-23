 新疆新增137名无症状感染者 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.10.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

新疆新增137名无症状感染者

中国新疆发现137名无症状新冠感染者后，当地启动一级相应，开始在喀什进行全民核酸检测。

China Der Freiwillige Ekebar Emet veröffentlicht Maßnahmen zur Epidemieprävention (picture-alliance/Xinhua News Agency)

（德国之声中文网）据中国媒体报道，新疆喀什地区疏附县10月24日在一项定期检测中，发现1例无症状新冠病毒感染者。此人为一名17岁女性。当地疫情防控机构立即对其密切接触者以及密切接触者的密切接触者进行核酸检测，截至当地时间10月25日14时，共发现137人呈阳性，均与前一天发现病例的父母所在的三村工厂相关联。这137人目前也均为无症状感染者。这些阳性检出者的所有密切接触者以及密切接触者的密切接触者都被实行隔离医学观察。

据报道，中国国家卫健委已向当地派出一个工作小组。喀什机场周末大多数航班均取消。据澎湃新闻报道，截至25日早上8时，喀什已核酸采样近31万人，预计利用两天时间完成全民核酸检测。各中小学未住校的学生及幼儿园暂时停课至10月30日，检测完成后复课。

China Qingdao Coronavirus Massentest (Li Ziheng/Xinhua/picture-alliance)

青岛全民核酸检测

青岛最近传出疫情后，当地在5天内完成了全市1089万人的核酸检测。

乐然／安静（德新社等）


© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

网上怨声载道 乌鲁木齐部分放宽防控政策

新疆自7月15日出现疫情反弹后采取了极为严格的封城措施。近日，随着疫情得到控制，中国社交媒体上不断涌现当地居民抱怨防疫过度，被“一刀切”的声音。本周一，乌鲁木齐宣布放宽部分无疫情小区的防控政策。  

长平观察：从“新疆超话”到“北京超话”

新疆严密封锁防范新冠疫情导致民怨沸腾。时评人长平认为，当局利用了多年历练出来的镇压维吾尔人的快速反应机制。  

相关内容

DW Investigativ Projekt: Uiguren Umerziehungslager in China ACHTUNG SPERRFRIST 17.02.2020/17.00 Uhr MEZ

美高官：中国正在新疆实施“接近于”种族灭绝的犯罪 23.10.2020

上周，美国国家安全顾问奥布赖恩说，中国正在新疆对穆斯林实施“接近于”种族灭绝的犯罪。本周，副国家安全顾问博明再次谴责中国在其境内保留“集中营”。这表明美国对中国立场进一步强硬。

Deutschland Hamburg | Coronavirus | Hinweis Maskenpflicht

新冠确诊人数单日过万!德国新增病例创纪录 22.10.2020

德国周四新增新冠病毒病例达到11287例，这是疫情爆发以来德国单日最大增幅。德国卫生部长也“中招”确诊新冠。其他一些欧洲国家同样疫情堪忧。

Deutschland | Coronavirus | Symbolbild Impfung

德、奥、瑞病毒学家拒绝群体免疫战略 20.10.2020

本月初，以哈佛、牛津和斯坦福大学的三位流行病学家为首的一批专家在美国马萨诸塞州大巴灵顿撰写并签署一份宣言，提出了在保护高风险群体的基础上放任新冠病毒蔓延，以达到社区群体免疫的战略。10月19日，德国、奥地利和瑞士病毒学协会发表声明，对该提议表示坚决反对。

广告

媒体看中国

Symbolbild USA China Beziehungen (imago images/B. Trotzki)

墙外文摘：美国总统选举与中国五中全会

有评论认为，美国几十年来一直认为，中国变得更加自由化只是一个时间问题，先有经济自由，然后就有政治自由化，这个错得不能再错的失算，是“自1930年代以来美国外交政策的最大失败”。  