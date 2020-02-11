新版50英镑 纪念二战密码破译者 

（德国之声中文网）本周四（３月２５日），英格兰银行悬挂彩虹旗，推出了印有数学家艾伦·图灵画像的50英镑新钞。

这位数学家以其破译密码技术帮助结束第二次世界大战而闻名遐迩。据信，他因同性恋被定罪而自杀身亡。

英格兰银行行长贝利（Andrew Bailey ）在一份声明中强调了图灵成就的广泛意义，指出，"一国的货币里会有这个民族的某些影子"。他指出，图灵因同性恋，“受到了骇人听闻的待遇……将他的画像放在我们新的50英镑聚合纸币上，标志着我们对其功勋的认可，以及他所象征的价值观。"

新纸币上也印有一个数学公式。该公式出现在图灵1936年的一篇论文中，它为现代计算机科学奠定了基础。

图 设计板于2019年首次公布，新币本身周四亮相

纸币上还印有图灵关于机器智能崛起的一句话：“它只是将发生的事情的预兆，只是将发生的事情的投影。”

破解纳粹密码

这一新版50英镑纸币将于6月23日图灵生日当天进入流通。它是英格兰银行发行的面值最高的纸币。新版上，图灵取代了蒸汽机先驱詹姆斯·瓦特（James Watt ）和马修·博尔顿（Matthew Boulton）。

在波兰数学家发现如何读取密码的工作基础上，图宁破解了纳粹的恩尼格玛密码（Enigma code ）。他制造了一台成为电脑先驱的电子机器，以破解纳粹用来向其指挥系统传递命令的 这一“无法破解”的密码。

历史学家认为，图灵的工作帮助提前结束了战争，拯救了成千上万生命。

他还开发了一种测试，以确定机器是否能做出类似人类的智能行为。“图灵测试”成为我们现在所知的人工智能的哲学、伦理学基石。

药物阉割 英年早逝

因与男性伴侣发生性关系，1952年，图灵被裁定犯有严重猥亵罪，被判处化学阉割，并以选择接受女性激素注射疗程替代入狱。此一判决使他失去了在英国政府通信总部（GCHQ）工作的安全许可。

根据当时的调查记录，两年后，他使用氰化物自杀。他去世时，他在战争中的作为还属于国家机密。

这位战争英雄去世后，他的事迹不为公众所知。他是在被英国当局以化学药物做阉割后自杀的。

英国政府通信总部的弗莱明（Jeremy Fleming）说，纸币上的图灵画像乃是一历史性时刻：“因才华横溢，图灵受到赞扬，却因同性恋而遭迫害。他的生平提醒人们，应拥抱多样性价值，也提醒我们，要实现真正的包容性，还有大量工作要做。”

曼彻斯特的图灵纪念像

2013年，伊丽莎白女王下诏特赦图灵，取消1952年对他的刑事定罪。一年后，取材于图灵生平的电影《模仿游戏》（The Imitation Game）获奥斯卡奖。

在英国，同性恋直到1967年都属非法。2017年，《艾伦·图灵法案》生效，追溯赦免所有被判猥亵罪的同性恋男子。

凝炼/叶宣（美联社、路透社）

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