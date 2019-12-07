新疆投资成众矢之的 德企尴尬辩白

（德国之声中文网）鉴于中国当局对待新疆维吾尔少数民族的做法，一些德国企业开始重新审视其在中国这一西北地区的业务。化工巨头巴斯夫（BASF）的董事会主席布鲁德穆勒（Martin Brudermüller）对《南德意志报》表示，将检视该企业"是否有任何可受到指摘的地方，并在必要的情况下采取相应措施"。

但他指出，迄今为止，在涉及企业人事以及监控等方面，该公司并未受到中国当局的压力。"雇佣谁不雇佣谁，我不会听别人的指挥"，布鲁德穆勒强调。

BASF董事会主席Martin Brudermüller

不久前国际调查记者联盟（ICIJ）公开了以中国政府内部文件为内容的"中国电文"，揭示新疆地区对穆斯林少数民族的系统性压制，以及大规模拘禁的操作指导规定。据人权组织估计，先后有数十万人被拘禁在官方称为"职业培训中心"、实为教育改造营的设施。根据被披露文件，多数情况下关押时间超过一年。

巴斯夫董事会主席布鲁德穆勒强调，据他所知，该公司在新疆的120名员工里，没有人是被强迫工作的。巴斯夫在新疆的工厂生产制造人造纤维的前期产品，例如纺织品原料。

大众工厂"不赚钱"？

对大众汽车而言，新疆也是其在中国的重要生产基地。2012年，大众与其合资伙伴上海汽车集团（SAIC）签署协议，在乌鲁木齐投资建厂。当时这也是为了响应中国官方的"西部开发"战略。《南德意志报》的一篇报道曾指出，"大众在乌鲁木齐新建一个并不赚钱的工厂，作为交换，得以在中国东南沿海地区再设立若干生产线。"

在"中国电文"曝光后，大众公司不得不为自己辩护，称在新疆建厂的决定"纯粹出于经济考量"。大众公司在写给德国之声的回复中写道：办在乌鲁木齐市的汽车的工厂"设计年产量为50000辆，目前呈基本饱和状态"。此外当地工厂650名职工中有25%属于少数民族，而这一比例基本符合乌鲁木齐市居民的组成比例。大众设定的目标是，"以就业位置为手段，为乌鲁木齐市的所有民族改善社会环境。"

新疆的德国企业

日前，《南德意志报》、北德电台等多家媒体又报道，大众和上汽向新疆警方提供了两辆汽车。对此大众解释称，汽车多年前由合资伙伴上汽提供的，而在乌鲁木齐生产线2013年建成之后，大众与警方在企业层面上没有联系，也从未参与"军事教育或培训"。

数据与监控

在新疆有争议业务的另一家德国跨国公司是西门子。西门子公司一名发言人向德国之声承认，该公司提供中国电子科技集团（CETC）咨询服务，寻找生产设备的智能解决方案。但在提到新疆监控事宜时，他强调该公司所提供的服务不涉及终端产品。

据《纽约时报》今年8月的一篇分析报道，中国电科是一家国有军事承包商，研发了一款在新疆使用的警务应用软件，与西门子在自动化、数字化和网络等方面的技术上有合作。此外有迹象显示，西班牙电信企业Telefónica与中国联通成立的一家合资企业在使用大数据对人进行跟踪。

该报道称，欧洲最大的150家公司中，有约一半"在新疆有某种形式的存在"。例如联合利华(Unilever)和雀巢(Nestle)都从新疆的一家国有企业购买番茄产品。作者并没有发现欧洲企业与拘禁营之间有任何直接关系，但至少大多数德国企业的总部"对公司在新疆的业务如何运作知之甚少"。

新疆是中国最大的产棉区

据英国广播公司BBC报道，日本零售商无印良品（Muji）和优衣库（Uniqlo）也因生产链延伸到新疆引起关注。有报道称这些品牌在广告中把新疆棉花作为卖点。报道援引《华尔街日报》的调查称，海恩斯莫里斯（H＆M）、思捷（Esprit）和阿迪达斯（Adidas）等公司的供应链涉及使用新疆棉产品。报道援引战略与国际研究中心（CSIS）的报告称，中国的棉花产量约占全球棉花供应量的22％，而去年中国棉花的84％来自新疆。