新疆再教育营採购清单: 警棍、电枪、手铐

(德国之声中文网) 法新社检阅了超过1500份政府公开文件，包括标案、预算书、工作报告，得到一个结论：新疆的再教育营比起学校，更像监狱。

法新社根据资料表示，中国在新疆设立的再教育营至少有181座。其中，和田负责管理营区的公部门做了看似跟教育无关的採购，包括2768根警棍、550支电击棒、1367副手铐，还有2792罐胡椒喷雾。

而这只是众多採购清单中的其中一份。从2017年初开始，新疆当地政府为了经营再教育营，做过的採购不下千次。各地的营区採购的包括﹕警察用品如制服、警盾、头盔，以及镇暴工具如泰瑟枪、电枪、狼牙棒、警棍、催泪瓦斯、胡椒喷雾。还有一个营区请求购买「虎椅」。这种椅子一般是监狱里面拷问犯人所用。新疆首府烏魯木齊的官员表示「为了保证员工的人身安全」，买这种椅子是必要的。对于其他镇暴武器，他则说是为了「在某些不需要使用到传统武器的情况下，降低意外造成伤害的几率」。

戒备森严的学校

BBC记者昨日(10月24日)发布了一篇关于再教育营的视频，记录下记者想要靠近再教育营进一步探查，都会遭到警方阻止、劝离。他在再教育营附近想要采访疑似要探亲的家属时，也遭到当地人员阻止。记者对镜头提出质疑﹕「如果这个地方真的如官方所说，只是学校，那为什么要阻止我们采访?」

尽管困难重重，他还是拍到了在街上徘徊的官兵、吊车遍布的工地、以及被刺绳与检查哨围绕的营区。记者利用公开的卫星资料发现，从2018年四月到十月之间，达坂城区的营区就已经扩大一倍。GMV创新解决问题顾问的安娜(Ana Sebastien)估计，该营区至少可以容纳1.1万人。如果真的被用来监禁，将会是世界上最大型的监狱。

官方说法

周三 (10月24日)，外交部发言人华春莹对法新社的报道提出质疑，但未直接否认﹕「我强烈怀疑报道的真实性。」她说﹕「我建议你们多看看中国官员的说法及中国媒体的报道。」

上周，中国官媒央视发表一部记录片，宣称「再教育营」是「职业训练所」，不但教导生存技能，还替学员们提供许多免费的福利，包含餐饮和宿舍。里面采访了许多因再教育营而「深刻认识错误」、「改过自新」的学生。央视也呈现了职教中心内，各种职业技能的训练跟培养，从缝纫、烤馕到传统器具的改革，并透过受访者的阐述来强调这些训练如何改善他们的生活条件。

然而，这个学校还有另外一面，例如入学办法﹕除了有前科的人以外，当地政府也要求每个家庭至少要有一个成员接受过「职教中心」的一到三个月的教育。

学生的檔案根据他们的前科与成就高低，由一个中央机构统一管理。表现好的人将有机会安排与家人见面，甚至获得使用营区会客室的权利。

官员固定会拜访学生的家里，为他们上「反恐怖主义」的课程，检查他们的思想有没有与党中央抵触的迹象。

一个机关的备忘录写到，学生们每週、每月与每季都会被考验普通话能力，还需要写悔过书。另外，每天的行程还包括吟唱爱国诗歌、复诵口号与背诵三字经。在2018年初，和田再教育营总署在一个月内就采买了19.4万本普通话练习簿。

一份文件中记录到，2016年进入新疆主政的黨委書記陈全国，说再教育营应该要有「像学校一样的教育、像军队的管理、像监狱一样的戒备」。为了要发展出「更好的中国公民」，再教育营必须「破坏他们的血脉、他们的网络、他们的根」。

罗法/李芊(综合报道)