 新疆投资成众矢之的 德企尴尬辩白 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.12.2019

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时政风云

新疆投资成众矢之的 德企尴尬辩白

有关新疆再教育营的报道受到西方舆论的关注以来，一些德国跨国公司也不得不面对人们对其新疆业务的质疑。巴斯夫表示将审视自己的生产链，大众也连忙为自己在乌鲁木齐的工厂辩解。

China 2014 Volkswagen in der Provinz Xinjiang | Werkseinfahrt (picture-alliance/dpa/S. Scheuer)

（德国之声中文网）鉴于中国当局对待新疆维吾尔少数民族的做法，一些德国企业开始重新审视其在中国这一西北地区的业务。化工巨头巴斯夫（BASF）的董事会主席布鲁德穆勒（Martin Brudermüller）对《南德意志报》表示，将检视该企业"是否有任何可受到指摘的地方，并在必要的情况下采取相应措施"。

但他指出，迄今为止，在涉及企业人事以及监控等方面，该公司并未受到中国当局的压力。"雇佣谁不雇佣谁，我不会听别人的指挥"，布鲁德穆勒强调。

Martin Brudermüller, Vorstandsvorsitzender des Chemiekonzerns BASF (picture-alliance/dpa/U. Anspach)

BASF董事会主席Martin Brudermüller

不久前国际调查记者联盟（ICIJ）公开了以中国政府内部文件为内容的"中国电文"，揭示新疆地区对穆斯林少数民族的系统性压制，以及大规模拘禁的操作指导规定。据人权组织估计，先后有数十万人被拘禁在官方称为"职业培训中心"、实为教育改造营的设施。根据被披露文件，多数情况下关押时间超过一年。

巴斯夫董事会主席布鲁德穆勒强调，据他所知，该公司在新疆的120名员工里，没有人是被强迫工作的。巴斯夫在新疆的工厂生产制造人造纤维的前期产品，例如纺织品原料。

大众工厂"不赚钱"？

对大众汽车而言，新疆也是其在中国的重要生产基地。2012年，大众与其合资伙伴上海汽车集团（SAIC）签署协议，在乌鲁木齐投资建厂。当时这也是为了响应中国官方的"西部开发"战略。《南德意志报》的一篇报道曾指出，"大众在乌鲁木齐新建一个并不赚钱的工厂，作为交换，得以在中国东南沿海地区再设立若干生产线。"

在"中国电文"曝光后，大众公司不得不为自己辩护，称在新疆建厂的决定"纯粹出于经济考量"。大众公司在写给德国之声的回复中写道：办在乌鲁木齐市的汽车的工厂"设计年产量为50000辆，目前呈基本饱和状态"。此外当地工厂650名职工中有25%属于少数民族，而这一比例基本符合乌鲁木齐市居民的组成比例。大众设定的目标是，"以就业位置为手段，为乌鲁木齐市的所有民族改善社会环境。"

Infografik Karte Deutsche Firmen in der Uiguren-Provinz Xinjiang DE

新疆的德国企业

日前，《南德意志报》、北德电台等多家媒体又报道，大众和上汽向新疆警方提供了两辆汽车。对此大众解释称，汽车多年前由合资伙伴上汽提供的，而在乌鲁木齐生产线2013年建成之后，大众与警方在企业层面上没有联系，也从未参与"军事教育或培训"。

数据与监控

在新疆有争议业务的另一家德国跨国公司是西门子。西门子公司一名发言人向德国之声承认，该公司提供中国电子科技集团（CETC）咨询服务，寻找生产设备的智能解决方案。但在提到新疆监控事宜时，他强调该公司所提供的服务不涉及终端产品。

据《纽约时报》今年8月的一篇分析报道，中国电科是一家国有军事承包商，研发了一款在新疆使用的警务应用软件，与西门子在自动化、数字化和网络等方面的技术上有合作。此外有迹象显示，西班牙电信企业Telefónica与中国联通成立的一家合资企业在使用大数据对人进行跟踪。

该报道称，欧洲最大的150家公司中，有约一半"在新疆有某种形式的存在"。例如联合利华(Unilever)和雀巢(Nestle)都从新疆的一家国有企业购买番茄产品。作者并没有发现欧洲企业与拘禁营之间有任何直接关系，但至少大多数德国企业的总部"对公司在新疆的业务如何运作知之甚少"。

China Baumwoll-Anbau (Getty Images/AFP)

新疆是中国最大的产棉区

据英国广播公司BBC报道，日本零售商无印良品（Muji）和优衣库（Uniqlo）也因生产链延伸到新疆引起关注。有报道称这些品牌在广告中把新疆棉花作为卖点。报道援引《华尔街日报》的调查称，海恩斯莫里斯（H＆M）、思捷（Esprit）和阿迪达斯（Adidas）等公司的供应链涉及使用新疆棉产品。报道援引战略与国际研究中心（CSIS）的报告称，中国的棉花产量约占全球棉花供应量的22％，而去年中国棉花的84％来自新疆。

  • BORTALA CHINA Anti-Terror-Truppen in Xinjiang (Imago/VCG)

    “再教育营”与“新疆模式”

    严密安保

    几年前，新疆暴力袭击事件频发，中国当局因此强化各类安保措施，旨在遏制极端势力、分裂势力。大约在2014年~2016年间，新疆各地开始小规模修建“教育培训中心”，对少数重点人员以及宗教人士进行“集中封闭式培训”。图为新疆双河市的街头巡逻武警。

  • China Xinjiangs Umerziehungszentrum (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

    “再教育营”与“新疆模式”

    迅速扩大

    2016年起，新疆的安保程度大幅提高，当局对民众的权利也进一步限制，包括收缴护照、禁止蓄须，并建立遍布街巷的高科技监控系统。同时，“教育培训中心”也迅速扩建，不再只是针对少数“重点人士”。而各地政府也不再在公开文档中分析、赞扬“教育培训中心”的“成果”。

  • Chen Quanguo (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

    “再教育营”与“新疆模式”

    铁腕治理

    新疆的高压政策，被认为与2016年上任的中共新疆自治区党委书记陈全国有着密切联系。美国一些国会议员已经呼吁对陈全国进行制裁。中国官方则在2018年修订法律，将新疆的“教育培训中心”合法化，并称之为“防患于未然”的“积极维护人权的探索”，“为国际社会反恐做贡献”。

  • China Xinjang Region - Sattelitenfoto Umerziehungslager (picture-alliance/AP Photo/Planet Labs)

    “再教育营”与“新疆模式”

    封闭营区

    这是一幅由PlanetLabs发布的卫星照片，显示新疆阿图什市工业园的一处疑似再教育营，图上标注出了嘹望塔、宿营区、医院、营区围墙等建筑。一些外国学者通过比对卫星图，得出了再教育营正在迅速扩大、增多的结论。

  • China - Dabancheng - Umerziehungslager (Reuters/T. Peter)

    “再教育营”与“新疆模式”

    建筑工地

    路透社记者的这幅照片，拍摄于2018年9月的新疆达坂城。按照官方的说法，这里正在修建的是“语言技能培训中心”。而照片中可以清晰地看到高墙、了望塔等设施。

  • China - Dabancheng - Umerziehungslager (Reuters/T. Peter)

    “再教育营”与“新疆模式”

    廉价劳工

    新疆的“再教育营”还被怀疑强迫拘押人员从事廉价劳动，一些周边企业因此从中牟利。中国官方对此予以否认，而一些西方企业面对压力，已经宣布停止从一些新疆企业处采购商品。图为达坂城一处仍然在修建中的“语言技能培训中心”。

  • China Anwendung von Zwangsarbeit an Muslimischen Gefangenen (Getty Images/AFP/R. Pryanikov)

    “再教育营”与“新疆模式”

    寻亲请愿

    许多被拘押者在海外的亲友，也通过公开“寻亲”的方式，引起国际媒体对新疆“再教育营”的关注。许多被关押的新疆哈萨克族人，都在邻国哈萨克斯坦有亲属。图为今年1月位于阿拉木图的“寻亲请愿”活动。

  • USA Washington D.C. - Verstaltung Exposing China’s Concentration Camps im National Press Club (Campaign for Uyghurs)

    “再教育营”与“新疆模式”

    流亡维吾尔组织批评压制

    流亡维族人组织“维吾尔人运动”3月14日在美国首都华盛顿开始举办“揭露中国集中营”摄影展，展示中国当局对新疆维族的压制。组织负责人阿巴斯(Rushan Abbas，图中绿衣女子)表示，“再教育营”可能已经关押过100万~300万人。


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「中国电文」吹哨者身份曝光 荷籍维族女：我必须冒险

国际调查记者联盟11月底根据一份中国政府内部文件，揭露中国共产党如何系统性的在新疆策划与执行再教育营。此次行动的吹哨者阿斯雅.阿布都乐海蒂接受德国之声专访，表示虽然深知公开文件会遭遇报复，但她认为身在自由世界的自己必须冒这个险。 (09.12.2019)  

法吁中关闭新疆「再教育营」　会有多少国家响应？

北京至今否认对新疆维吾尔族或其他人施虐，并强调相关措施是职业培训，以帮助消除武装和分裂势力，并教授维族人新技能。 (28.11.2019)  

"中国电文"曝光 大众汽车忙为新疆厂辩解

六年前，德国大众汽车公司在乌鲁木齐开设生产线，雇用了650名员工。"中国电文"曝光后，大众面临道德指责。德国联邦议院中德议员小组副主席称，若有事实表明，大众汽车从新疆的再教育营或者从强迫劳动中受益，那么大众就应关停当地的生产线。 (27.11.2019)  

"中国电文"反响强烈 联合国秘书长发声

关于新疆的"中国电文"引起各界的担忧，德国外长呼呼国际社会不可对关押数十万人的行动置若罔闻。西门子公司也需澄清是否参与了"一体化联合作战平台"。在接受德国之声采访时，联合国秘书长古特雷斯也就维吾尔人的问题发声，表示“尊重人权绝对必要。” (26.11.2019)  

“再教育营”与“新疆模式”

遍布街头的高科技监控、不断扩大的“再教育营”……近年来，中国当局在新疆地区出台了一系列旨在抑制极端势力、分裂势力的安保措施，涉嫌严重侵犯人权。 (15.03.2019)  

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专访：普世人权 绝非内政 28.11.2019

长年关注中国人权议题的德国联邦议院议员、人权委员会发言人鲍泽(Margarete Bause)认为，中国政府不能在香港、新疆问题上要求国际社会“不干涉内政”。她在接受德国之声专访时还呼吁，德国消费者应该向大众、西门子等经营新疆业务的德国企业施压。

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媒体看中国

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