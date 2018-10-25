新疆再教育营还不够 中国花四倍建看守所

(德国之声中文网) 美国智库詹姆斯顿基金会 (Jamestown Foundation) 週一 (11月5日) 发布了一篇新的研究报告，透过研究新疆地区的安全预算，证实新疆再教育营的预算在2017年涨了三倍。新疆专家岑茨强调，新疆的预算印证了中国政府持续建造维安严密的再教育营，监禁了成千上万的新疆维吾尔族人。

岑茨的报告也证实，虽然中国政府不断强调再教育营是为了增强维吾尔族人的谋生技能，但新疆地区的就业率并没有显着提升。岑茨指出，这显示无论中国政府在这些建筑物内提供哪一种训练，很显然都跟职业技能训练无关。

他说:「新疆的治安预算显示大部分的花费都跟建造设施跟採买器具相关。数据也显示，少数民族占当地人口比例超过35%的区域，比少数民族比例低的区域花费更多在治安方面。」

此外，岑茨在推特上发文补充，强调在某些少数民族聚集的区域，政府建造看守所的花费暴增了四倍，证实了再教育营不是中国政府唯一用来监禁少数民族的手段。他表示，真正令人担忧的是中国政府不断提高建造监狱、看守所跟再教育营的花费，同时也不断减少在法院跟起诉的花费。这显示许多犯了轻罪的人，都没有经过正常的法律途径，便被关起来了。

另外，许多新疆再教育营徵老师的广告中，都没有要求老师具备一定程度的学历或相关经验。这显示再教育营内的技能训练，都不是由管理职业训练的政府部门负责。岑茨强调:「这些资讯都显示新疆技能训练的唯一目的，是灌输特定的政治思想与恐吓。」

中国今天 (11月6日) 稍晚即将在日内瓦接受联合国人权理事会的第三轮国别审议，而新疆再教育营的议题受到高度关注，多数参与国在会前都已提出了相关的问题。新疆人权倡议组织世界维吾尔代表大会 (World Uyghur Congress) 也计画在会场外，集结超多一千名维吾尔族人民与西藏人进行示威游行。

世界维吾尔代表大会的主任艾文 (Peter Irwin) 在接受《德国之声》专访时强调，他们希望能透过各国针对审议提出的建议，要求中国关闭再教育营，并迫使中国政府接受联合国人权理事会派的独立调查组进入新疆勘查再教育营。然而，他认为中国多半会用近期回应新疆议题的一贯模式，去回应各国的提问，强调新疆再教育营是提供职业训练，否认有人权迫害的情况。

他说:「我不认为中国政府会针对新疆问题，做出新的回应。他们多半会延续之前的论述，强调新疆再教育营设立的目的，纯属职业训练而并非监禁少数民族。」

杨威廉/罗法 (综合报导)