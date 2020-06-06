新德里：印中同意和平解决边境对峙

（德国之声中文网）印度外交部周日（6月7日）发布声明称，印中两国同意"和平解决"边境军事对峙。

中印代表周六在两国边境会面，此次在边境举行的会谈是迄今双边最高层级会谈，由高级指挥官与会。过去四周，当地的边境指挥官已经举行了一系列会晤，但仍无法化解僵局。

印度政府网站周六公布消息，此次与会的印度代表团是由印度陆军第14军团司令辛格（Harinder Singh）领军，中方则是由南疆军区司令员柳林少将出席会谈。会晤地点位于中印边境地区拉达克的莫尔多（Moldo）。

印度外交部称，会谈是在"诚挚和积极的气氛中"进行的，"双方同意，和平解决边境地区的现状"。声明强调双方领导人达成的共识是，"中印边界地区的和平与安定对双边关系的全面发展至关重要"。

声明还表示，今年是中印建交70周年，双方在会谈期间同意，边境问题的早日解决，有助于中印关系的进一步发展。双方还表示将"继续在军事和外交层面努力解决争端，确保边境地区和平与安定"。

本周五，印度和中国外交部官员也就边境局势进行讨论。印度政府表示，印度外交部东亚司官员史耐恩（Naveen Srivastava）周五同中国外交部司长吴江浩举行视屏会议。两人回顾了印中领导人达成的共识，即印度和中国之间的和平、稳定与平衡关系将是稳定当前全球局势的积极因素。双方也同意通过和平讨论解决分歧，同时应考虑尊重彼此的敏感度、关切和愿望，不让其演变为纠纷。

中国外交部也在一份声明中称："双方一致认为，要在两国领导人战略引领下，将两国互不构成威胁、互为发展机遇，不让分歧上升为争端的理念落实到行动，增进战略互信，深化互利合作，妥善管控分歧。"但在周六的边境会谈后，中方未再发布官方消息。

德新社报道称，周日的印方声明显示，前一天的会谈并未取得实质结果。此前有报道称，外界关注会谈的焦点是中印双方是否会同意从边境地带撤回增派的军队和武器装备。

印度官员表示，这场对峙始于五月初，当时有大批中国士兵深入印度控制的拉达克地区并在当地驻扎。印方指称，中国士兵无视印度多次要求离开的口头警告，双方爆发口角、丢掷石块及互殴。印度随后也调遣了数千名士兵及部署武器。 此外，中印士兵在五月初也在印度东北部的锡金邦展开对峙。

叶宣/张筠青（综合报道）