 新欧委会主席称欧盟须学会“强势语言” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.11.2019

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时政风云

新欧委会主席称欧盟须学会“强势语言”

即将上任的欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧洲人若想在世界上立足，俗称的“软实力”已经不够，并称欧盟将对采取更强硬的政治立场。她同时宣布，将在气候保护方面大力投资。

Deutschland Europa-Rede Ursula von der Leyen (Reuters/A. Hilse)

（德国之声中文网）新任欧盟委员会主席冯德莱恩表示， 欧盟将对中国等国采取更强硬的路线。冯德莱恩（Ursula von der Leyen）本周五（11月8日）晚在柏林所作的"欧洲-演讲"中强调，"欧洲也必须学习强势语言"。

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德国保守派基民盟政治家冯·德莱恩很可能成为下一届欧盟委员会主席。这位德国有史以来第一位女防长在德国和欧盟对华政策的态度已经给中国官员敲响警钟。 (03.07.2019)

德国国防部长冯·德莱恩当选欧盟委员会主席。她在演讲中提出了很多重点议题。不过只以高过半数9票当选的她能够得到所有欧盟国家的信任吗?德国之声记者霍夫曼 (Max Hofmann)在欧盟现场第一时间专访冯·德莱恩。 (17.07.2019)

马克龙在接受采访时提醒欧洲盟友要“清醒”起来，重新评估特朗普时代的北约现实。在被问是否仍相信北约“集体防务”时，这位法国总统说“我不知道”。不过，德国总理默克尔有不同的看法。 (08.11.2019)

冯德莱恩在演讲中表示，欧洲必须准备好在众多政治领域采取强硬些的立场。她提醒说，如今，欧洲人若想在世界上立足，俗称的"软实力"已经不够。她指出，欧盟一方面需要拥有更多军事能力，另一方面，必须加强运用现有力量，实现欧洲的利益。

她指出，德国总理默克尔已批评说，欧洲的声音在世界上未获足够重视。

如何与中国打交道

将于12月1日率领新届委员会走马上任的这位新主席以如何同中国打交道作为例子。她指出，对于欧盟，中国当然是一个重要的贸易伙伴，"但反过来，对于中国，欧盟则是最大贸易伙伴"。她称，欧盟当然愿意继续做好生意，并乐见外国企业参与高速公路或输电网项目的竞标，"但我们未来将加大对此的关注，即：这些企业也应遵守我们的标准，例如，工作条件和环保规定"。

冯德莱恩还表示，将对"多由国家补贴的外国企业无约束的并购行为"实施限制。

为气候保护投一万亿欧元

她同时表示，欧盟将大力投资气候保护。称新一届欧盟委员会未来10年将在欧洲投资一万亿欧元，用于气候保护，由此成为全球表率。她说，为此，她将建议制定投资计划，并使欧洲投资银行的一部分转成一家气候保护银行。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH CO2 Budget

    八张图看懂气候保护

    平衡打破

    植物生长时，吸收空气中的二氧化碳。碳元素经过食物链，再由动物呼吸重新以二氧化碳的形式回到大气。同时，许多动植物的尸体埋藏地下，成为煤炭、石油等矿物燃料。自然界的碳元素形成了微妙的平衡。然而，人类进入工业时代后，打破了这一平衡。自然界耗费了数十万年时间固定到地底下的碳元素，人类只需几年时间，就能将其燃烧后释放到大气中。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH Emissionslücke

    八张图看懂气候保护

    远远不够

    即便按照各国在《巴黎协定》中的减排承诺，依然难以实现将全球升温幅度控制在2摄氏度以内的气候保护目标。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH CO2 Emissionen weltweit

    八张图看懂气候保护

    中国居首

    近年来，中国已经成为全球最大的二氧化碳排放国，超越了美国和欧洲。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH CO2 Emissionen Welt vs China

    八张图看懂气候保护

    何时回落？

    中国政府此前已经承诺，碳排放在几年后达到峰值，并开始下降。从全球来看，碳排放总量也有望在几年后开始下降。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH CO2 per capita

    八张图看懂气候保护

    人均数据

    而在人均碳排放排名中，中国并不靠前。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH CO2 vs GDP

    八张图看懂气候保护

    排放强度

    虽然中国的人均碳排放并不靠前，但却依然高于全球平均值。与此同时，中国的人均GDP则略低于全球平均值。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH Treibhausgasemissionen nach Sektor EU

    八张图看懂气候保护

    不减反增

    在欧洲，包括发电在内的能源生产是碳排放的大头。不过，这些年不减反增的则是交通领域。

  • Datenvisualisierung CHINESISCH Treibhausgasemissionen nach Sektor Deutschland

    八张图看懂气候保护

    汽车大国

    汽车产业在德国经济中占据极其重要的地位。德国交通领域的碳排放虽然有所减少，但是与其他领域相比依然落后。


此外，2020年上半年，她将启动制定欧盟《移民公约》程序。

批评马克龙

冯德莱恩在演讲中发出与法国总统马克龙明显不同的调子。其一，她强调了北约对欧洲安全的意义。马克龙新近则称北约已然"脑死亡"；其二，她批评马克龙抵制阿尔巴尼亚和北马其顿两国进入入盟谈判程序。

这位新当选的欧委会主席警告说，"如果我们欧洲人不能给予西巴尔干加入我们一边的前景，则其它人便会填补这一空缺--无论是中国还是俄罗斯，土耳其抑或沙特"。她指出，欧盟成员国早在2003年即已向西巴尔干国家许诺过入盟前景。

难民议题的"新启动"

冯德莱恩同时乐观表示，欧盟内部数年之久的对难民分配的阻挠能够结束。她称，即使是那些抵制分配机制的国家也清楚，对所有各方而言，移民现象不会就那么简单地消失不见。

她指出，波兰、捷克、匈牙利和斯洛伐克这4个维谢格拉德集团国家想重返谈判桌："它们也明白，每个成员国都必须表现出团结精神，参与问题的解决"。她说，她相信，有关移民问题，会有一扇时间之窗，实现"新启动"。

观看视频 01:12

欧委会的新主席冯·德莱恩

凝炼/王凡（路透社，德新社）

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八张图看懂气候保护

气候保护，谁是先锋？谁拖后腿？这套图表，直观地呈现了全球气候保护之挑战。 (17.11.2017)  

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