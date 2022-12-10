 新疆人权：欧盟将延长对中国官员制裁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.11.2022

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新疆人权：欧盟将延长对中国官员制裁

据媒体报道，欧盟因涉及新疆人权问题对中国数名官员实施的制裁将在下月初再度延长。尽管双方有非正式层面接触，但取消相互制裁仍遥遥无期。

制裁争议使欧中关系陷入低谷

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（德国之声中文网）据香港《南华早报》报道，欧盟对4名中国官员的制裁将延长一年。他们被指在新疆严重侵犯人权。报道援引多名知情外交官称，欧盟认为新疆的人权状况毫无改善，因此有关制裁在12月正式延长，应没有悬念。

在下周各国驻欧盟大使会议上，将磋商对侵犯人权的国家的制裁问题，中国也列在其中。之后在12月初的欧盟外长会议上，将确认延长制裁。

2021年3月，欧盟宣布对4名中国新疆官员实施制裁。制裁对象包括新疆维吾尔自治区公安厅书记陈明国、前自治区副主席、公安厅长王明山丶前新疆生产建设兵团党委书记王君正、前新疆自治区党委副书记、政法委书记朱海仑四名个人以及新疆生产建设兵团公安局。欧盟认为生产建设兵团也是再教育营的管理负责单位。

上述被制裁的个人不得入境欧盟国家，其在欧盟境内资产被冻结。此外他们被禁止从组织或个人获取来自欧盟的财政资助。

反制裁与关系低谷

这是1989年六四天安门事件后欧盟首次对中国祭出制裁。中国外交部则立即宣布了反制措施，对欧洲10名个人和4个实体实施制裁。包括多名欧洲议会议员、政府官员、学者以及智库。之后，欧盟暂停了欧中投资保护协议的批准程序。2021年12月，欧盟宣布制裁延长一年至2022年12月。

欧洲议会机构和议员成为制裁目标

欧洲议会机构和议员成为制裁目标

过去数月中，中国外交官同部分受北京制裁的人士或单位曾有接触和互动，包括柏林的墨卡托中国研究中心（MERICS）。《南华早报》报道称，有关取消制裁的讨论未能取得成果，因为北京方面要求布鲁塞尔首先采取行动，而这对欧盟来说是不可能的条件。

在对待中国人权纪录的问题上，欧盟面对的压力有增无减。今年8月底，联合国人权高专巴切莱特卸任前发布的有关新疆人权的报告称，新疆存在严重的侵犯人权现象，"任意和歧视性地拘留维吾尔人和其他穆斯林少数民族的程度可能构成国际犯罪，特別是危害人类罪"。

世界维吾尔大会柏林办公室主任海育尔·库尔班（Haiyuer Kuerban）对网络媒体China Table表示，如果制裁得不到延长，将是一个极其糟糕的信号，而延长现有制裁仅仅是欧盟所能做的最低限度。"现有的制裁，除了象征意义几乎没有更多作用"，因此他呼吁将制裁范围扩大到中央政府的决策人士。同时有欧盟议员也在致力于推动扩大制裁名单。

已被制裁的中国官员的仕途并未因此受到影响。原新疆公安厅长王明山2020年升任自治区党委常委、政法委书记；王君正则2021年调任西藏自治区党委书记，并在今年二十大上当选中央委员。

在两年多疫情下闭关锁国之后，近期中国与其它国家、包括欧盟国家领导人重启接触。德国总理肖尔茨率先访华，此后习近平在印尼G20峰会期间与法国总统马克龙、荷兰首相吕特、意大利总理梅洛尼会面。但欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席米歇尔似乎不是中方优先安排的人选。

 

（南华早报、China Table）

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