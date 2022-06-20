新疆商品禁令上路 恐衝擊美國多項產業

（德國之聲中文網）美國總統拜登2021年12月簽署《維吾爾族強迫勞動預防法》，自今年6月21日起生效。未來除非進口商能證明商品生產過程無涉強迫勞動，否則無法進入美國。

根據該法，進口商必須向美國海關提出「清楚且可信的證據」，證明產品生展過程沒有涉及強迫勞動，否則所有來自新疆的商品，一律會被認定為強迫勞動而成，美國企業不得進口全部或部分「新疆製商品」。

「進口使用強迫勞動製造的商品，是對我們國家價值和人權的侮辱。」美國國土安全部負責政策的副部長羅伯特·西爾弗斯（Robert Silvers）在聲明中提到。

新疆出口的部分主要商品包括棉花丶西紅柿、用於太陽能板的多晶硅。這些品項在該法中被指定為「優先關注」的重點商品。美國海關和邊境保護局表示，去年美國從中國進口了約90億美元的棉花產品，其中20%的美國服裝含有新疆棉花。

衝擊產業

目前，主要的電動汽車電池和儲存可再生能源的電池，幾乎都是來自中國，其中新疆佔最大宗。這些電池在全球供應鏈中扮演關鍵角色，尤其在應對氣候變遷的問題，因此該出進口禁令可能衝擊部分產業。

美國《紐約時報》引述貿易專家說法報導稱，數以千計的全球公司在供應鏈上仰賴新疆，但如果美國全面執行新法，可能會導致許多產品在邊境被封鎖。另外，有鑒於中國供應鏈的複雜性和不透明性，如何確保產地來源將會是一件棘手的工作。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）日前指出，美國約有85%的太陽能板來源依賴中國進口，但因為太陽能板產地新疆存在強迫勞動的人權問題，因此美國並未決定是否暫停徵收中國進口太陽能板關稅。

中國外交部發言人汪文斌6月13日曾批評，中國是全球光電製造和裝機應用第一大國，美國故意製造散播關於新疆「強迫勞動」等謊言的目的，就是為把中國從全球供應鏈產業鏈中排除出去。

國際律師：對中國立案調查

與此同時，國際律師在週一（20日）向檢察官提交新的證據卷宗，並再次呼籲位於海牙的國際刑事法院，就中國政府對維吾爾人及穆斯林群體犯下嚴重罪行立案調查。

美聯社報導，新提交的證據裡，包括一位2018年逃離拘押營的目擊證人的證詞。證詞提到，他和其他人遭受到酷刑，被迫接受治療，還「被注射不明物質」。

律師團試圖援引國際刑事法院調查緬甸迫害羅興雅人的先例，因為在此案中，緬甸並非該法院的成員，但緬甸軍隊被指控大規模驅趕和迫害羅興雅人，迫使幾十萬羅興雅人越境逃入孟加拉，而孟加拉是國際刑事法院成員國。

國際刑事法院2019年裁決，該庭「可以對部分發生在成員國領土上的犯罪行為行使管轄權」。

英國律師羅德尼·迪克遜（Rodney Dixon）表示，新的證據揭露了一項詳細的計畫，即鄰近的國家和國際刑事法院成員國在領土上抓捕維吾爾人，強制將人送回中國。

律師團在聲明中提到，「國際刑事法院應針對成員國領土上發生，並延伸至在中國領土上罪行，立即採取調查行動。」

（綜合報導）

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