 新疆“一把手”陈全国调离 后续仕途受瞩目 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.12.2021

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时政风云

新疆“一把手”陈全国调离 后续仕途受瞩目

在任期间，全面贯彻中国官方维稳政策，让新疆成为国际社会关注焦点的治疆高官陈全国被调离新疆。有猜测称，这位出身河南，第一个拥有西藏、新疆两地区党委书记身份的高官将进入中共核心领导层。

陈全国治理下的新疆 成为全世界焦点

陈全国治理下的新疆 成为全世界焦点

（德国之声中文网）据包括《人民日报》在内的中国官媒报道，中共高层日前决定，陈全国不再兼任新疆维吾尔自治区党委书记、常委、委员职务。宣布马兴瑞出任新疆维吾尔自治区党委委员、常委、书记。

来自河南平兴的陈全国1955年出生，现任中共中央政治局委员。曾任中共河南省委书记。河北省省长，中共西藏自治区党委书记。从2016年开始任中共新疆维吾尔自治区党委书记，同时兼任新疆生产建设兵团党委第一书记、第一政委。

陈全国是第一个拥有西藏、新疆两地党委书记身份的高官。与其在新疆的前任张春贤相比，陈全国的治疆策略更为强硬。也曾经在当地的一次"反恐维稳誓师大会"做出过"在新疆，没有稳定一切皆为零"的表述。根据中国官媒的报道，他的执政手段中，"暗访"是他最喜欢的手法之一。   

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陈全国偏好的执政手腕之一就是暗访（资料图片）

                                       

另有任用

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路透社报道，美国政府正在考虑针对新疆侵犯穆斯林人权的责任者下达制裁法令。中国政府官员在联合国表示，“一旦反恐局面改善，培训项目也会逐步缩减，完成其使命”。

中国政府一直强调打击学术造假，但法新社进行的一项调查发现，多名中共高层干部的大学论文中存在抄袭现象，其中包括前国家副主席李源潮和因铁腕治理新疆而在最近频频成为国际媒体关注对象的陈全国。

新疆人权法案在美众议院仅有一人反对下高票通过。在美中因香港议题关系紧张之际，这个法案让两国裂痕加大。

在相关人事调换的声明中，中国官方称对陈全国"另有任用"。外界有猜测称，在中共官方看来"治疆有功"的陈全国，有可能在明年中国共产党的二十大上，跻身政治局常委会。

陈全国任期之间，新疆成为了全世界的一个热门焦点。不仅仅是对当地维吾尔人宗教自由和人身自由的限制，中国官方设立的所谓"再教育营"系统引发国际社会的广泛批评和质疑。许多自称是当事者的维吾尔民众指责这样的"再教育营"实际上是关押洗脑维吾尔少数民众的劳改营。而中国政府坚称"再教育营"给了有恐怖主义极端思想倾向的维吾尔人重新开启正常生活的机会。

新上任的马兴瑞祖籍山东，生于黑龙江。是中国力学工程师及航天领域的专家。曾任中国航天科技集团公司总经理、党组书记，国家工业和信息化部副部长、国家航天局局长、国家原子能机构主任，国家国防科技工业局局长，中共广东省委副书记、政法委书记，中共深圳市委书记，中共广东省委副书记、省人民政府省長等职务。如今出任新疆党委书记后，有评论表示这位技术官员极有可能在二十大上进入中共中央政治局。

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