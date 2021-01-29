 新政生效 BNO港人即日起可申请英国居留签证 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.01.2021

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时政风云

新政生效 BNO港人即日起可申请英国居留签证

英国政府面向持有BNO护照香港居民的签证新通道周日开启，预计未来一年内或有十余万名港人利用这一新政移居英国，首批申请签证者可能以有学历和财力的中产人士为主。北京虽然做出了反击，宣布从同一日起BNO护照将不能用于在香港出入境，但此举的象征性意义大于实际效用。

Hongkong 2019 | Protest British National (Overseas) Staatsbürgerschaft

资料照片：2019年，手持BNO护照在英国驻港领事馆门前游行的香港人

（德国之声中文网） 1月31日，英国针对持有英国国民（海外）护照（BNO）香港居民的新政策开始实施。过去BNO持有者只能在英国逗留6个月，且无工作和定居权。而根据新政策，持有这一护照的港人将可以上网申请在英国居留和工作的签证。在英国居住5年之后，他们可以获得永久居留权，获得定居身份一年后可申请入籍英国。

这一政策是对中国政府去年推行香港国安法的回应。英国指责北京撕毁1997年香港主权移交之前所做的承诺，即维护特区的关键自由权和自治权50年不改变。伦敦认为对这一前殖民地有道义上的责任。

英国首相约翰逊本周就这一新政表态："我们对于和香港人民保持这种历史和友谊的纽带感到十分荣幸，我们是在挺身而出，捍卫自由与自治。"

相关签证申请网页在香港当地时间周日下午5点已经开放。

北京象征性的反击

中国政府本周也做出了反击，宣布从周日起，BNO将不能用于在香港出入境，亦不会获承认为任何形式的身份证明。这一举动的象征性意义大于实质。因为香港居民可以持其香港特区护照或香港永久性居民身份证出境，而对于其到访的目的地或过境的国家或地区是否接纳BNO护照为有效旅行证件，是由当地政府自行决定。

国务院港澳办周日发表声明，谴责英国对BNO护照持有者提供的居留新政。声明指出，在香港回归前，中英双方曾就BNO护照问题互换备忘录，英方明确承诺不给予持有BNO护照的香港中国公民在英居留权。港澳办还批评英方的做法是想把大批港人变成其"二等公民"。    

Hongkong Hong Kong passport & British National Oversea (BNO) passport

中华人民共和国香港特别行政区护照（左）和英国海外公民BNO护照（右）

目前尚不清楚会有多少香港居民即刻开始申请。尤其国际航班由于疫情的原因而严重受限，而英国本身的疫情也相当严峻。不过理论上讲，该政策适用于大批人群，在香港750万人口中，有差不多七成都具备申请相关签证的资格。

自从香港国安法去年7月开始生效之后，香港居民申请BNO护照的人数比以往激增了三倍。截止1月中旬，一共有大约73.3万人持有该护照。凡1997年之前出生的香港居民，都有权申请BNO护照。

港人移民，英国"名利双收"？

英国方面估计，在接下来的一年里，最多会有15.4万名港人前往英国，在五年内会达到32.2万人。这些人移民英国给当地带来的"净收益"可能高达29亿英镑（约折合40亿美元）。

根据英国的新政策，申请签证者必须证明拥有足以支付自己和家人至少六个月生活费的财产。一些已经在英居住的港人在为其他香港居民在英安置提供帮助，据他们透露，首批申请签证的主要是有学历的中产人士，有一定的经济实力，而且常常是有幼龄或学龄子女的年轻家庭。

延伸阅读：九成港人忧国安法 欲申请英国BNO签证

其实在英国面对港人的签证新政实施之前，就已经有不少香港人选择了离开。不久前刚和家人移居英国曼彻斯特的Mike告诉法新社："BNO对于香港人来说，绝对是一艘救生艇。"

以医学研究为职业的他表示，很多香港人担心，未来中国政府可能会阻止港人离开。"所以最好是趁早离开"，他说。

 雨涵/任琛（法新社等）

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