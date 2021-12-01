新疆“一把手”陈全国调离 后续仕途受瞩目

（德国之声中文网）据包括《人民日报》在内的中国官媒报道，中共高层日前决定，陈全国不再兼任新疆维吾尔自治区党委书记、常委、委员职务。宣布马兴瑞出任新疆维吾尔自治区党委委员、常委、书记。

来自河南平兴的陈全国1955年出生，现任中共中央政治局委员。曾任中共河南省委书记。河北省省长，中共西藏自治区党委书记。从2016年开始任中共新疆维吾尔自治区党委书记，同时兼任新疆生产建设兵团党委第一书记、第一政委。

陈全国是第一个拥有西藏、新疆两地党委书记身份的高官。与其在新疆的前任张春贤相比，陈全国的治疆策略更为强硬。也曾经在当地的一次"反恐维稳誓师大会"做出过"在新疆，没有稳定一切皆为零"的表述。根据中国官媒的报道，他的执政手段中，"暗访"是他最喜欢的手法之一。

另有任用

在相关人事调换的声明中，中国官方称对陈全国"另有任用"。外界有猜测称，在中共官方看来"治疆有功"的陈全国，有可能在明年中国共产党的二十大上，跻身政治局常委会。

陈全国任期之间，新疆成为了全世界的一个热门焦点。不仅仅是对当地维吾尔人宗教自由和人身自由的限制，中国官方设立的所谓"再教育营"系统引发国际社会的广泛批评和质疑。许多自称是当事者的维吾尔民众指责这样的"再教育营"实际上是关押洗脑维吾尔少数民众的劳改营。而中国政府坚称"再教育营"给了有恐怖主义极端思想倾向的维吾尔人重新开启正常生活的机会。

新上任的马兴瑞祖籍山东，生于黑龙江。是中国力学工程师及航天领域的专家。曾任中国航天科技集团公司总经理、党组书记，国家工业和信息化部副部长、国家航天局局长、国家原子能机构主任，国家国防科技工业局局长，中共广东省委副书记、政法委书记，中共深圳市委书记，中共广东省委副书记、省人民政府省長等职务。如今出任新疆党委书记后，有评论表示这位技术官员极有可能在二十大上进入中共中央政治局。

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