新疆新增137名无症状感染者

（德国之声中文网）据中国媒体报道，新疆喀什地区疏附县10月24日在一项定期检测中，发现1例无症状新冠病毒感染者。此人为一名17岁女性。当地疫情防控机构立即对其密切接触者以及密切接触者的密切接触者进行核酸检测，截至当地时间10月25日14时，共发现137人呈阳性，均与前一天发现病例的父母所在的三村工厂相关联。这137人目前也均为无症状感染者。这些阳性检出者的所有密切接触者以及密切接触者的密切接触者都被实行隔离医学观察。

据报道，中国国家卫健委已向当地派出一个工作小组。喀什机场周末大多数航班均取消。据澎湃新闻报道，截至25日早上8时，喀什已核酸采样近31万人，预计利用两天时间完成全民核酸检测。各中小学未住校的学生及幼儿园暂时停课至10月30日，检测完成后复课。

青岛全民核酸检测

青岛最近传出疫情后，当地在5天内完成了全市1089万人的核酸检测。

乐然／安静（德新社等）



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