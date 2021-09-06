 新疆人权活动家遭禁入哈萨克 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.09.2021

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新疆人权活动家遭禁入哈萨克

一名为中国新疆穆斯林发声的知名人权活动家对法新社表示被禁止进入哈萨克。哈萨克在经济上高度依赖中国市场。这两者有相关吗？

Tableau | Xinjiang - Baumwollanbau | Uighren | 25.03.2021

中国政府对新疆的管控不仅限于中国国内。随着越来越多国家与中国建立紧密经贸合作，中国人权议题也逐渐在其他国家遭到审查。

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过去一个多月，数十名哈萨克人在中国驻哈萨克斯坦领事馆外示威抗议，要求北京解释他们失踪的家人在何处。专家认为，国际社会与哈国社会对新疆议题的关注，将使哈国政府的处境更加艰难。

据路透社报道，一些有关人们声称家人在新疆失踪的视频遭到YouTube屏蔽。与此同时，这一谷歌旗下的视频网站上也不乏宣扬新疆人生活美好自由的影片。

（德国之声中文网）拥有美俄双重国籍的新疆维吾尔人权活动家斌吉恩（Gene Bunin）周一 (9月6日)向法新社表示，他被哈萨克政府拒绝入境。这是他在去年被乌兹别克拒绝入境后，被第二个中亚国家挡在国门之外。

斌吉恩（Gene Bunin）现年36岁，有美国和俄罗斯双重国籍，是新疆受害者数据库网站的创始人，该网站蒐集了近2.5万名在新疆被监禁、拘留、或下落不明的人口资料。

法新社报道，斌吉恩表示，他在周日（9月5日）抵达哈萨克第一大城阿拉木图时在海关被挡住，之后才被告知自己被禁止进入哈萨克5年。斌吉恩向法新社展示了一份确认他被禁止入境的文件副本。

斌吉恩曾在哈萨克居住过约两年，直到2020年才离开。斌吉恩说，官员们没有提供他被拒绝入境的理由，但他「99.9%确定」他被驱逐与他和新疆的人权工作有关。他并补充说，哈萨克当局持续地在 「清理」境内新疆有关运动，包含拘留或者骚扰当地示威人士。

法新社曾向负责监督并下达驱逐令的哈萨克安全委员会核实资讯，但对方并未做出回应。哈萨克外交部发言人则向法新社表示，他对此案并不知情。

哈中关系紧密

虽然哈萨克境内也有大量公民与新疆人有血缘或姻亲关係，而且哈萨克族在新疆也是仅次于维吾尔族的第二大突厥民族，哈萨克政府在新疆问题上与其他前苏联国家一样，偏向于北京的立场。

外界普遍认为，这与哈萨克在经济上高度依赖中国有关。哈萨克积极参与中国的「一带一路」倡议，是中亚最富裕的国家，并且在该国重要的石油及天然气出口上依赖中国市场。

根据世界银行的国际贸易数据库，2019年中国是哈萨克第二大的贸易出口国，佔比约17%，仅次于俄罗斯。除了最主要的石油及天然气出口外，中国海关近年也陆续开放哈萨克食品进口。2019年，中国海关总署对哈萨克的牛肉和亚麻籽实施进口解禁，到2020年哈萨克已成为中国亚麻籽第二大进口来源国，佔比33%。

法新社报道，美国政府称北京正对新疆维吾尔人进行种族灭绝，而专家估计有超过一百万名维吾尔人被监禁在新疆的再教育营裡。中国否认了美国对于种族灭绝的指控。

（综合报道）

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