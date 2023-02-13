新疆主席取消訪歐行程 中外交部：不掌握具體信息

（德國之聲中文網）英國外交部發言人週二（2月14日）證實，原訂本週造訪倫敦的新疆維吾爾自治區人民政府主席吐尼亞孜（Erkin Tuniyaz），已取消行程。發言人表示：「中國在新疆侵犯人權，令人無法接受，而英國政府會繼續運用所有機會對此採取行動。」

美國網路媒體Politico取得歐洲官員的電子郵件，信上稱吐尼亞孜的訪問因「國內有重要行程」而取消。

此前，英國《衛報》及Politico揭露，吐尼亞孜準備率團造訪倫敦、布魯塞爾和巴黎等歐洲大城，並與英國和歐盟的高階官員會面。

接待爭議人物引批評

近期，吐尼亞孜打算訪歐的消息，在歐洲掀起強烈反彈聲浪。對華政策跨國議會聯盟（IPAC）指控，吐尼亞孜主政新疆期間，當地的維吾爾人與其他穆斯林群體被強制關押至「再教育營」，面臨強迫勞動、強制絕育等遭遇。2021年，吐尼亞孜因涉嫌大規模侵犯維族人權，遭美國國務院制裁。

維吾爾倡議人士馬赫穆特（Rahima Mahmut）、阿薩特（Rayhan Asat）等人主張，歐洲官員跟中共官員往來應有分際，特別是與直接涉及新疆「種族屠殺」政策的官員互動時，更應設下「紅線」。

英國外交部官員多徹蒂（Leo Docherty）上週四（9日）曾替英國政府的舉動辯護。他表示，吐尼亞孜並不是由英國邀請的，且英國不會大張旗鼓招待他、不會舉行部長級會議，僅以「穩健」的方式與他互動，並向他提出新疆的人權疑慮。多徹蒂說：「中國在新疆的行徑當然很可惡，我們不會用任何方式合理化他們的做法。」

然而，英國政府的說法並未平息爭議。週一（13日），大批示威者聚集在英國外交部外，高舉「替維族爭自由」、「中國，停止對維族種族屠殺」等標語，抗議吐尼亞孜來訪。

前英國保守黨領袖史密斯爵士（Iain Duncan Smith）出席抗議活動時，批評吐尼亞孜在新疆的行為構成「謀殺」。史密斯認為，在中國政府恢復維族的人權與自由之前，不該與中國談判。他說：「只因有一個（英國）部長不會跟他（吐尼亞孜）見面，（英國）政府就假裝此行是非官方性質，這種做法令人無法接受。」

中國：未知悉吐尼亞孜欲訪英

14日，中國外交部發言人汪文斌被問及能否證實吐尼亞孜取消行程，他回應道：「我不掌握具體信息。」他重申中國對新疆一貫的立場，要求英國「正視新疆經濟社會發展的大好局面，停止藉涉疆問題搞政治操弄，停止干涉中國內部事務」。面對歐美國家指控新疆存在「種族屠殺」，中國政府多次否認。

針對吐尼亞孜取消訪問行程的消息，至截稿前，中國駐倫敦使館尚未回應路透社的置評請求。

據中國政府資訊，吐尼亞孜是維吾爾人，在新疆從政十幾年，曾任新疆自治區黨委常委等職，並於今年1月成為自治區主席。1月底，吐尼亞孜主持新疆自治區黨委政法會議。會上，黨委書記馬興瑞重申中共「依法治疆」的原則，「牢牢扭住社會穩定和長治久安總目標」；吐尼亞孜則表示，將持續「防範化解各領域風險隱患」，並「保障建設美好新疆」。

（路透社、《衛報》、Politico）

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