新港府获中央任命 李家超对制裁“嗤之以鼻”

本周日，中国国务院正式任命了香港特别行政区下一届政府的主要官员。其中包括四名受美国制裁的高级官员。即将出任特首的李家超表示对制裁“嗤之以鼻”。
（德国之声中文网）6月19日，距离新一届香港政府正式就职还有10天时间。中国政府根据候任行政长官李家超的提名，公布并任命了香港特别行政区第六届政府主要官员。新一届香港政府将由26名主要官员组成。
新上任官员包括政务司司长陈国基，财政司司长陈茂波，律政司司长林定国。以及包括政制及内地事务局局长曾国卫，保安局局长邓炳强和财经事务及库务局局长许正宇在内的12名局长级别官员。
此外，还包括中央人民政府直接任命的五位主要官员，领导第六届香港特别行政区政府的纪律部队、廉政公署和审计署。这些人分别是警务处处长萧泽颐、廉政专员胡英明、审计署署长林智远、入境事务处处长区嘉宏及海关关长何珮珊。
两年前，香港爆发了大规模、有时是暴力的民主抗议活动之后。北京方面强力实施了一项全面的国家安全法，以扼杀这个半自治之城的异议声音。之后美国对11名香港和北京官员进行了制裁。
这11人中，有7人是香港政府成员，其中4人将在新政府中继续任职，包括候任特首李家超、保安局局长邓炳强、政制及内地事务局长曾国卫以及政务司司长陈国基。
另外3名被制裁的人是退休的警务处处长卢伟聪、即将离任的特首林郑月娥和即将被替换的律政司司长郑若骅。
在制裁下，林郑月娥表示，由于银行的限制，她被迫用现金的方式领取工资。
周日，李家超在向记者介绍他的新内阁时说，所有的新上任官员都是他的选择。维护国家安全是“天公地道”，一些“霸凌国家施加制裁”，他对此“嗤之以鼻”。
被记者问到林郑“爱将”被清零的现状，李家超笑着回应指：任何人创造自己的理论去吸引注意力，“我不会去干涉”。但李家超同时指出：每届政府必然有官员更替，他对现届官员有感情，形容他们是“永远是我良师益友”，希望他们继续在不同岗位为香港服务。
现年64岁的李家超是前保安局长，曾监督过对香港民主运动的镇压。 5月初，一个亲北京选举委员会选定现年64岁的李家超为香港第六任特别行政长官，接任林郑月娥。香港选举制度晦涩难懂，700万港民无实际发言权。习近平在会晤李家超时着意对之高度肯定，称它对落实 "爱国者治港 "原则发挥了决定性作用。
在中国于2021年全面改革香港的选举制度以确保任何被认为不爱国的人都没有资格参选后，李家超是唯一的候选人，并获得了99%的选票。作为对持续了多年、要求有更多民主的大规模示威浪潮的反应，2020年夏，中共最高领导层授意出台了有争议的港版《国家安全法》。依据该法，政治反对派被定罪，大批支持民主的政界人士和活动人士受到打压，有的入狱，有的正被送上法庭，有的被迫流亡。
在批评者眼里， "一国两制 "方针早已名存实亡，因为，香港的情况越来越类似于内地的压迫性制度。而在这个亚洲经济和金融中心1997年回归中国时，北京曾郑重许诺港人享有拥有高度自治和政治自由权。
周日对26名主要官员的任命距离7月1日新政府上任不到两周，这一天是香港从英国统治转为中国统治的25周年，也是“一国两制”政治模式走到一半的时间点。
尽管人们纷纷猜测习近平将在香港回归25周年纪念活动中访问香港——这将象征着对李家超新政府的认可。但习近平的行程尚未得到证实。
如果访港成行，也会是新冠大流行病爆发以来，习近平首次动身前往中国大陆以外的地方。
（法新社、德新社）
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香港特首林郑月娥卸任前在接受彭博社采访时表示 ，她不会为任内发生的一系列事情向香港人道歉，但是想向自己的家人表达歉意，“因为他们为支持我为香港人服务的使命以及把香港建设成为中华人民共和国的一部分而做出了牺牲”。