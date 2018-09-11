 新疆再教育营遭谴责 中方称做职业训练 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.09.2018

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时政风云

新疆再教育营遭谴责 中方称做职业训练

中国官员在联合国否认大规模迫害新疆穆斯林，声称在当地设立的只是职业教育所。而制裁中国的声音在美国正在增强，华府表示已在研判当中。

Türkei Uiguren Protest (Getty Images/AFP/O. Kose)

土耳其民族主义者因为不满中国打压新疆维族穆斯林，在中国驻伊斯坦布尔领事馆前焚烧中国国旗。

（德国之声中文网）美国助理国务卿辛格 (Manisha Singh) 週四 (9/13) 在参议院听证会上表示，美国政府正在讨论是否就维族人遭迫害对中国做出相关制裁。

她说﹕「我们正在判断状况。我们可以用《全球马格尼茨基人权问责法》来处理世界上的人权侵害。」《全球马格尼茨基人权问责法》容許政府向侵害人權或貪污的人士，實施制裁和禁發簽證。

美国跨党派议员日前去信给国务卿蓬佩奥，要求政府制裁在新疆实施监控政策的中国官员，包括中共新疆党委书记陈全国，也考虑制裁参兴建拘留营和监控系统的中国公司。

China Uiguren Polizei in Urumqi (Getty Images/AFP/Goh Chai Hin)

在乌鲁木齐的中国军队全副武装以防止任何骚乱發生。

中国官员﹕那是职业训练所

中国国务院新闻办公室人权事务局处长李晓军，在日内瓦出席联合国人权委员会会议时受访。他否认穆斯林受到虐待，并称外界所指的「再教育营」只是训练和教育中心，形容是來自東歐國家的「招牌產品」。

「它像是职业训练所。就如小孩子上职业训练学校，让他们毕业后拥有更好的技能和工作。」

他说﹕「如果这不是最佳办法，那可能这是必要的做法来应对伊斯兰和宗教极端主义，因为西方失败了。...看看比利时、巴黎和其他欧洲国家，它们都失败了。」

他甚至称中国是从西方借镜﹕「在监控方面，中国是从英国学的。他们的人均监视镜头数目比新彊还要多很多。」

他称到这些训练所的人只会待很短时间，由几天到两月不等，但是拒绝让联合国人员视察当地，认为没有必要。他认为在偏远地区的穷人最容易受极端主义影响，声称清真寺也被利用。

李芊/罗法/夏立民 (美联社、路透社)

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