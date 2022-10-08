新疆人权案乌克兰反悔 想从弃权改为赞成

（德国之声中文网）联合国人权理事会上周就一份题为《关于中国新疆维吾尔自治区人权状况的辩论》的决议草案进行表决。投票结果显示，17个国家投了赞成票，19个国家投了反对票，11个国家弃权。由于赞成票没有达到半数，草案遭到否决。

引人注意的是，投下弃权票的乌克兰在隔天（10月8日）却改变了心意。乌克兰大使菲利佩科（Yevheniia Filipenko）周五要求「会议纪录必须反映我们赞成通过提案的立场」。

人权理事会主席维勒加斯（Federico Villegas）回覆道，理事会将「注意到你的发言」，但维勒加斯重申「根据规则和惯例，投票结果……将保持昨天宣布的结果」。

饱受战争蹂躏的乌克兰投下弃权票的举动让一些国家猝不及防，特别是因为在与俄罗斯的战事中，基辅政府相当依赖西方的援助。不过，即使将乌克兰「反悔」的一票算上，仍只有18票赞成，还是比反对票少一票。

美国和其他北约国家向乌克兰提供武器

中国媒体人、《环球时报》前总编胡锡进在推特上转发此新闻并写道：「乌克兰改变主意是被西方收买的表现。基辅政府为了获得西方的支持，抛弃了自己对人权的信念，这真是太可悲了。」

除了乌克兰之外，印度也投了弃权票。印度媒体《印度斯坦时报》（Hindustan Times）的报导引述知情人士称，印度在联合国人权理事会上对这种针对具体国家的决议通常都是投反对票或弃权票。印度在做投票决定时，必须考虑到「对新疆问题的任何支持都可能导致中国在其他问题上的类似举动」。

中国拉拢其他成员国

此决议是人权理事会16年历史中，首次提出与中国人权纪录相关的动议，但最后在中国积极游说理事会成员国的情况下，中国、古巴、巴基斯坦、印尼和塞内加尔等人权理事会中的几个亚洲、非洲与拉美成员国一同投下反对票。巴西、乌克兰和印度等国则投下弃权票。

在联合国人权理事会6日投票前，中国驻联合国大使陈旭警告，中国坚决反对并断然拒绝西方国家提出的动议，并批评西方国家对自身人权问题「视而不见」，反而对其他国家指指点点。

维吾尔社群谴责

投票结果出炉后，海外维吾尔社群与人权团体纷纷谴责投下反对票与弃权票的国家。遍布全球20国的66个维吾尔团体在一份联合声明中，呼吁联合国机构与专家在新疆议题上，采取实际行动来履行责任。

国际人权服务社的布鲁克斯向德国之声表示，各界6日在日内瓦目睹了中国话语权的威力。她说：「中国持续将西方国家的问责描述为充满政治动机的行为，即便这些批评是基于普世原则的。他们长期将西方国家的问责塑造成『政治化』与『关闭对话』。」

人权报告称存在严重侵犯人权行为

今年8月31日，联合国人权事务高专办发布了关于新疆的人权状况报告，认为针对维吾尔族和「其他主要以穆斯林为主的社区」存在「严重侵犯人权行为」。报告同时呼吁中国政府迅速调查关于在再教育营和其他拘留设施中侵犯人权的指称。

中国官方当时回应称，对于中国在新疆的反恐运动，国际社会应该「认清真相」，「看穿美国和西方反华势力的拙劣表现和恶意动机，他们企图利用新疆问题遏制中国」。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “再教育营” 中国自2017年起在新疆大规模设立所谓再教育营，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象。国际媒体从2018年初开始对此报道，逐渐揭示有关拘禁营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “去极端化” 中国官方称这些教育营为“职业培训中心”，其目的是杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能。2019年12月9日，新疆自治区政府主席雪克来提扎克尔宣布，所有学员已经“结业”，开始新生活。但仍有很多海外维吾尔人反映家人被拘禁。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 系统性侵权的指责 人权组织还指责中国在新疆实施全民监控、文化同化、剥夺宗教自由、强推节育以控制人口增长等措施。北京始终否认所有对新疆侵权行为的指控。2020年，中国领导人习近平还曾宣称中国的治疆政策“完全正确”、“成果显著”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 向国际刑事法院提告 2020年7月6日，两个流亡海外的维吾尔人团体委托律师向海牙国际刑事法院递交诉状，控告中国政府犯下"种族灭绝"和"反人类"罪行，并提交了有关证据。中国领导人习近平也名列被告。海牙国际刑事法院的任务是为种族灭绝、战争罪行和其他暴行的受害者伸张正义。但中国不承认其管辖权。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 土耳其：从谴责到沉默 在相当长的时期内，土耳其总理埃尔多安一直对中国对待穆斯林少数民族的方式提出强烈批评，甚至在2009年新疆发生骚乱后谴责中国对维吾尔人进行'种族灭绝'。据报道，当时有很多维吾尔人逃亡到土耳其。然而从2016年开始情况发生变化。随着中国与土耳其的经济关系升温，埃尔多安政府不再批评中国的少数民族政策。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 国际法概念 美国“外交政策”杂志网站2月19日报道，美国国务院法律顾问办公室于年初得出结论认为，中国对新疆维吾尔族的大规模监禁和强迫劳动属于反人类罪行，但没有足够证据证明中国在新疆进行了“种族灭绝”行为。报道援引人权观察组织国际司法专家Richard Dicker说，“种族灭绝是很难在法庭上证明的”，因必须确认犯罪者“有非常明确的意图“，“基于某个群体的宗教，种族或民族背景，消灭全部或部分人口”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 美国：新政府接过既成事实 2021年1月19日，在特朗普卸任前一天，美国时任国务卿蓬佩奥称中国迫害维吾尔人的作法已犯下“种族灭绝与反人类罪”。继任国务卿布林肯 (Antony Blinken) 在19日的确认听证会上向参议院外交关系委员会表示，他同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 英国首相：是法律问题 英国首相约翰逊认为，“认定种族灭绝是法律问题，但我可以说，我认为新疆正在发生的事、针对维族人发生的事极其令人憎恶。”英国下院已否决疑似针对中国的“种族灭绝修正案”。 假如该案通过，英国将以法律形式禁止同犯有种族灭绝罪行的国家签署自贸协定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 呼吁调查 英国外交大臣拉布（Dominic Raab）2月22日在联合国人权理事会发言中指出，酷刑、强制劳工以及强制节育等都在中国的新疆以“工业化规模”发生。拉布呼吁，联合国人权高级专员巴切莱（Michelle Bachelet）或其他独立专家应“立即和不受限制”地进入新疆，人权理事会应该就此事做出一项决议。中国外长王毅对此则回应称欢迎联合国人权高专访问新疆：“新疆地区的大门始终是敞开的”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 加拿大：国会通过、政府弃权 加拿大国会2月22日以266比0的票数通过一项动议，认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝。加拿大总理特鲁多和大多数内阁成员则投了弃权票。特鲁多一直不愿将中国对新疆维吾尔族人的做法定性为种族灭绝，称该词“极其沉重”，并表示在做决定前需要进一步审查。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 荷兰：议会通过动议 政府先不跟进 荷兰议会2月25日通过一项不具约束力的动议，称中国在新疆对待维吾尔穆斯林的方式属于「种族灭绝」。首相吕特(Mark Rutte，图)所属的政党对该动议案投下反对票。荷兰外长布洛克(Stef Blok)表示，政府不想使用「种族灭绝」这个字眼，因为联合国和国际法庭都尚未做出相关认定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 2018年以来新疆人口出生率大幅下降 新疆社会科学院2020年9月公布《关于境外炒作新疆人口问题的研究报告》，称近年来新疆人口持续增长，其中维吾尔族人口增幅和出生率均高于全疆平均水平，所谓“种族灭绝”没有任何根据，并称2018年新疆人口增长出现下降，是全面落实计划生育政策的结果，也是新疆经济社会发展和各族群众生育观念转变的体现。中国官方统计数据显示，新疆2010至2017年的人口出生率均在15‰左右，其中2014年为16.44‰。但2018年，新疆的人口出生率降至10.69‰，2019年降至8.14‰。新疆人口自然增长率2017年为11.4‰,2019年跌至3.69‰。



（综合报导）

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