 新版希特勒传记：专制如何颠覆民主 | 文化经纬 | DW | 24.11.2018

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文化经纬

新版希特勒传记：专制如何颠覆民主

民主体制有时多么不堪一击，这一点福尔克·乌尔里希（Volker Ullrich）在希特勒传记中作了详细阐述。乌尔里希认为，希特勒是位大师级的煽动者。

Nürnberg - Austellung HITLER.MACHT.OPER Reichsparteitag als Bühne: Adolf Hitler im Lichtdom, 1936. (Museen der Stadt Nürnberg/Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände)

希特勒——大师级的煽动者

（德国之声中文网）右翼民粹主义者目前正在大力鞭挞德国人对历史的反省精神。在他们看来，德国人对纳粹时期的自我批评应当划上句号，因为它只是德国整个辉煌历史的一个短暂闪失而已。德国选项党主席高兰前不久一次淡化纳粹罪恶的言论就是很好的例证。他说，希特勒及纳粹只不过是我们千年历史上的一坨"鸟屎"而已。从政治历史学的角度而言，这种言论危害极大。汉堡历史学家和记者福尔克·乌尔里希（Volker Ullrich）表示："如此美化历史的人必须清楚一点，那就是，他的言行是在动摇共和政体的基石。"乌尔里希刚刚完成了两卷本的希特勒传记。

乌尔里希在书中写道，"希特勒的覆灭"给我们的警示是：民主政体有时候是多么的不堪一击，而文明和野蛮的界限有时只有一步之遥。

Hitler Reichskanzler Machtergreifung 30.01.1933 (General Photographic Agency/Getty Images)

1933年1月30日，被任命为德国总理的希特勒前往国会大厦就职

"元首"的性格

五年前出版的上卷中，乌尔里希描绘的是二战爆发前的德国，而对希特勒的人物分析是其核心内容。这同多年来多数纳粹研究者的研究取向形成鲜明对比。迄今为止，对纳粹的研究主要集中在纳粹兴起的政治框架条件以及国家民族主义的专制统治。乌尔里希虽然没有忽视这一领域，但他的重点则在于希特勒的性格特点，以及很多德国人被这位"元首"强烈吸引的原因。这就是：希特勒出色的表演力、他在群众集会上发表演说的天赋和组织能力，而他本能的狡诈，则使他总是能及时应对政局的变化。

犹太大屠杀的推动力

在希特勒传记下卷中，乌尔里希延续上卷主线，进一步分析了希特勒在战争和犹太大屠杀中所扮演的角色。诚然，没有成千上万的帮凶，欧洲就不可能发生犹太大屠杀事件，但是，若没有希特勒的个人作用，这一切也同样不可能发生。乌尔里希认为，早在1939年之前犹太政策不断极端化的过程中，作为独裁者和最高决策者，希特勒一直是这一过程的实际操控者。而战争爆发后，这一模式又被重演。乌尔里希认为，大屠杀事件的发生不仅仅是基于希特勒有系统性消灭欧洲犹太人的意向，而更大程度上，更是因为许多具体事例中，希特勒曾亲自介入并批准执行。比如让犹太人佩戴大卫星或者将犹太人送入集中营。

  • Ausgabe Adolf Hitler: Mein Kampf

    《我的奋斗》世界上最危险的书？

    亲笔签名版最受欢迎

    希特勒的这部具有煽动性的著作《我的奋斗》的合订本曾作为结婚礼物送给新婚夫妇和政府官员。带有希特勒亲笔签名的版本尤其受到世界各地收藏爱好者的欢迎。为此，收藏者甚至花费数万欧元。

  • Buch Mein Kampf auf Arabisch

    《我的奋斗》世界上最危险的书？

    阿拉伯语版

    阿拉伯语出版的《我的奋斗》一书可追溯到1950年。在该版本的底页出现多个纳粹标志。

  • Kombibild Buchcover Adolf Hitler Mein Kampf französisch

    《我的奋斗》世界上最危险的书？

    法语版

    1939年出版的《我的奋斗》一书封面上写着：“每个法国人必读此书。”这句类似推荐或警句的话语出自路易·赫伯特·利奥泰（Marschall Hubert Lyautey）。他曾在一战中任法国陆军元帅，也是一名殖民军人。希特勒挑起第二次世界大战前不久，赫伯特·利奥泰去世。图片右侧是《我的奋斗》的又一版本。

  • Buch Mein Kampf Adolf Hitler Werbung Englisch

    《我的奋斗》世界上最危险的书？

    “引发讨论最多的作品之一”

    希特勒一直企图征服大不列颠，但最终他的计划破产。英国人是如此憎恶这位德国独裁者，以至于战争结束后，在当地出版该书并没受到任何阻碍。图片上是《我的奋斗》一书的宣传广告，称这是当代世界引发讨论最多的作品之一，并推出精装版。

  • USA Mein Kampf von Adolf Hitler

    《我的奋斗》世界上最危险的书？

    红色版本

    几乎没有一个国家像美国一样拥有众多战争纪念品收藏家。希特勒《我的奋斗》一书在美国的需求量也很大。拍卖会的起拍价大部分在3.5万美元左右。

  • Adolf Hitler Poster in Kabul bei einem Buchhändler

    《我的奋斗》世界上最危险的书？

    “希特勒在阿富汗”

    在喀布尔街头，人们可以公开购买到合法销售的《我的奋斗》及相关海报。

  • Mein Kampf Übersetzung auf serbisch Buchmesse in Sarajevo

    《我的奋斗》世界上最危险的书？

    塞尔维亚语译本

    《我的奋斗》塞尔维亚语译本曾出现在2013年萨拉热窝（Sarajevo ）举行的国际书展上——尽管该版本是评论版《我的奋斗》。

  • Hitler Buch Mein Kampf

    《我的奋斗》世界上最危险的书？

    “希特勒的身影”

    如果在阿尔巴尼亚首都地拉那（ Tirana）散步，人们便可以在街头的橱窗里看到“希特勒的身影”。在地拉那的一些书店里，《我的奋斗》一书被“堂而皇之”的摆在书架上。

    作者: Suzanne Cords


失败的"军事天才"

在乌尔里希看来，作为最高军事指挥官的希特勒，其性格缺陷暴露无疑。比如说，希特朗偏执，一味高估德国军事实力、低估对手。更严重的是，希特朗总是摆脱不掉孤注一掷的赌徒心态。当东线战场局势逆转时，气急败坏的希特勒仍自以为是，而对最高指挥部的其他成员则不屑一顾：举行战况研判会时，希特勒一改常态，拒绝同任何在场者握手，甚至很长时间没有再同其他官员一起共进午餐和晚餐。乌尔里希认为，自命为最高统帅的希特朗此时在一众军事专家面前可能非常尴尬。"他之所以远离这些军官，不仅仅是因为他历来瞧不起军方，更是因为他再也无法以军事天才的身份站在他们面前了。"

德国人不能将罪过全推给希特勒

乌尔里希在这部信息量巨大、可读性极强的作品中引用了大量文献资料。而他对希特勒本人的精准解读，也堵死了其他人以希特勒为借口推卸责任的机会。无论是那些战败后期望将一切归咎于希特勒、淡化自己对这场道德及军事灾难中所负责任的将军们，还是那些声称自己对犹太大屠杀一无所知的普通德国人，都是如此。乌尔里希说："当时了解纳粹'最终方案'的德国人确实很少，这是事实，但是，对一切都一无所知的人也很少，这也是事实。"

  • Film still from Ein deutsches Leben (Salzgeber & Co. Medien GmbH)

    当年希特勒身边的那些人

    戈培尔的秘书布隆希尔德·珀姆泽（Brunhilde Pomsel）

    珀姆泽十分靠近权力中心。作为纳粹宣传部长戈培尔秘书的她，却声称自己的角色并不重要。她说，战后她才知晓发生了犹太人大屠杀这样的事情。1942年至1945年珀姆泽效力于戈培尔，直到在宣传部的地窖里被苏联红军逮捕，1950年获释。后来珀姆泽在西南德意志电台以及德广联慕尼黑分部做秘书工作，直到1971年退休。

  • Traudl Junge (picture-alliance/dpa)

    当年希特勒身边的那些人

    希勒特私人秘书特劳德·荣格（Traudl Junge）

    她的故事曾两度搬上银幕。特劳德·荣格（Traudl Junge）以希特勒最后时日为主题的回忆录先被制作成了纪录片，2004年又被改编成故事片《帝国的毁灭》（Der Untergang）。荣格22岁那年（1942年），希特勒亲自选中她作为自己的私人秘书，从此荣格成为希特勒四大秘书之一。她曾声称对纳粹的罪行并不知情，后来她对自己在纳粹政府中扮演的角色，也渐渐产生了批评态度。

  • Rochus Misch (picture-alliance/dpa)

    当年希特勒身边的那些人

    希特勒保镖罗胡斯·米施（Rochus Misch）

    罗胡斯·米施（Rochus Misch）是希特勒的保镖，一直跟随元首直到最后柏林攻陷、希特勒在地下室自杀。他是党卫军成员，从1940年开始成为希特勒卫队的成员，后来又担任元首的电话接线员。他是为数不多的几个亲眼目睹自杀后希特勒夫妇尸体的人。后来，他曾说过，他对政治不感兴趣，他只是一名普通士兵而已。

  • Erich Kempka (picture alliance/AP Images)

    当年希特勒身边的那些人

    希特勒司机埃里希·科姆普卡（Erich Kempka）

    埃里希·科姆普卡（Erich Kempka）很早便表现出对纳粹运动的支持，1930年加入国家社会主义工人党，同年加入党卫军SS。两年后，科姆普卡被任命为希特勒的司机，在这个位置上，他干了13年，直到1945年4月30日，那天，他协助焚烧了希特勒夫妇自杀后的尸体。对于这段服务于希特勒的历史，科姆普卡从未试图进行掩饰。1945年被美国士兵抓获后经历了长年关押，后撰写了题为“希特勒的最后时日”的回忆录。该书在他1975年死后受到新纳粹的推崇。

  • Dr. Theo Morell (picture-alliance/United Archiv)

    当年希特勒身边的那些人

    希勒特御医特沃德·摩尔博士（Theodor Morell）

    摩尔博士于1933年纳粹上台之年加入了国家社会主义工人党，1936年在摄影师霍夫曼的力荐下成为希特勒的医生。此后他一直跟随希特勒，直到柏林战役的最后阶段，被希特勒强令撤离。每一天，他都会给希特勒送上药片药丸以及注射针剂，希特勒对摩尔博士更是无条件的服从。许多人不知道的是，摩尔博士有着犹太血统。曾在一次大战期间自愿上前线的摩尔博士，于1945年5月18日被捕。美军审问时说，为什么不刺杀希特勒？摩尔回答：“他是我的病人呀。”摩尔没有被定罪，于1948年5月在巴伐利亚去世，终年62岁。

  • Heinrich Hoffmann Fotograf (gemeinfrei)

    当年希特勒身边的那些人

    希特勒摄影师海因里希·霍夫曼

    霍夫曼是一名不折不扣的纳粹，早在1920年便加入了国家社会主义工人党，此后不久即1921年，霍夫曼成为纳粹党主要干部以及希特勒的专职摄影师。在这个位置上，霍夫曼为扩大对纳粹的宣传以及树立希特勒的形象，可谓“功不可没”。战后霍夫曼被判处4年监禁 ，1957年去世，终年72岁。生前霍夫曼从未对自己效力希特勒政权表现出悔悟。


 

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纳粹不过是粒鸟屎？ 德选项党主席引争议

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《我的奋斗》世界上最危险的书？

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当年希特勒身边的那些人

他们离权力中心很近，都是元首身边的人，但他们都声称对纳粹犯下的罪行毫不知情。他们回顾历史的方式各不相同。 (25.07.2017)  

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