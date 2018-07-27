新疆强化安保 拘捕人数猛增

(德国之声中文网)"人权捍卫者"组织(CHRD)本周三发布了一份报告，指出中国当局2017年在新疆以刑事罪名拘捕了22.8万余人，较前年蹿升了7.3倍，相当于全国拘捕总人数的21%。报告同时强调，新疆的人口只占全国人口的1.5%。报告引用的都是中国司法机关发布的官方数据。

新疆自治区约有2200万人口，其中大约半数不是汉族，即中国当局定义的少数民族。近年来，中国政府在当地出台了针对宗教行为的严格限制。

除了拘捕数量，新疆的刑事诉讼案件数量也"不成比例地增长"。CHRD的报告指出，2017年，当地的诉讼案件数量增长了422%。而在2016年，新疆的拘捕人数与前一年相比还下滑了20%，案件数量下降了15%。

中国官方则一直表示，新疆地区存在"三股势力"，需要予以根除，即分裂主义、宗教极端主义、恐怖主义势力。

配合一带一路加大安保力度

2009年7月，新疆自治区首府乌鲁木齐曾经发生大规模骚乱，造成多人丧生。此后，全国各地又发生了多起持刀袭击或炸弹袭击案件，也多与来自新疆的维吾尔人有关。而在新疆当地，军警力量与维吾尔人的冲突近年来也已经累计造成超过100人丧生。

随着近年来中国政府开始推行"一带一路"规划，新疆作为连接中亚、欧洲的陆路交通枢纽，其治安更是被视为重中之重。

不久前刚刚前往新疆喀什的德国《明镜周刊》驻华记者在报道中指出，新疆当地的安保措施十分严密，不论是大城市乌鲁木齐、还是偏远山村，到处都有监控摄像头，在机场、火车站等重点区域还设置有各类安检设备；“即便在朝鲜，民众也不会受到如此规模的全面监控。”



在今年2月，"人权观察"组织还发布报告指出，中国当局正在新疆自治区利用大数据分析技术来预测各类违法行为，许多当地民众被系统自动标注后即遭当地警方拘捕、或送入所谓的"政治教育中心"。根据新疆警方的公开招标信息，这一大数据分析系统与众多配备有人脸识别功能的监控摄像头联网，还能通过WiFi嗅探器采集附近电脑、智能手机和其他上网装置的独特识别位址。

今年3月，新疆地方政府出台了针对宗教行为的一系列新限制措施，包括禁止蓄大胡子、禁止佩戴面纱、禁止非官方版本之《古兰经》、禁止传播包括一切阿拉伯语歌词在内的"极端宗教内容"。

旅居海外的维吾尔人称，生活在新疆的不少亲友都因发送斋月问候、下载流行音乐等看似无害的行为而被捕。还有消息称，中国当局未经正规的司法程序，将逾十万名穆斯林押送至所谓的"再教育改造营地"，强制其接受一段时间的语言培训及意识形态灌输，并接受军训拉练。

研究中国西藏和新疆地区少数民族政策的德国学者岑茨(Adrian Zenz)指出，2017年，新疆地方政府总共在安全领域投入580亿元人民币，较上年增加了几乎一倍。

严密安保下的新疆 加强戒备 每天三次模拟警报演习：喀什店主闻声出门，手持政府发放的木棍，模拟应对假想中的挥刀袭击者。

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文山/石涛(路透社、法新社、明镜周刊、卫报)