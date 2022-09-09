 新疆人权问题考验联合国人权理事会可信度 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.09.2022

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新疆人权问题考验联合国人权理事会可信度

联合国人权理事会将从周一（9月12日）开始在日内瓦举行为期一个月的会议。为解决侵犯人权问题而设立的该组织如何处理针对中国和俄罗斯侵犯人权的指控？

资料照片：乌鲁木齐一家清真寺举行升国旗仪式

资料照片：乌鲁木齐一家清真寺举行升国旗仪式

（德国之声中文网）面对有关中国和俄罗斯严重侵犯人权的指控，为解决侵犯人权问题而设立的联合国人权机构可能因为无力应对而陷入瘫痪。

联合国人权理事会将从周一（9月12日）开始在日内瓦举行为期一个月的会议。会议的职责是采取行动调查和遏制各国侵犯人权的作为。

但是，当所涉及的国家是世界强国和联合国安理会的常任理事国中国和俄罗斯的时候，这项任务就变得很棘手了。

人权理事会成员国长期以来一直回避直接应对这两个重要国家，但联合国关于中国新疆地区严重侵犯人权行为的报告以及对俄罗斯内部镇压行为加剧的担忧，促使各界呼吁联合国采取行动。

然而，人们普遍担心联合国无法履行追究这两个国家侵犯人权的职责。如果这样，就意味着人权理事会的威望扫地。

 “安理会作出回应的方式将影响其在未来几年处理国际重大事务的能力。” 一位欧洲外交官告诉法新社记者，“这关系到人权普遍性的愿景，以及人权理事会角色的愿景。”

前联合国人权事务高级专员巴切莱特

前联合国人权事务高级专员巴切莱特

前联合国人权事务高级专员巴切莱特在离任之前发布了姗姗来迟的新疆报告，警告中国政府涉嫌反人类罪，中国正面临着全世界严厉的关切。

中国政府强烈反对这种指控，并对该报告提出批评，指责联合国人权高专办“已经沦为美西方整治广大发展中国家的打手和帮凶”。

奥地利外交官图尔克（ Volker Türk）成为巴切莱特的继任者，他将面临棘手的后续工作。同时，新疆报告也暗示人权理事会应解决这一问题。

图尔克将面临棘手任务

图尔克将面临棘手任务

通过紧张的外交沟通，人们热火朝天的外交磋商中，人们似乎一致认为，什么都不做不是一种选择。

这位欧洲外交官说：“如果人权理事会的大多数国家决定不就巴切莱特报告中描述的严重状况采取行动，这将意味世界秩序遭到了改变。”

另一位西方外交官说：“不采取行动将付出代价，而采取行动的努力失败了也有代价。”

观察人士认为，中国一直在大力游说多个国家在幕后“先发制人”地反对联合国采取任何举措。

中国驻联合国大使陈旭周五告诉记者：“我们强烈反对任何出于政治动机的行动。”
 

（法新社）

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