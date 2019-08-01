 新疆教培中心白皮书：反恐取得重要阶段性胜利 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.08.2019

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新疆教培中心白皮书：反恐取得重要阶段性胜利

中国政府周五专门对"再教育营"发布《新疆的职业技能教育培训工作》，指出新疆已有两年多没有发生恐袭案件，反恐取得重要阶段性胜利。但人权人士则说，教培中心是迫害工具。

China Xinjian Region | Tourismus neben strenger Polizeikontrolle und Internierungslager (AFP/G. Baker)

法新社拍摄的图片, 据信是再教育营大楼

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据中国媒体报道，新疆官员称，多数人已离开再教育营。这一说法在海外维吾尔人中引发质疑，他们在社交媒体发起一场运动，要求北京证明这一说法。 (01.08.2019)

从连绵不断的塔克拉玛干沙漠，到冰雪覆盖的天山，新疆似乎是一个旅游者的世外桃源。这里的旅游业增长迅猛，尽管再教育营在国际上引起巨大的争议。 (15.07.2019)

2009年7月5日，乌鲁木齐市发生了导致约200人死亡、2000人受伤的严重暴力事件。它是中共建政以来新疆发生的最大规模的骚乱，是当地民族矛盾的总爆发。该事件10周年之际，《我的西域，你的东土》一书作者王力雄接受了德国之声的访谈。 (04.07.2019)

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（德国之声中文网）中国国务院新闻办周五（8月16日）发表《新疆的职业技能教育培训工作》白皮书。白皮书指出，新疆通过依法设立职业技能教育培训中心，有效遏制了恐怖活动多发频发势头，取得了反恐、去极端化斗争重要阶段性胜利。

白皮书说，目前，新疆已连续2年多未发生暴力恐怖案件，极端主义渗透得到有效遏制，社会治安状况明显好转，人民生活安宁祥和。

职业技能教育培训中心在西方一般被称作"再教育营"，也有将它比作纳粹时期的"集中营"。

按照白皮书的解释，"目前进入教培中心的学员有三类：一是被教唆、胁迫、引诱参与恐怖活动、极端主义活动，或者参与恐怖活动、极端主义活动情节轻微，尚不构成犯罪的人员。二是被教唆、胁迫、引诱参与恐怖活动、极端主义活动，或者参与恐怖活动、极端主义活动，有现实危险性，尚未造成实际危害后果，...... 三是因恐怖活动犯罪、极端主义犯罪被定罪处刑，刑满释放前经评估仍有社会危险性，人民法院依法决定在刑满释放后进行安置教育的人员。"

外界估计，进入"再教育营"受到改造的新疆人口高达百万以上。

对于职业教培中心的性质，白皮书写道，"教培中心属于学校性质。针对新疆反恐、去极端化的实际需要，设置了以学习国家通用语言文字、法律知识、职业技能以及去极端化为主要内容的教学课程。"

China Xinjian Region | Tourismus neben strenger Polizeikontrolle und Internierungslager (AFP/G. Baker)

喀什夜市(2019年6月)

白皮书说，新疆社会治安状况明显好转，人民生活安宁祥和。2018年，新疆旅游业呈现"井喷式"增长，共接待境内外游客超过1.5亿人次、同比增长40%，其中外国游客240.32万人次、同比增长10.78%，旅游总消费2522亿元、同比增长41.6%。

白皮书还指出，实践证明，"新疆开展教培工作，有效消除了恐怖主义、宗教极端主义滋生蔓延的土壤和条件，切实保障了新疆各族人民的生命权、健康权和发展权。"

白皮书总结指出，新疆是中国反恐、去极端化斗争的主战场。一段时期，新疆深受恐怖主义、宗教极端主义之害，人民生命安全受到严重威胁。

迪里夏提: 地球上哪个国家会有那么多恐怖分子?

对此，世界维吾尔代表大会发言人迪里夏提接受德国之声采访时表示，如果新疆是中国反恐的主战场，"这意味着，中国将境内的突厥族都视为敌人"。他说，进入"再教育营"的三类人都与"恐怖"有关，难道百万以上的人都是"恐怖'分子"吗？"地球上哪个国家会有这么多恐怖分子？按照这个比列，从农民到工作，从作家到知识分子，国家干部，都包含在内，也就是说，在新疆当地的各个领域里，都存在严重的恐怖分子。"

迪里夏提说，"所谓的'职业培训中心'，就是要清除维吾尔等民族的宗教信仰以及民族身份的认同，它强制关押维吾尔人，并采取预防手段进行政治洗脑。它是一个迫害中心。"

至于中国政府为什么选择目前的时机发布包皮书，台湾中亚学会秘书长侍建宇在接受香港电台访问时分析说，面对过去一年，国际上相关报道排山倒海的批评，这才让当局作出较深入和清楚的分析。对于白皮书提到教培中心有助于应对极端主义和恐怖主义，他说，西方国家一般由政府推动，透过社区力量解决，中国的做法是否适当值得讨论。

 

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