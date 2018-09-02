新指控爆出更多疑点 宪法保卫局长四面楚歌

（德国之声中文网）下周二，德国宪法保卫局局长汉斯-格奥尔格·马森历时已经六年的局长职务有可能会被划上句号。而马森的政治未来将取决于大联合政府各党派讨论的结果。本周四，德国总理默克尔已经同联合执政伙伴社民党主席纳勒斯和基社盟主席泽霍费尔交换了意见，但具体内容对外秘而不宣。

周三晚间，德国内政部长泽霍费尔宣布，他仍对马森保持信任。而第二天早上，德国电视一台就报道称，右翼民粹主义政党德国选项党一名政治家曾于今年六月从马森手中获得了当时尚未公开的宪法保卫报告中的部分数据。

德国电视一台播出上述报道的时机，对马森来说无疑极其不利，而对其政坛敌手和反对者来说，则是恰逢其时。现在要求马森下台的呼声越来越高。德国电视一台的报道中，德国选项党议员斯蒂芬·布兰德内尔谈到了今年六月同马森的会晤，当时距离宪法保卫报告公开发布还有五周时间。布兰德内尔说："我们谈到了报告书中的一系列数据。"

选项党政治家布兰德内尔自称曾同马森单独交谈过一个小时

马森对德国电视一台的报道予以坚决否认。宪法保卫局发言人表示，宪法保卫局局长按照"德国内政部的指示"同联邦议院各政党议员都会举行会谈。会谈内容一般会涉及"伊斯兰恐怖主义等涉及内政安全的信息"。但德国电视一台的相关报道传递出的信息却是，相关会谈中非法泄露了内部信息或文件，这完全不符合事实。

马森和泽霍费尔一道公布2017年度宪法保卫报告书

即便马森确实没有作任何违法的事情，相关的指控对他来说也是雪上加霜，毕竟他近来的公众形象确实欠佳。事实上，他已经为要求他下台的批评者提供了太多的口实。不过，德国选项党对马森提出泄密指控，从而使马森进一步陷入被动，确实出人意料。毕竟德国选项党是迄今为止唯一一个尚未公开要求马森下台的政党。