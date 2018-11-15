新疆「再教育营」内部曝光:如监狱般的「职训所」

(德国之声中文网) 报导中国自由和人权状况的《寒冬》杂誌26日公布了有关新疆「再教育营」内部的影片，揭露中国官方所谓的「职业训练中心」其实与监狱无异。

《寒冬》杂誌的记者在8月偷偷潜入新疆伊宁市英也尔乡的「再教育营」。数栋四层楼橘色建筑物相连，铁窗加装铁网，出入口都有三台监视器分别对着左中右方。横向贯穿建筑墙上，斗大的字写着，「衷心感谢以习近平同志为核心的党中央的亲切关怀」。

进到里面，设置就跟一般的监狱或拘留所没有差别。每一间房有两个铁窗，门上设有铁栏杆和电子锁。每一间房都有自己的厕所，但都设置了监视器。根据内部消息，一间最多住15人。每一层有28个这样的房间和3间教室。墙上到处写的像是「感恩」、「明事理」、「让学国语成为一个习惯」、「在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗」等标语。

此外，某些楼层还有「视频监看处置分控室」，从大萤幕监看360度监视器在建筑物各处的影像。被关押者每天24小时的一举一动都逃不过「天眼」，完全没有自由和隐私。重要的出入口也都设置有铁门与铁栏杆。走廊上的对外铁窗也用铁网加强戒备。连被用来当做餐厅的空间也是铁幕重重。

卧底记者也拍到在空旷的广场上设置了铁网，还有大量的铁网放置在地上等待加装。有一处上头写着「应急避险场所」的空间，根据线报，就是被拘留者户外活动范围。这也像是一般监狱会有的户外设施。

德国之声目前无法确定该影片的真实性。影片由世界维吾尔大会转發至推特引起讨论。

国际学者连署声明谴责

来自美英法日的国际学者代表26日在华盛顿举行记者会，呼吁中国停止大规模关押无辜的维吾尔等穆斯林少数民族，并要求制裁相关的中国领导阶层和企业。他们搜集了278名来自数十个国家、不同学科的学者连署支持。

乔治·华盛顿大学教授罗伯兹 (Sean R. Roberts)在记者会上指出，连署的声明有广泛的代表性。他说:「除了代表各自的国家，这些签署的学者也来自不同学术领域，其中有不少是中国研究，中亚研究和穆斯林研究领域的知名学者。」

声明中表示，「必须解决国家以种族或宗教信仰为由，强力镇压少数人口。要防止任何国家以为这种状况是可以被接受的。」声明中也强调，各国应加快新疆穆斯林少数民族的庇护申请，并「率先采取联合行动，调查这些群众被拘禁的制度，并关闭再教育营」。

澳大利亚国立大学新疆专家克拉克(Michael Clarke)也在连署名单上。他告诉记者，中国想要在全球事务中得到国际尊重，「国际社会就需要向北京证明，对自己这么大量的公民如此做时，就不会得到国际尊重。」

中国拒绝有关批评，称其保护少数民族的宗教和文化，并且需要采取安全措施来打击那些煽动暴力的「极端主义」影响。中国外交部长王毅表示，世界应该忽视新疆的「小道消息」，并信任政府。

中国起初否认有「再教育营」，但其后有中国官员表示，一些犯有轻微罪行的人被送往「职业培训中心」，学习工作技能和法律知识，以遏制武装分子。

夏立民/罗法 (综合报导)