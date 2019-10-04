 新法上路「私了」频传 近百人声援《禁蒙面法》被告 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.10.2019

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时政风云

新法上路「私了」频传 近百人声援《禁蒙面法》被告

《禁蒙面法》上路之后，连日引发多区冲突。在和平示威的另一面，却是越来越严重的「私了」行为，以及更激进的抗争手法。影片中，被「私了」的人被轮流殴打至血流披面。

Hongkong Anti-Regierungsproteste (AFP/M. Rasfan)

近百人在东区法院大楼外声援被控的男女，但是因为他们没有蒙面，便改用撑伞遮掩长相

(德国之声中文网) 10月7日周一早上九点半，蒙面法生效后首批被告出庭。《香港苹果日报》报导，警方发现在10月5日凌晨有人非法集结，当场逮捕一名18岁男子与一名38岁女子，兩人于东区裁判法院提堂。

《立场》新闻报导，有近百民众到法院声援被告，早上9点多公众旁听席就已经爆满。部份声援者亦戴上口罩。

此前一天，香港多区有民众冒雨上街示威遊行。然而，不只是警察施放催泪弹、出动水炮车试图驱散示威民众，示威者的暴力程度也开始升级，在白天「私了」立场不同的人士。

延伸阅读: 高喊“蒙面无罪” 数十蒙面示威者被捕

另一方面，多个港铁遭到严重破坏，旺角站水流如注，网民戏称有如变成「水舞间」。

港铁10月7日重开39个车站，其余54个车站关闭。港铁说，为了腾出更多时间给车务及工程团进行修复工作，列车服务将于下午六点结束运营。

《香港电台》报导，港铁表示，因为昨日多区有暴力事件发生，维修人员没办法安全且及时的赶到现场评估与检查，更难展开复修工作。如果破坏行为继续，港铁服务有可能长时间受到影响。

Hongkong Anti-Regierungsproteste (Reuters/A. Perawongmetha)

「私了」频传

周日冲突激烈，已经不限于警民之间，甚至扩大到不同立场人士之间。

综合《香港01》、《立场新闻》报导，在下午约五点时旺角弥敦道近汇丰银行处，有指一名中年男子持棍攻击在场人士，其后遭人反击，二度遭人殴打到血流满面。根据《立场新闻》影片，周边人群执伞遮掩「私了」过程，甚至有人对外展示「打人」字牌，众人「私了」之后便快速散去。

另一方面，《香港01》报导，在深水埗有一辆的士疑似因为示威者拍打车窗，突然发怒冲进人群，造成两女子撞上铁闸。之后司机仍想加速，但是被现场示威者拖出驾驶座「私了」。

再到晚上八点多，在旺角弥敦道恒生银行附近，一名男子用长竹子袭击在场人士，声称背包有四把刀，又扬言要杀记者。该男子遭到黑衣示威者「私了」，头部流血倒地。

但是另一方面，在网路Telegram群组当中，也流传着各种影片，包括警察换装扮成勇武派、或是警察殴打示威者时，发现被偷拍，而假装在搀扶被殴人士。

《香港电台》报导，警方凌晨发布声明表示，昨日全港多区再次出现大规模严重冲突，例如非法集结、纵火堵路、焚烧杂物等。警方表示，由于情况急剧恶化，警方展开驱散行动，包括使用催泪烟、橡胶弹、布袋弹等弹药，和出动人群管理特别用途车。在警察的声明当中，多次用「暴徒」来指称示威者并且一一列举示威者的「私了」行为加以谴责。警方形容: 「激进示威者的暴力行为，深度和广度逐渐扩散，更有逐渐升温的趋势，整体社会秩序正处于极为危险的边缘。」

罗法/夏立民 (综合报导)

DW.COM

高喊“蒙面无罪” 数十蒙面示威者被捕

因为不满特区政府强行通过《禁蒙面法》，这个周日，成千上万港人走上街头、游行示威，很多人戴着口罩或者面罩，道路沿途被喷上“面对极权，我们会反抗到底”的字句。警方则依照新法拘捕了数十名蒙面示威者。 (06.10.2019)  

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他們為什麼堅持「違法」？  

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