新疆书评惹议 荷商再陷中国审查疑云

(德国之声中文网) 中国研究学术圈再度传出疑似有中国势力干预学术自由的事件。 美国罗斯-豪曼理工学院的新疆问题专家葛罗斯 (Timothy Grose) 于4月5日在推特上发文表示，博睿所发行的期刊《中国与亚州:一本历史研究期刊》因为他拒绝删除一篇书评中阐述新疆再教育营的段落，而决定不发表他的文章。

葛罗斯在《洛杉矶书评》网站上发表的文章中写道，《中国与亚州:一本历史研究期刊》的团队于2018年1月与他联系，希望他能替人类学家克利夫 (Tom Cliff) 的新书《油与水: 身在新疆的汉人》写一篇书评，而他也答应了这个邀约。 然而，当他在2018年11月7日将草稿寄给期刊的书评编辑后，隔天他收到回信，要求他删除该文的第一段以及第二段的前两句。 葛罗斯表示期刊编辑要求删除的段落，主要是在讨论中国透过新疆再教育营大量关押维吾尔人的情形。

在葛罗斯把自己的疑问透过电邮回复给期刊团队后，书评编辑将葛罗斯的疑问转达给该期刊的总编辑，也就是任教于香港理工大学中国文化学系的韩孝荣。 葛罗斯在等了将近一个月后，于2018年12月再度致信给期刊的书评编辑，而书评编辑在回信中表示他认为《中国与亚州:一本历史研究期刊》刊登葛罗斯的书评的机率不大。

葛罗斯在等了三个月仍没收到该期刊的响应后，便决定将该篇书评发表于诺丁汉大学 (University of Nottingham) 亚洲研究机构的期刊《亚洲对话》。 葛罗斯在《洛杉矶书评》的文章中写道: 「博睿的亚洲研究主任透过电邮联系我，表示当初期刊请我写的书评，并不在《中国与亚州:一本历史研究期刊》涵盖范围内，所以这整起事件是因为这个误会所引起的。 另外，他还说整起事件因外界误以为期刊总编辑不愿意发表该篇书评，而导致情况变得更严重。 」

期刊总编: 并无政治审查

《中国与亚州:一本历史研究期刊》的总编韩孝荣在网络上响应了葛罗斯的文章，表示该期刊在2018年邀稿的时候，因为沟通有误，导致他们收了两篇与期刊宗旨不符的书评，其中一篇便是葛罗斯针对《油与水: 身在新疆的汉人》所写的书评。 他强调: 「本期刊的宗旨是专注在研究中国与其他亚洲国家的历史关系，所以我才没有把葛罗斯的书评纳入创刊号。 」

韩孝荣也说他原本计划替葛罗斯的书评找到一本更适合发表的期刊，或是在《中国与亚州:一本历史研究期刊》未来的刊号中发表该书评。 另外，他也承认建议葛罗斯将该书评提到新疆再教育营的段落删除，因为他认为: 「该段落所叙述的是一个仍在发展的政治事件，而学术书评一般都会以作者在评论的书开头，而非一段政治讯息。 」

韩孝荣重申，他对新疆的看法可能与葛罗斯不一样，但这并不代表他做出的修改建议或是延后发表书评的决定与政治审查有关。 韩孝荣告诉德国之声: 「作为学术期刊《China and Asia》的主编，本人有责任确定期刊上的内容符合期刊所定的主题 (即有关历史上中国与亚洲国家关系方面的分析)；而且所有发表的书评或文章，亦须具备客观事实基础及根据， 这两项考虑均为本人编辑工作上的主要原则，并不涉及任何政治审查。 」

另一方面，博睿的首席发行长蓝恩 (Jasmin Lange) 上周 (5月15日) 透过公开声明针对上述的审查疑云做出回应。 她表示，博睿在4月7日透过推特得知这个审查疑云，并立即与葛罗斯跟韩孝荣联系，希望能更详细了解整起事件的原委。 她说，当博睿还没来得及总结这起事件的调查结果时，葛罗斯已选择将该篇书评投稿到别的期刊。

然而蓝恩强调: 「博睿将持续针对此事进行调查，并会在调查终结后，采取适当的行动。 我们也欢迎任何学术论文作者在发现博睿发行的期刊，可能有违反我们发行准则的行为时，立即与我们联系。 」

学术界仍持疑

尽管博睿誓言继续对此事进行调查，中国研究的学术圈却仍质疑整起事件是否已构成政治审查。 澳大利亚蒙纳士大学 (Monash University) 的资深讲师凯大熊 (Kevin Carrico) 在葛罗斯的文章下方留言表示，在他过去多次写学术书评的经验中，他从未遇过一位编辑要求他不要把书评与时事链接在一起， 而这样的原则也适用于许多历史类的学术期刊。

凯大熊强调: 「人们在阅读书籍时，往往会透过现实生活中的情境来理解书中含意。 我觉得当一个人在阅读克利夫的这本书时，很难不想到现在在新疆发生的事情。 」

此外，英国诺丁汉大学中国研究中心主任苏立文 (Jonathan Sullivan) 在接受美国教育网络媒体高等教育内部 (Inside Higher Ed) 访问时表示，葛罗斯是在评论一本与新疆有关的书， 所以他在文章开头提到现在在新疆发生的事是正常的。 苏立文强调: 「我认为该期刊主编的理由是站不住脚的，因为在评论一本书的过程中，与时事作链接是必要的。 」

上个月底，博睿也因为他们代理发行的期刊对涉及中国敏感话题的文章进行内容审查，而受到关注。 当时博睿宣布自2020年起，终止替中国高等教育出版社 (Higher Education Press in China) 在中国以外的地区，发行四本学术期刊。 当时的决定源自于两名纽西兰奥塔哥大学 (University of Otago) 教授，公开指控一本学术期刊对投稿文章进行内容审查，博睿也因此决定重新检视与中国高等教育出版社的合作关系。