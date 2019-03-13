新疆再教育营：美国思制裁、中国称反恐

（德国之声中文网）美国国务院发言人帕拉蒂诺（Robert Palladino）在例行记者会上说，"我们有责任对侵犯人权者绳之以法，也正在考虑有针对性的制裁措施。"

但他后来表示，"制裁"一词不够准确。他没有继续说明"有针对性的措施"究竟指的是什么。他说，"我们会继续呼吁中国结束此类政策，让那些被随意监禁的人恢复自由。"

帕拉蒂诺还说，他响应土耳其方面对新疆局势的描述。土耳其称新疆问题是"人道主义的巨大耻辱"。

帕拉蒂诺表态前，中国外交部周四（3月14日）高调驳回美国国务院对新疆问题的严厉指责。

据路透社报道，此前美国有官员称，特朗普政府正在考虑对与新疆打压有关的企业和官员实施制裁，其中包括新疆维吾尔自治区党委书记、中共中央政治局委员陈全国。

新疆自治区党委书记陈全国

"反恐局面改善，培训也会逐渐减少"

中国外交部副部长乐玉成周五（3月15日）在日内瓦联合国人权理事会为在新疆的"职业培训中心"作了辩护。据路透社报道，乐玉成表示，不允许外部势力干预中国内政。国际人权组织称"职业培训中心"为"拘留营"或"再教育营"。

乐玉成周五在日内瓦参加联合国人权理事会有关中国人权状况的审议报告会。据路透社报道，在每5年举行一次的会议上，乐玉成说，"一旦反恐局面改善，培训项目也会逐步减少，完成其使命。""如果我们没有采取果断措施，新疆的恐袭不仅会升级，而且蔓延到中国其它地区乃至世界各地。"

路透社报道称，中国政府官员曾表示，如果华盛顿制裁陈全国，将采取报复手段。美国国会议员则批评华府仍未采取具体行动。

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李鱼/苗子（路透社等）