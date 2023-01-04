新毒株XBB.1.5.传播虽快，但不可怕

（德国之声中文网）新冠病毒奥密克戎新变种XBB.1.5已成美国传播速度最快的优势毒株。美国疾控中心估计，去年12月底时，新感染人群里40.5%携带的是XBB.1.5，比一周前增长一倍。

XBB是奥密克戎BA.2.10.1和BA.2.75的重组体，最早于2022年8月在印度被发现，不久后便成为当地的主要奥密克戎变种。后来，这个家族新增了XBB.1和XBB.1.5。

瑞士巴塞尔大学病毒与细菌研究中心主任内赫尔（Richard Neher）对德新社说，他们已从去年11月中旬开始观察该毒株，其感染人数每周翻一倍，该变种增强了在人类细胞上与受体ACE2的结合能力。他说，尚未看到XBB.1.5引发重症的病例。

目前，在德国以及奥地利，XBB.1.5变种尚未成为主要毒株。

即便新变种的毒性可能减弱，但它传播的速度之快令人担忧。从目前的数据看，XBB.1.5逃逸疫苗产生的抗体屏障、重复感染的能力都比已知其它毒株更强。北京大学生物医学副研究员曹云龙团队进行的一系列试验也得出类似结论。

即将卸任的白宫医学顾问福奇（Anthony Fauci）此前曾表示，XBB使"疫苗加强针的保护力下降数倍，虽然疫苗保护力还存在，但不完美"。他说，不过，来自新加坡的数据令人鼓舞，XBB.1.5感染人数在激增，但就诊人数没有同步增长。

美国FOX电视台报道，去年12月最后一周里，该国东北区域的新增感染人数中，XBB.1.5毒株占了70%以上。报道称，该毒株已取代此前的BQ.1以及BQ1.1。美国病毒专家指出，前两个冬季都出现传染高峰，峰值在1月中旬，而这个冬季还会出现同样的事情。但不同的是，今年冬季没有出现明显死亡高峰。

中国XBB大规模传染的可能性极低

在中国，本周一（1月2日）"上海已监测到XBB.1.5毒株"词条冲上微博热搜。有网民称，因为感染之后会无意识地腹泻，呼吁人们囤积点纸尿裤。

武汉雷神山医院感染三科五病区主任方邦江教授告诫，一般的病毒性感冒也会导致恶心、呕吐、腹泻等胃肠型感冒症状，这是正常的病理反映。他呼吁人们不要惊慌，"没有必要盲目囤积纸尿裤和蒙脱石散等一些止泻药物"。

中国疾控中心病毒病所周三（1月4日）发布消息称，中疾控称，2022年10月至12月共报告发现本土XBB病例16例，全部为XBB.1进化分支，暂未监测到XBB.1.5本土病例。

根据中疾控的说法，中国现阶段流行的毒株仍BA.5的亚分支BA.5.2和BF.7，个体在感染BA.5.2或BF.7后产生的中和抗体，在短期内(3个月)会维持相对较高水平，预期对其他奥密克戎变异株分支 (包括XBB) 有较好的交叉保护作用。因此，中国短期 (3个月)内，由XBB系列变异株包括XBB.1.5引发大规模流行的可能性极低。

（综合报道）

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