 新疆再教育营：美国思制裁、中国称反恐 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.03.2019

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时政风云

新疆再教育营：美国思制裁、中国称反恐

路透社报道，美国政府正在考虑针对新疆侵犯穆斯林人权的责任者下达制裁法令。中国政府官员在联合国表示，“一旦反恐局面改善，培训项目也会逐步缩减，完成其使命”。

China - Dabancheng - Umerziehungslager (Reuters/T. Peter)

新疆达坂城一处“职业培训中心”

（德国之声中文网）美国国务院发言人帕拉蒂诺（Robert Palladino）在例行记者会上说，"我们有责任对侵犯人权者绳之以法，也正在考虑有针对性的制裁措施。"

但他后来表示，"制裁"一词不够准确。他没有继续说明"有针对性的措施"究竟指的是什么。他说，"我们会继续呼吁中国结束此类政策，让那些被随意监禁的人恢复自由。"

帕拉蒂诺还说，他响应土耳其方面对新疆局势的描述。土耳其称新疆问题是"人道主义的巨大耻辱"。

帕拉蒂诺表态前，中国外交部周四（3月14日）高调驳回美国国务院对新疆问题的严厉指责。

据路透社报道，此前美国有官员称，特朗普政府正在考虑对与新疆打压有关的企业和官员实施制裁，其中包括新疆维吾尔自治区党委书记、中共中央政治局委员陈全国。

Chen Quanguo (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

新疆自治区党委书记陈全国

"反恐局面改善，培训也会逐渐减少"

中国外交部副部长乐玉成周五（3月15日）在日内瓦联合国人权理事会为在新疆的"职业培训中心"作了辩护。据路透社报道，乐玉成表示，不允许外部势力干预中国内政。国际人权组织称"职业培训中心"为"拘留营"或"再教育营"。

乐玉成周五在日内瓦参加联合国人权理事会有关中国人权状况的审议报告会。据路透社报道，在每5年举行一次的会议上，乐玉成说，"一旦反恐局面改善，培训项目也会逐步减少，完成其使命。""如果我们没有采取果断措施，新疆的恐袭不仅会升级，而且蔓延到中国其它地区乃至世界各地。"

路透社报道称，中国政府官员曾表示，如果华盛顿制裁陈全国，将采取报复手段。美国国会议员则批评华府仍未采取具体行动。

观看视频 02:15

“我们被强迫吃猪肉、唱红歌”

李鱼/苗子（路透社等）

 

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美斥中國迫害穆斯林﹕1930年以來最嚴重

伊斯兰合作组织举行外长会议，其中公开表彰中国对其穆斯林社群的照顾。对此，美政府批评穆斯林国家未针对新疆议题谴责中国。此外，美国务院发布年度人权报告，严厉斥责中国对穆斯林的迫害。而北京则回击称华盛顿“充满意识形态偏见”。 (14.03.2019)  

关闭再教育营有谱?中国官员:待时机成熟可考虑

中国新疆代表团周二在两会举行会议。 新疆自治区主席雪克来提·扎克尔除了反驳国际社会对再教育营的批评之外，也形容新疆的「职业培训」设施跟「寄宿学校」一样，而非外界所传的再教育营。 (13.03.2019)  

“再教育营”输出廉价劳动力？

中国官方在回应外界对“再教育营”的批评时，往往会强调“学员”获得了“免费职业技能培训”。现在，越来越多的线索显示，新疆当局设立“再教育营”不仅仅具有政治动机，还有经济上的盘算。 (04.03.2019)  

挡不住舆论压力 中国再邀外交官访新疆再教育营

中国近期开始针对新疆争议性十足的再教育营进行「推广」。 自从去年12月以来，中国已开放三团外交官参访新疆的「职训中心」。 然而，人权团体却将这些职训中心视为再教育营。 这样的举动被视为中国驳斥其他穆斯林国家及联合国的批评。 (22.02.2019)  

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Kasachstan Serikzhan Bilash

为新疆穆斯林发声 哈萨克斯坦维权人士被捕 10.03.2019

哈萨克斯坦知名维权人士赛立克江·比拉仕目前被关押在阿斯塔纳的警局。 其妻子表示，警方拒绝让他与律师会面，并向祖国志愿者成员透露，他因被认定在哈国与中国间制造对立情绪而被逮捕。

Kadyrbek Nurlanuly

新疆再教育营威胁哈萨克公民 家属哭诉有去无回 07.03.2019

就在国际社会持续要求中国开放外界参访新疆之际，三名哈萨克公民向德国之声表示，他们仍有多名家属被关押在中国再教育营内。 其中，数名年迈哈萨克人有受虐的现象。

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China, Peking: Li Keqiang (picture-alliance/dpa/N. Han Guan)

德语媒体：经济奇迹的终结

中国人大会议上发布了2019年经济增长目标，同以往相比，中国经济增长的速度正在明显变缓，而民间的不安情绪也变得更为突出。  