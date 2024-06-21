新疆报告2年无后续 人权团体吁联合国行动

联合国人权高专2022年发布报告，详细记录中国在新疆实施的一系列侵犯人权举动。该报告公开近2週年之际，人权组织再度呼吁联合国对于中国在新疆可能犯下的“反人类罪”采取行动。

（德国之声中文网）人权观察、大赦国际、國际人权服务社与世界维吾尔代表大会週四（6月20日）发布声明，敦促联合国人权事务高级专员蒂尔克（Volker Türk）应该发表一份更新的公开报告，说明中国政府和联合国面对新疆维吾尔人权议题上采取的行动。

世界维吾尔代表大会发言人阿尔金（Zumretay Arkin）週四在联合国人权理事会表示，至2022年的报告发布至今，各界“都没有采取任何有意义的行动”。

“我们在这里提醒大家……有罪不罚不是解决问题之道。”阿尔金强调：“必须避免双重標准。我们必须让中国承担责任。”

人权组织指出，联合国高级专员持续缺乏对新疆人权方面的公开纪录，可能会损害受害者与幸存者对相关部门的信任。

中国在新疆打造另类现实 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

2022年，时任联合国人权事务高级专员的巴切莱特（Michelle Bachelet）正式卸任前发布“新疆人权报告”，称中国在新疆对维吾尔人及其他少数群体实施酷刑的指控“可信”，且可能构成“反人类罪”。

该报告指出，“在中国于新疆实施反恐和反极端主义战略的背景下，发生了严重的侵犯人权事件”，呼吁国际社会应关注新疆人权。

20日，人权观察亚洲部主任皮尔森（Elaine Pearson）在会中强调2022年联合国报告的严重性，并表示：“现在联合国高级专员应该充分利用这份报告，改善新疆维吾尔人和其他突厥裔穆斯林的处境。”

人权组织透露，蒂尔克曾经承诺会持续与中国接触、讨论新疆人权等议题，但却从未提供任何具体细节以及新疆实际情势的最新状况，也没发表2022年报告内所建议执行事项的评估结果。然而，北京仍然在“继续任意监禁数十万维吾尔人”。

皮尔森呼吁，人权理事会应“确保对违法行为进行独立的国际审查和审讯，特别是在该国政府不承担责任的情况下”。

蒂尔克并未出席週四的会议。中国驻日内瓦代表团专员则回应，“少数非政府组织和西方国家为了抹黑中国，阻碍中国发展，不惜充当说谎、造谣者”；中方主张，批评中国在新疆违反人权的指控是为“反华”分裂图谋服务。

部分国家也呼吁对联合国新疆报告采取具体后续行动。荷兰大使贝克斯（Paul Bekkers）表示，“如此严重的结论值得认真关注”；英国大使曼利（Simon Manley）询问该委员会应该采取哪些措施，“以确保报告的建议不会就这样尘封”。

美国和澳大利亚等国也对2022年报告缺乏后续行动表示担忧，但并未针对蒂尔克办公室应如何应对提出具体建议。

本週二（18日），人权观察与“维吾尔援助”共同发布调查报告，指控中国政府“系统性”地更改维吾尔村名，把具有文化意义的名称，改成有利于政治宣传、符合中国共产党意识形态。

人权观察中国部代理主任王松莲指出，这样的改名措施显示出中国政府致力于“抹杀维吾尔文化与宗教表现”。

北京一再反驳对于新疆违反人权的所有指控，称“新疆问题完全是出自于政治动机编造”。

（综合报道）

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