新港府获中央任命 李家超对制裁“嗤之以鼻”

（德国之声中文网）6月19日，距离新一届香港政府正式就职还有10天时间。中国政府根据候任行政长官李家超的提名，公布并任命了香港特别行政区第六届政府主要官员。新一届香港政府将由26名主要官员组成。

新上任官员包括政务司司长陈国基，财政司司长陈茂波，律政司司长林定国。以及包括政制及内地事务局局长曾国卫，保安局局长邓炳强和财经事务及库务局局长许正宇在内的12名局长级别官员。

此外，还包括中央人民政府直接任命的五位主要官员，领导第六届香港特别行政区政府的纪律部队、廉政公署和审计署。这些人分别是警务处处长萧泽颐、廉政专员胡英明、审计署署长林智远、入境事务处处长区嘉宏及海关关长何珮珊。

观看视频 03:30 一人選舉：港人眼中的李家超

背着制裁的新政府官员

两年前，香港爆发了大规模、有时是暴力的民主抗议活动之后。北京方面强力实施了一项全面的国家安全法，以扼杀这个半自治之城的异议声音。之后美国对11名香港和北京官员进行了制裁。

这11人中，有7人是香港政府成员，其中4人将在新政府中继续任职，包括候任特首李家超、保安局局长邓炳强、政制及内地事务局长曾国卫以及政务司司长陈国基。

另外3名被制裁的人是退休的警务处处长卢伟聪、即将离任的特首林郑月娥和即将被替换的律政司司长郑若骅。

在制裁下，林郑月娥表示，由于银行的限制，她被迫用现金的方式领取工资。

周日，李家超在向记者介绍他的新内阁时说，所有的新上任官员都是他的选择。维护国家安全是“天公地道”，一些“霸凌国家施加制裁”，他对此“嗤之以鼻”。

被记者问到林郑“爱将”被清零的现状，李家超笑着回应指：任何人创造自己的理论去吸引注意力，“我不会去干涉”。但李家超同时指出：每届政府必然有官员更替，他对现届官员有感情，形容他们是“永远是我良师益友”，希望他们继续在不同岗位为香港服务。

一国两制：过半还是末路？

现年64岁的李家超是前保安局长，曾监督过对香港民主运动的镇压。 5月初，一个亲北京选举委员会选定现年64岁的李家超为香港第六任特别行政长官，接任林郑月娥。香港选举制度晦涩难懂，700万港民无实际发言权。习近平在会晤李家超时着意对之高度肯定，称它对落实 "爱国者治港 "原则发挥了决定性作用。

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在中国于2021年全面改革香港的选举制度以确保任何被认为不爱国的人都没有资格参选后，李家超是唯一的候选人，并获得了99%的选票。作为对持续了多年、要求有更多民主的大规模示威浪潮的反应，2020年夏，中共最高领导层授意出台了有争议的港版《国家安全法》。依据该法，政治反对派被定罪，大批支持民主的政界人士和活动人士受到打压，有的入狱，有的正被送上法庭，有的被迫流亡。

在批评者眼里， "一国两制 "方针早已名存实亡，因为，香港的情况越来越类似于内地的压迫性制度。而在这个亚洲经济和金融中心1997年回归中国时，北京曾郑重许诺港人享有拥有高度自治和政治自由权。

周日对26名主要官员的任命距离7月1日新政府上任不到两周，这一天是香港从英国统治转为中国统治的25周年，也是“一国两制”政治模式走到一半的时间点。

尽管人们纷纷猜测习近平将在香港回归25周年纪念活动中访问香港——这将象征着对李家超新政府的认可。但习近平的行程尚未得到证实。

如果访港成行，也会是新冠大流行病爆发以来，习近平首次动身前往中国大陆以外的地方。

黯然谢幕：林郑月娥的政治生涯 开始公务员生涯 香港大学社会学系毕业后，1980 8月18日，年仅23岁的林郑月娥步入社会开始为公共事业服务，由此开始了她长达四十多年的公务员生活。她的第一份工作是在当时英国总督领导下的港府内担任政務主任（Administrative Officer，簡稱AO）。

黯然谢幕：林郑月娥的政治生涯 平步青云 2000年，董建华担任香港总督期间，林郑月娥被任命为香港第二任社会福利署署长。她自己曾说这是她从政期间最满意的时期，而2003年SARS肆虐则为她改善弱势群体状况带来极大挑战。

黯然谢幕：林郑月娥的政治生涯 她的家庭 林郑月娥名字中的“林”字是冠其夫姓，林兆波是一名数学教授。1981年，港府派年轻的林郑月娥去剑桥深造，在那里与攻读博士的林兆波相识相爱。两人于1984年在香港结婚，育有二子。

黯然谢幕：林郑月娥的政治生涯 民望高企的日子 曾荫权上任香港特首后将林郑月娥从英国调回，并任命其为民政事务局常任秘书长。2006年9月，林郑月娥晋升为甲级政务官；2007年升任香港发展局局长，民望高企，负责拆迁和建筑，这个位置奠定林郑今后的仕途基础，也塑造了她“作风硬朗”、“干练洒脱”的行事风格。

黯然谢幕：林郑月娥的政治生涯 雨伞运动中的林郑月娥 2012年，时任香港特首梁振英提名林郑月娥出任政务长官。在这个位置上，林郑于2016年获得香港奖励为社会做出杰出贡献的最高奖项“大紫荆勋章”。2014年，她以政务长官身份代表港府同“雨伞运动”的学联和学民思潮领袖进行对话。

黯然谢幕：林郑月娥的政治生涯 第一位女特首 2017年1月，林郑辞去辞去政务长官并宣布参加特首选举，民众支持率明显低于参选的曾俊華（右），但依旧当选后于当年7月1日正式就职香港行政长官，也就是特首。

黯然谢幕：林郑月娥的政治生涯 推逃犯条例引发抗议浪潮 2019年5月，香港政府全力推动逃犯条例修订草案，引发大规模社会抗议。6月12日，林郑月娥强推立法会二读草案，抗议人群同警方在立法会发生暴力冲突。示威者提出“五大诉求”；6月16日，民阵发起据称有200万人参加的示威游行。9月4日，林郑月娥宣布正式撤回《逃犯条例》修订，但拒绝成立“独立调查委员会”。

黯然谢幕：林郑月娥的政治生涯 被西方制裁 2020年6月30日，中国人大常委会通过生效《香港国安发》，此前，香港立法会通过了引发社会反弹的《国歌条例草案》。随着香港政治局势进一步收紧，国际社会认为“一国两制”已被破坏，美国宣布取消对香港的特殊待遇地位，并推出《香港自治法》。林郑月娥个人受到制裁，因账户被封，她曾表示有大把现金无法入账。

黯然谢幕：林郑月娥的政治生涯 不参加下届特首选举 2022年2月以来香港第5波新冠疫情严重冲击社会。香港沿用大陆动态清零政策没有奏效，4月初死于新冠人数已超过八千，医疗资源严重挤兑。林郑月娥再次成为危机中的主角。2月8日，港府宣布推迟特首选举。4月4日，林郑宣布不再参选下届特首选举。



（法新社、德新社）

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