新疆宗教领袖捍卫北京政策 调查报导结果相左

(德国之声中文网) 根据美联社报导，新疆地区的穆斯林领导人13日在斋戒月结束时在为外国外交官和媒体举行的招待会上发言，驳斥西方关于中国压制宗教自由的指控。 外界认为，这是中国政府为了反驳国际社会对其新疆政策的指控所安排的一系列活动之一。

新疆伊斯兰教协会主席呼应中国政府说法表示，中国已经通过改善生计丶向人们传授法律知识以及建立职业培训和教育中心，根除了极端主义的滋生地。

但外国专家认为，这些再教育营是新疆拘留系统的一部分，随着时间的推移，估计有100万人或更多人被关在这里。

新疆伊斯兰教经文学校负责人阿不都热克甫•吐木尼牙孜指责美国和其他西方国家的反华势力散布谣言和谎言。

他表示：「他们想破坏新疆的和谐与稳定，遏制中国的崛起，疏远中国与伊斯兰国家的关系。」他还说，美国对自己侵犯人权的行为视而不见，并列举了美国参与伊拉克丶阿富汗和其他穆斯林国家的冲突以及国内的反穆斯林歧视。

来自5个清真寺的宗教领袖在90分钟的演讲中发言，其中3位亲自发言，2位通过视频发言。他们都介绍了开斋节的祈祷和盛宴，并拒绝了对中国宗教政策的批评。视频显示男子在清真寺内祈祷，人们在外面的广场上跳舞。

喀什市历史悠久的艾提尕尔清真寺伊玛目麦麦提·居马说，新疆的所有民族都支持打击恐怖主义的措施。他说，人们对执政的共产党恢复稳定和促进经济增长表示感谢。

维吾尔人权项目:数百宗教人士遭关押

虽然部分宗教领袖出面捍卫中国政府的立场，但总部位於华府的人权组织「维吾尔人权项目」13日发布一份新的报告发现，中国自2014年起，至少监禁或拘留的630名新疆当地的伊玛目或宗教人士。很多被关押的宗教人士面临包含「宣传极端主义」丶「聚众扰乱社会秩序」和「煽动分裂主义」等广泛指控。

报告写道，根据亲属的证词，这些指控背后的真正罪行往往是像传教丶召集祈祷团，或担任伊玛目等行为。维吾尔人权项目利用公共和私人数据库中的法庭文件丶家庭证词和媒体报道，追踪了1046名穆斯林宗教人员的命运，其中绝大多数是维吾尔人。

虽然所有1046名宗教人员据说都曾被拘留，但在许多情况下，由于中国对该地区信息的严格控制，该组织无法获得确凿的证据。在有证据的630个案例中，至少有304名宗教人员似乎被送进了监狱，而不是与中国大规模拘留维吾尔人最密切相关的再教育营。

透过法庭文件或证词中获得有关刑期的信息，可以看出这些惩罚反映了新疆司法的严酷性：96%的人被判处至少5年的有期徒刑，26%的人被判处20年或以上的有期徒刑，其中包括14个无期徒刑。

路透：清真寺持续遭到破坏

此外，路透社却在13日发布的报导中指出，他们的记者近日造访部分新疆清真寺时，看见部分仍在运行的清真寺外有标志说，伊斯兰教徒必须登记，而来自该地区以外的公民丶外国人和18岁以下的人被禁止进入。此外，这些清真寺装有监控摄像头，并有中国国旗和宣传品，宣扬对共产党的忠诚。一些国家批准的清真寺会向来访的记者和外交官展示，比如和田的加满清真寺。

路透社分析了昌吉市10座清真寺的卫星图像，并访问了其中6座。根据卫星图像，在2018年4月之后的两个月内，共有31个清真寺的尖塔和12个清真寺的绿色或金色圆顶被拆除。

其中，有几个清真寺的伊斯兰建筑被替换成中国风格的屋顶，其中包括昌吉的天池路清真寺，其金色圆顶和尖塔于2018年被拆除。澳大利亚战略政策研究所的团队在2020年对900个新疆地点进行调查后估计，在过去三年中，有16000座清真寺被部分或完全摧毁。

中国回应美英德涉疆会议

前一日，人权团体和美国丶英国与德国举行了一场联合国周边会议，要求联合国人权专家该不受限制地进入新疆，美国国务卿布林肯也在发布美国国务院国际宗教自由年度报告时，谴责中国对维吾尔族穆斯林犯下「反人类和种族灭绝罪」。

中国外交部发言人华春莹13日在例行记者会上，称联合国与新疆相关周边会议「充斥着无耻谎言和虚假信息」，是美国等少数国家的又一次没有下限的拙劣表演和彻头彻尾的政治闹剧。

她说：「事实上该会议也遭到了广大联合国会员国的坚决抵制。这几个国家总是试图充当人权教师爷，但其自身人权问题劣迹斑斑，罪行累累。他们对中国做出的种种虚假指责其实都是他们自身历史罪行和劣迹的反映以及黑暗心理的映射。」

(美联社、路透社)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。