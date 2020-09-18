 新疆“教培”模式被引入西藏？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.09.2020

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时政风云

新疆“教培”模式被引入西藏？

独立学者研究显示，中国政府在西藏农村推行的劳动就业计划与广受谴责的新疆“教培”模式十分相似。农业居民被集中接受部分带有军事化色彩的培训后，被送往其它地区和省份务工。

Lhasa Platz vor Johhang Tempel in Tibet (dapd)

拉萨也有职业技能培训中心

（德国之声中文网）路透社报道称，中国正在西藏农村扩大带有监控和强制灌输性质的劳动就业计划，并将劳动力输出到其它地区和省份。记者在一份来自美国的研究报告的基础上，查阅了大量官方媒体报道、政府文件、采购申报等公开信息。

西藏自治区政府今年8月在其官网上发布的一则通告称，在"农牧民培训和转移就业行动方案"的框架下，2020年1到7月有超过50万人接受了培训。这占到西藏人口的15%。其中5万人已到西藏其它地方就业，数千人被送往其它省份务工，不少人在纺织、建筑和农业等低收入领域工作。

设址华盛顿的智库詹姆斯敦基金会（Jamestown Foundation）本周发布了一份题为"新疆的军事化职业培训制度来到西藏"的调查报告，作者是曾披露新疆再教育营状况引发国际关注的德国研究者郑国恩（Adrian Zenz）。他认为，西藏的所谓职业培训是"强迫性的将农牧业生活方式转变为产业劳工"。他对路透社表示："在我看来，这几乎是自文革以来对西藏传统生活方式最显著、最有针对性的打击。"

Adrian Zenz, AWM gGmbH, ehemals Akademie für Weltmission (picture-alliance/dpa/Keystone/M. Trezzini)

关注中国少数族群境况的学者郑国恩

路透社记者核实了郑国恩引述的数据，并搜集了与此相关的公开信息，包括超过100则官方媒体报道、西藏政府公开文件以及2016到2020年间的采购申报目录。

中国外交部在答复路透社询问时，否认西藏存在强制劳工，表示"我们希望国际社会能分清是非，尊重事实，不要被谎言愚弄"。

“跨地区转移就业”

路透社报道指出，将"农村剩余劳动力"吸收到工业领域，是中国发展经济和脱贫政策的一个重要组成部分。但人权组织表示，在西藏和新疆这样的少数民族地区，这样的转化项目包含强烈的意识形态灌输成分，而政府下达配额指标和军事化管理的做法表明，这项措施带有强制性。

报道称，所谓"转移就业"和"军旅式培训"在西藏并非近年来首见。但如此大的规模，同时下达向外省转移劳动力的具体指标，则还是第一次。

当地政府文件显示，落实措施的一个重要手段是，派官员干部到乡村收集劳动力的资料信息，并组织教育活动，旨在加强民众对国家和政府的忠诚。根据2018年中国国家统计局公布的数字，西藏70%的居民属于"农村人口"。

08 - 60 Jahre China im Umbruch | Rasende Modernisierung | Der Himmelszug (picture-alliance/dpa/S. Reboredo)

西藏自治区和地一级的多份政策文件显示，到职业培训中心受训的学员要接受政治思想教育和军旅式培训，后者包括穿制服、进行军事操练等。

自2016年以来，培训设施的新建和扩建步伐加快。卫星图片和官方文件显示，西藏自治区境内不同地区有十余处这样的设施，有一些新建工程就在原有设施内部或附近。

一些地、县级的政策文件中，突出为某些特定项目或企业培训工人的模式，称为"订单定向式"培训、"以需定培"。据西藏官方媒体报道，2020年劳务输出的一部分到青海和四川参加了建筑工程项目。

路透社查阅的官方文件显示，2020年西藏地县级政府向地方下达了劳务输出，包括向外省输出的指标。例如拉萨市计划向外省输出1000人，日喀则地区1400人，山南地区800人。

中国十余个省份都有来自西藏的劳工。郑国恩的报告指出，官方文件中对西藏劳务输出管理的用语，和新疆所使用的是一样的：包括"统一对接、统一组织、统一管理、统一输送"。这些劳工被"团组式"送往工作地点，住在集体宿舍，与外界少有接触，并处于监控之下。

观看视频 04:09

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叶宣（据路透社、jamestown.org 综合报道）

 

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