新疆强化计划生育 疑欲控制维族人口

(德国之声中文网) 美联社的调查报道基于中国政府的官方文件、统计数据，以及曾被关押维族人及其家属的访谈记录。据调查，新疆当局定期要求少数民族育龄女性接受体检，检查其是否怀孕，还强制进行节育、绝育措施，甚至曾对数以万计的女性进行过人工流产。报道指出，中国整体的节育环使用量、绝育手术数量近年来都在降低，但是这两个数字在新疆却在迅速增长。

美联社还发现，新疆地区的计划生育与"再教育营"相互配合；生育过多子女是导致被关押入"再教育营"的主要原因之一，"超生家庭"的父母要么缴纳高额罚款，要么就被拘押。

长年研究中国少数民族问题的德国学者郑国恩

哈萨克族人古丽娜尔·奥米尔扎克(Gulnar Omirzakh)对美联社表示，她在生育了第三个孩子后，被当局要求接受置入节育环手术；两年后，也就是2018年1月，4名穿着迷彩服的政府人员来到她家，递给她一张约两万元人民币的高额罚单，指控其生育了超过两名孩子；如果不缴纳罚款，就也会像她丈夫一样被拘押去"再教育营"。处于赤贫状态的她后来四处举债缴纳了罚款，随后逃离去了哈萨克斯坦。

根据中国官方的统计数字，在维吾尔人占多数的和田、喀什地区，生育率在2015年至2018年间骤降了60%。中国政府为新疆计划生育投入了数以亿计的资金，让这个原本人口增长率排名前列的省级行政区在短短几年内成为了全国人口增长最慢的地区。长年关注中国少数民族问题的德国学者郑国恩(Adrian Zenz)指出，这是中国当局压制维吾尔人政策的一部分。

中国外交部发言人赵立坚则在6月29日的新闻发布会上指责相关报道"毫无根据"，是在"炒作假新闻"，并强调新疆社会"和谐稳定"。

80年代初，中国政府引入了严格的计划生育政策，但是少数民族被允许比汉族家庭多生一胎。比如在新疆地区，维族城镇家庭一般可生育两名子女、农村家庭可生育三胎。2011年后，中国各省逐步放宽了计划生育限制。新疆自治区也对相关法规进行了修订，废除了少数民族可多生一胎的规定，"各民族一律平等"，即全体民众皆使用"城镇家庭两胎、农村家庭三胎"之规定。

美联社则在调查中发现，尽管法律规定了"各民族一律平等"，但是汉族女性却很少被要求接受节育环置入手术或者绝育手术，因为超生而被拘捕的数量也远远低于少数民族。而像古丽娜尔·奥米尔扎克这样的农村穆斯林，即便没有超生(3胎)，也有可能收到当局的罚单。

一共有15名维吾尔或哈萨克女子在访谈中告诉美联社，曾经因为"超生"而被拘禁，有些人甚至被拘押多年。而一旦被拘押，她们往往被强制置入节育环，还被注射了疑似避孕药剂。

美联社在调查报道中指出，新疆地区的计划生育政策由中国政府的焦虑所驱动。当局担心，信奉穆斯林的少数民族如果生育率过高，就会导致贫困，从而滋生极端主义思想。美国科罗拉多大学的维吾尔问题专家雷风(Darren Byler)对美联社表示，中国当局的目的可能并不是完全消灭维吾尔族，但是却能大大削弱他们的活力，从而更容易去同化他们。英国纽卡斯尔大学维吾尔问题专家芬蕾（Joanne Smith Finley）则指出，这并非直接的、震撼性的种族屠杀，但却是慢性的、痛苦的渐进式民族灭绝。

文山/李鱼/(美联社)