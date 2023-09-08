新德里藏人示威 呼吁G20关注西藏

（德国之声中文网）一百多名流亡藏人周四（9月7日）在印度首都新德里举行示威，要求参加G20峰会的各国领导人将中国对西藏的"占领"作为会议议题之一。

全球重要国家的领导人已开始陆续抵达新德里，参加将于本周末开幕的此次峰会。包括美国总统拜登、英国首相苏纳克和意大利总理梅洛尼等。中国领导人习近平不会出席此次G20峰会，而是由总理李强代表。

"中国占领了我们的国家，这就是我们为什么要传达一个信息：中国不是一个值得信任的国家。"组织这场活动的西藏青年大会（Tibetan Youth Congress）的主席贡布顿珠（Gonpo Dhondup）对印度亚洲国际新闻社（ANI）说。

他还说，"我们要求莫迪总理和全球其他领导人在G20峰会期间讨论西藏问题。"

中国人民解放军于1950年占领了西藏，并称之为"和平解放"。但在很多藏人看来，这是一次吞并。

一场决定了西藏命运的战役 从第一野战军到第二野战军 1949年11月23日，毛泽东致电彭德怀指出：西藏问题，应责成西北局担负主要的责任，西南局则担任第二的责任。彭德怀收到电报后派第一野战军政治部联络部部长范明进行调查，后来发现从西北入藏难度甚大，完成入藏准备需要两年。彭德怀向毛泽东汇报调查结果之后，毛泽东决定，将进军西藏的重任改交给了第二野战军。

一场决定了西藏命运的战役 向高原进发 中国问题专家威格尔（Oskar Weggel ）描述的昌都战役在阳光普照但却又是寒冷无比的10月的一天爆发。解放军多个师一同向青藏高原进发。

一场决定了西藏命运的战役 架桥 解放军在进军西藏的过程中，比起来同藏军之间进行的战斗，克服恶劣的自然条件和改善极其缺乏的基础设施显然要更困难得多。

一场决定了西藏命运的战役 修路 农牧社会的西藏原本只拥有极少数适合载重交通通行的现代化公路。图为解放军在西藏修建水泥公路。

一场决定了西藏命运的战役 高原上的骆驼车队 中国军队使用骆驼在高原上运载物资。

一场决定了西藏命运的战役 昌都战役 1950年10月7日，昌都战役在解放军同无论在兵力到装备都明显落于下风的藏军之间展开。近两周后，10月19日，2700名藏兵缴械投降。据记载，在这场战役中，解放军和藏军的伤亡人数分别为114人和180人。昌都战役之后，藏人放弃了武装抵抗。

一场决定了西藏命运的战役 达赖喇嘛在“被解放的西藏” 昌都战役的失利让西藏噶厦政府别无选择。1951年5月23日， 西藏噶厦政府派出以阿沛·阿旺晋美为首的代表团在北京签订《中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议》 （简称《十七条协议》）。 随后，当时年仅15岁的达赖喇嘛决定暂不离开西藏，并于1951年10月正式同意了《关于和平解放西藏办法的协议》。

一场决定了西藏命运的战役 具有迷惑性的友善姿态 1954年，十四世达赖喇嘛首次在北京拜访毛泽东。当年9月，他以西藏代表的身份参加了第一届全国人民代表大会。但这一切只不过是幻象。此后不久西藏起义运动受到镇压，1959年，达赖喇嘛流亡印度。在这之后，文革期间西藏文化遭到大规模破坏，西藏的自治地位也越来越弱。



权组织和藏人指控中共在西藏实行"文化灭绝 "，从宗教、语文、教育和就业方面对藏人进行严格控制。但北京否认在西藏有人权问题。

周四的示威在距离G20峰会会场约15公里的地方举行，游行者举着西藏旗帜，呼喊"我们要自由"、"西藏属于藏人"等口号。最后集会和平结束。

（路透社）

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