“新疆争议”16个月 H&M复现天猫商城

（德国之声中文网）中国网民率先注意到了 H&M网上旗舰店重新恢复的消息。路透社周二（8月16日）的搜索证实了这一点。 目前仍不清楚，何因促成了解封。H&M和阿里巴巴均未立即回应路透社的评论请求。

16个月前，H&M承诺，不再使用新疆棉，理由是关注当地人权受侵犯。 天猫和其它众多中国网商平台和应用程序由此纷纷对之抵制，下架其网店。

联合国专家和人权组织估计，近年来超过百万人，主要是维吾尔人和其他穆斯林少数民族，被集中关押在新疆地区庞大的再教育营并受到虐待。北京否认所有相关指控。

时尚零售商H&M，2018年3月首次在天猫开设网店。它是去年3月陷入新疆棉花争议的众多西方品牌之一，也是中国社交媒体上最早受网民攻击的对象之一，损失惨重 。

耐克、阿迪达斯、巴宝莉和匡威等其它品牌也因公开承诺不使用新疆棉，这些品牌在中国的代言人纷纷宣布解约。不过H&M是唯一一个在中国的网络身份几乎被删除殆尽的品牌。

2021年3月以来，H&M在中国只能通过自己的网站和微信上的小程序在线销售，无法在天猫或京东等主要的第三方平台上销售或搜索。受消费者对新疆棉花争议的反感以及封城抗疫措施影响， 6月份，H&M关闭了其在上海的旗舰实体店。

至去年年初，H&M在中国大陆门店超过500家。目前，网站所列数字是375家。

中国民众怎麽看新疆棉事件？

（路透社）

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