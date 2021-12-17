新总理忙会晤：与拜登通话 出访巴黎布鲁塞尔

（德国之声中文网）人们通常无法从相关报道中知道，到底是谁先打的电话。无论如何，本周五，德国新总理肖尔茨（ Olaf Scholz ）和美国总统拜登通了视讯电话。根据联邦政府发言人黑贝施特赖特 (Steffen Hebestreit) 当晚的通报，拜登向肖尔茨履新表示祝贺，两位领导人确认了德、美之间的密切关系、表达了进一步加强和深化这一关系的愿望，并一致强调，跨大西洋友谊对于克服当前及未来的挑战至关重要。

“牢固关系”

白宫称，在电话交谈中，拜登中强调，支持同德国建立“牢固关系”、强化跨大西洋合作。发言人黑贝施特赖特透露，两人谈到了气候变化、抗疫等全球性挑战，以及俄罗斯在乌克兰边集结军队一事。

作为新总理，肖尔茨本周四参加了拜登总统倡议举行的由美国主办的视频 “民主峰会” 。共有 100 多个国家政府派代表与会。

宣誓就职两天后，肖尔茨早于任何前任，对布鲁塞尔欧盟总部作了就职访问。欧盟委员会主席冯·德莱恩 (Ursula von der Leyen) 感谢德国新政府就此发出了致力于同欧盟良好合作的“非常令人鼓舞的信号”。 “ 在欧委会巨大的贝莱蒙特大楼顶层短暂会面后说，她表示，无论是过去还是现在，德国对欧洲都“非常重要”。

欧洲理事会常任主席米歇尔 (Charles Michel) 代表欧盟 27 个成员国在离欧委会总部仅一箭之遥的理事会大楼会晤了肖尔茨，称赞柏林新政府向欧洲发出了“强烈信号”。

肖尔茨下周将首次出席定期欧盟峰会。

位于欧洲之中的德国

肖尔茨依循了在布鲁塞尔备受推崇的前任默克尔的在欧洲政治上留下的足迹，承诺德国仍将是一个欧洲大国。一个位于欧盟中心的国家。肖尔茨强调，他的政府是一个亲欧洲政府， “因此，德国政界不能置身度外评头论足，而必须直接参与，有责任建立并证明一个更好的联盟。”

这位新总理履行这一职责的议题清单很长。欧委会主席冯·德莱恩在所谓的《绿色新政》（ Green deal ）中突出了气候保护和欧洲社会重组的必要性，以实现气候中和。欧委会认为，加大经济数字化投资也很重要。这两者都得到由社民党、自由党和绿党组成的德国“交通灯”执政联盟的支持。

肖尔茨说，他确信，德国和欧盟总部之间会有良好合作。毕竟，他和冯·德莱恩曾在默克尔总理所领导的两届黑红大联合政府中共过事。

当晚，这位德国新总理还在布鲁塞尔会晤了北约秘书长斯托尔滕贝格，就德国国防政策交换了意见。针对俄罗斯在乌克兰边境部署军队，肖尔茨在会前表示，德国已做好准备，但应致力于降温紧张局势，防止事态发展到必须对可能的俄罗斯入侵做出反应的地步。

巴黎气氛亦融洽

在抵访布鲁塞尔之前，肖尔茨中午时分先到访了巴黎。对爱丽舍宫和法国总统马克龙而言，他并非新手。作为上届政府的财政部长和社民党首席竞选人，肖尔茨和现在的这位东道主是老交情了。在法国总统府的豪华大厅里，他悠然自得。马克龙友好地拍了拍肖尔茨的肩膀，按新冠防疫惯例，他向法国总统伸出拳头，两人两拳相抵，没有握手。

马克龙说，“我很高兴能在你首次外访时就向你致意。我感受到了我们共同的信念和意愿。”他赞扬这位德国新总理： “你是一个坚定的欧洲人。”肖尔茨总理则有所克制，只表示这是一次“友好会晤”。但确信， “事关如何使欧洲变得强大” ，德法能“朝着同一个方向行动”。

观点一致

在政治层面，两人几乎在所有问题上都观点一致。只要有机会，肖尔茨都会强调德法友好关系，称它有助于促进欧洲主权、绿色和数字欧洲的改革。多年来一直呼吁欧盟实施重大改革的这位法国总统会喜欢德国新政府。由社民党、绿党和自民党组成的联合政府在执政协议中明确主张建立一个欧洲合众国。

法国力挺的讨论欧洲未来的会议目前正在举行，预定于明年 3 月法国担任欧盟轮值主席国期间结束。会议迄今尚无多大影响。而现在，该会议有可能进入法德欧洲政策的中心。在爱丽舍宫，肖尔茨总理和马克龙总统重点讨论了欧洲在外交和防卫政策上应有更大主权这一议题。

财政政策

迄今为止，前财政部长肖尔茨对法国关于欧洲应建立货币联盟财政政策的建议一直采取模棱两可态度。在上届大联合政府期间，他拒绝软化稳定协议规定的债务标准，并拒绝了法国关于编制欧元区预算或设置欧盟财长的要求。

而现在，当法国总统在新闻发布会上表示，稳定公约必须具有灵活性并提供更多活动空间时，肖尔茨未予反驳。马克龙警告说 ，“我们不能又回到原来的辩论上去”。他强调，疫情改变了经济环境。2020年，时任财长肖尔茨与法国同事勒梅尔（ Bruno Le Maire ）提出并谈判了欧盟的“建设基金”，该基金将首次经由欧盟联合债务融资。现在，作为总理的肖尔茨表示，该发展基金在稳定公约的框架内运作， “事关维持我们所致力的增长并拥有稳定的财政，而这是可能的。”他称，按照他的理解，这一点是大家都同意的。

继续诺曼底模式

面对乌克兰和俄罗斯目前的外交危机，马克龙和肖尔茨立场一致。马克龙警告说，尽管俄罗斯在乌克兰边境部署军队，人们仍不应“奢谈危机升级”。两人在记者会上均未回答关于若俄军再次越过乌克兰边境实际会发生什么的问题，只明确表示，他们将致力于与俄总统普京和乌克兰政府对话。

肖尔茨称，只要满足明斯克和平协议中所确定的条件，在法德斡旋下形成的“诺曼底模式”应予恢复。他宣布， “我们将继续开展我们的活动”。下周三，在欧盟与其东部邻国峰会期间，将讨论乌克兰和俄罗斯问题。

波恩大学政治学家盖罗 (Ulrike Guerot) 指出，肖尔茨总理对巴黎的这首次访问旨在互相了解，人们不能期待会有重大决定。他在德国Phoenix电视台上表示， “我们知道，肖尔茨更多的是汉萨同盟人的那种矜持，而马克龙则几近亢奋。两人之间很可以良性互补。”

在同德国新总理共进工作午餐后，马克龙称，他和前总理默克尔配合默契， “很有效率，我要同奥拉夫继续这么做。”。

在下星期的欧盟峰会上，大家都会再度见面：马克龙、欧委主席冯·德莱恩、欧盟理事会主席米歇尔、新人奥拉夫·肖尔茨。

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