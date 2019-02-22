新疆再教育营威胁哈萨克公民 家属哭诉有去无回

就在国际社会持续要求中国开放外界参访新疆之际，三名哈萨克公民向德国之声表示，他们仍有多名家属被关押在中国再教育营内。 其中，数名年迈哈萨克人有受虐的现象。

(德国之声中文网) 哈萨克公民古丽努尔·霍斯达吾列提原先以为她丈夫沙尔山别克·阿克拜尔只是前往新疆探望女儿，但他却因此一去不返。 当她再次得知他消息时，他已因手机装有WhatsApp而被关进新疆特克斯县的「教育转化中心」。 她说: 「我老公2017年10月前往新疆探望女儿，却因为手机装有WhatsApp而被关进再教育营。 他的母亲因担忧他于再教育营内的状况，已出现健康状况。 」

古丽努尔·霍斯达吾列提告诉德国之声，她去年十月底于再教育营内见到了她丈夫。 虽然沙尔山别克·阿克拜尔健康状况似无大碍，他的精神上却明显出现改变。 他不仅长时间不说话，在回答问题时，除了说自己很好外，他无法用言语形容自己的其他状况。 她表示: 「我们最后一次联系是今年2月。 因为警察全程在旁边监听，他只能含糊在电话中报平安并大略询问家中状况。 」

古丽努尔.霍斯达吾列提说，当时再教育营的官员说他们再过20多天就会释放她丈夫，但家属从那之后便再无任何关于沙尔山别克.阿克拜尔的消息。 他的父亲在一段Youtube影片中向国际社会喊话，希望联合国能协助让他们一家团聚。 他说: 「身为哈萨克公民，我呼吁联合国人权理事会向中国施压，让我儿子能尽早与我们团聚。 」

古丽努尔.霍斯达吾列提只是无数受害家属中的其中一名。根据美聯社报导，至少有百万名少数民族穆斯林被关于新疆的再教育营内，而其中包含许多哈萨克公民的家属。 虽然哈萨克外交部今年一月曾证实中国准许2000多名哈萨克族人放弃中国国籍并离开中国，但至少三名哈萨克公民向德国之声表示，他们有数名家人仍被关押在新疆的再教育营内。

酷刑与软禁

目前居住在哈萨克的音乐工作者哈哈里·阿留拉 (Akikat Aliolla) 接受德国之声访问时表示，他70岁的父亲因在2018年3月协助一个哈萨克族家庭写信控诉狱警打死一名哈萨克族男子， 而在2018年3月15日与其母亲跟两名弟弟一同被关进再教育营。 他说再教育营的狱警对他父亲与两名弟弟进行刑讯逼供，而他母亲因受刑哭泣，被单独监禁。 他形容: 「我母亲从被关进再教育营后，便大小便失禁长达两个月。 另外我父亲因在医院接受治疗时公开求救，再教育营的人员强行将他带走，让我从此与他失联。 」

哈哈里·阿留拉说他后来得知他父亲遭受了数月的酷刑虐待，并于2018年10月被判刑20年。 然而，这些判决没经过任何法律程序，仅透过口头告知相关人士。 他本人直到今年1月25日才透过中国驻哈萨克领事馆获知此事。 他强调: 「中国警方去年10月便公告我父亲被转往其他地区的消息，而自那时起，也再也没人见过他本人。 他目前生死未卜。 」

虽然新疆当局于2019年1月27日将哈哈里.阿留拉的母亲与两名弟弟从再教育营释放，他们目前仍被软禁在家中，并遭政府严格控管。 根据他的说法，新疆额敏县当局不愿让他与家人视讯，而家中也被安装监视器。 他表示: 「据说家里遭安装摄影机，而我母亲跟弟弟也早已被当局列为黑名单，是重点监控对象。 他们的活动范围也受到限制。 」

因做礼拜而遭关押

住在乌鲁木齐的哈德尔别克·努尔兰原本是个网络科技公司的老板，但在2018年4月突然被新疆当局以做礼拜为由，关进再教育营。 他的家属玛女士告诉德国之声，哈德尔别克·努尔兰被关至今，家里没有人知道他被关在何处，而新疆政府也不许家人探监。 此外，中国政府在没有经过任何法律程序的前提下，便口头判了哈德尔别克·努尔兰十年徒刑。

玛女士说: 「他毕业于东北大学，在乌鲁木齐创业，从未有过任何违法行为。 他被抓后，他妹妹也曾被关进再教育营20天，我现在无法直接与他的家人联系。 」

玛女士指出，身为家中长子的哈德尔别克·努尔兰肩负一家人的生计，而他的公司在他被抓了之后，也因无人经营而倒闭。 她向德国之声表示: 「做礼拜是穆斯林人的正常生活与自由，现在他们完全是霸道的让他失去自由，摧毁他的心灵。 」

国际特赦组织的中国研究员潘嘉伟 (Patrick Poon) 接受德国之声采访时表示，这些案例代表中国政府仍掩饰了许多关于新疆再教育营的事实。 而这些替家人发声的哈萨克人，无时无刻都冒着身命危险，公开分享他们对家人的思念。 他说: 「国际社会应该持续向中国施压，要求中国针对这些个案做出回应。 依照过去一些案例，我们可以知道唯有持续向中国施压，才有可能终结这些无理的大规模监禁。 」