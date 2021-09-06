新疆人权活动家遭禁入哈萨克

（德国之声中文网）拥有美俄双重国籍的新疆维吾尔人权活动家斌吉恩（Gene Bunin）周一 (9月6日)向法新社表示，他被哈萨克政府拒绝入境。这是他在去年被乌兹别克拒绝入境后，被第二个中亚国家挡在国门之外。

斌吉恩（Gene Bunin）现年36岁，有美国和俄罗斯双重国籍，是新疆受害者数据库网站的创始人，该网站蒐集了近2.5万名在新疆被监禁、拘留、或下落不明的人口资料。

法新社报道，斌吉恩表示，他在周日（9月5日）抵达哈萨克第一大城阿拉木图时在海关被挡住，之后才被告知自己被禁止进入哈萨克5年。斌吉恩向法新社展示了一份确认他被禁止入境的文件副本。

斌吉恩曾在哈萨克居住过约两年，直到2020年才离开。斌吉恩说，官员们没有提供他被拒绝入境的理由，但他「99.9%确定」他被驱逐与他和新疆的人权工作有关。他并补充说，哈萨克当局持续地在 「清理」境内新疆有关运动，包含拘留或者骚扰当地示威人士。

法新社曾向负责监督并下达驱逐令的哈萨克安全委员会核实资讯，但对方并未做出回应。哈萨克外交部发言人则向法新社表示，他对此案并不知情。



哈中关系紧密

虽然哈萨克境内也有大量公民与新疆人有血缘或姻亲关係，而且哈萨克族在新疆也是仅次于维吾尔族的第二大突厥民族，哈萨克政府在新疆问题上与其他前苏联国家一样，偏向于北京的立场。

外界普遍认为，这与哈萨克在经济上高度依赖中国有关。哈萨克积极参与中国的「一带一路」倡议，是中亚最富裕的国家，并且在该国重要的石油及天然气出口上依赖中国市场。

根据世界银行的国际贸易数据库，2019年中国是哈萨克第二大的贸易出口国，佔比约17%，仅次于俄罗斯。除了最主要的石油及天然气出口外，中国海关近年也陆续开放哈萨克食品进口。2019年，中国海关总署对哈萨克的牛肉和亚麻籽实施进口解禁，到2020年哈萨克已成为中国亚麻籽第二大进口来源国，佔比33%。

法新社报道，美国政府称北京正对新疆维吾尔人进行种族灭绝，而专家估计有超过一百万名维吾尔人被监禁在新疆的再教育营裡。中国否认了美国对于种族灭绝的指控。

（综合报道）

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